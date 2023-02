Američané sestřelili nad východním pobřežím USA čínský špionážní balón

5. 2. 2023

Balon byl sestřelen u pobřeží Jižní Karolíny, cílem je vyzvednout jeho trosky dříve, než se potopí do oceánu



Americké vojenské letadlo sestřelilo čínský výškový balón nad Atlantským oceánem poté, co přeletěl celé území USA a způsobil diplomatickou roztržku mezi oběma zeměmi.



Balon, který podle Číny sloužil k meteorologickým účelům, ale USA trvají na tom, že byl špionážní, bylo možné vidět v televizi, jak se rozpadá a padá z oblohy.



Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs — Michael Steinberg (@MichaelWX18) February 4, 2023



Vysoce postavený vojenský představitel novinářům řekl, že balón byl sestřelen jedinou střelou vypálenou ze stíhačky F-22 Raptor, která vzlétla z letecké základny Langley ve Virginii.



"Když jsem byl ve středu informován o balonu, nařídil jsem Pentagonu, aby ho ve středu co nejdříve sestřelil, aniž by způsobil škodu někomu na zemi," řekl Joe Biden novinářům.



"Rozhodli se, že nejlepší čas k tomu bude nad vodou v našem pásmu 12 mil. Úspěšně ho sestřelili a já chci pochválit naše letce, kteří to udělali."



Před startem stíhaček byla u pobřeží Jižní Karolíny vyhlášena vyloučená oblast pro letectvo a údajně probíhala záchranná operace plavidel námořnictva a pobřežní stráže, která měla na sedmikilometrovém poli trosek vyzvednout úlomky zničeného balónu.



Týdeník Aviation Week citoval vysokého vojenského představitele, který uvedl, že trosky se nacházejí ve vodě hluboké 14 metrů, takže je bude možné relativně snadno zachránit.



Vojenský představitel novinářům řekl, že potápěči amerického námořnictva a bezpilotní potápěčská plavidla budou vysláni do moře, aby zbytky balónu a jeho náklad vyzdvihli na hladinu.



"Balon, který byl používán ČLR ve snaze sledovat strategická místa na kontinentě Spojených států, byl sestřelen nad teritoriálními vodami USA," uvedl ministr obrany Lloyd Austin.



"Ve středu dal prezident Biden svolení k sestřelení sledovacího balonu, jakmile bude možné misi splnit bez zbytečného rizika pro americké životy pod dráhou balónu. Po pečlivé analýze američtí vojenští velitelé zjistili, že sestřelení balonu při přeletu nad pevninou představuje vzhledem k velikosti a výšce balonu a jeho pozorovacímu nákladu nepřiměřené riziko pro lidi v široké oblasti.



Balon byl vypuštěn v Číně a 28. ledna dosáhl amerických Aleutských ostrovů u Aljašky a o dva dny později dorazil do Kanady.



Čína vyjádřila nad přeletem lítost a tvrdila, že se jednalo o meteorologický balón, který ztreatil svůj kurz, ale Pentagon toto tvrzení odmítl a trval na tom, že se jednalo o pozorovací balón schopný manévrovat.



Jedním ze států, nad nimiž letadlo přelétalo, byla Montana, kde se nachází část amerického arzenálu jaderných mezikontinentálních balistických raket.



Let baonu vedl ministra zahraničí Antonyho Blinkena ke zrušení plánované víkendové návštěvy Pekingu, kde se měl setkat s prezidentem Si Ťin-pchingem a jednat o napětí mezi oběma zeměmi.

