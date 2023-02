Šílená situace lidí v Turecku a v Sýrii: Tisíce lidí pod troskami, statisíce bez přístřeší, není k dispozici jídlo, voda, elektřina...

8. 2. 2023



"Mám rodinu pod troskami, volají, abychom je zachránili, ale nikdo tu není. Nemůžeme je zachránit."

Počt mrtvých stoupl na 8700





Počet obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii překročil 7 200, záchranné práce váznou



Otřesy po zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály a mrazivé počasí ztěžují úsilí záchranných týmů, které pátrají po přeživších



Otřesy po zemětřesení, mrazivé teploty a poškozené silnice ztěžují snahy o řešení obrovské humanitární krize, kterou vyvolalo pondělní zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály v jižním Turecku a severní Sýrii, kde je nyní potvrzeno 7 200 mrtvých a 380 000 dalších lidí hledá útočiště jen v Turecku.



Jakmile se vyjasnil rozsah zkázy způsobené prvním zemětřesením - a druhým otřesem - vyhlásily turecké úřady v 10 provinciích stav nouze a Světová zdravotnická organizace varovala, že počet obětí může přesáhnout 20 000.







Do úterního večera počet obětí v Turecku a Sýrii přesáhl 7 220. Turecký ministr zdravotnictví Fahrettin Koca uvedl, že zemřelo více než 5 400 lidí a přibližně 32 000 bylo zraněno.



Počet mrtvých ve vládou ovládaných oblastech Sýrie podle ministerstva zdravotnictví stoupl přes 800 a přibližně 1 400 osob bylo zraněno. Na povstalci ovládaném severozápadě Sýrie uvedla záchranná organizace Bílé přilby, že zemřelo nejméně 900 lidí a více než 2 300 bylo zraněno.

Mapa



Lidé v odlehlých městech na jihu Turecka popsali, jak je úsilí o pomoc napjaté k prasknutí uprostřed zkázy v pohraniční oblasti dlouhé téměř 650 kilometrů. Na severu Sýrie, který ovládají povstalci, dobrovolní záchranáři uvedli, že jim chybí palivo a některé základní zásoby potřebné k vytažení těch, kteří jsou stále uvězněni pod troskami svých domovů.





Neznámý počet lidí zůstává uvězněn a snahy o nalezení přeživších zmařily mrazivé podmínky.







Záchranným týmům brání také špatné internetové připojení a poškozené silnice mezi některými z nejhůře postižených měst na jihu Turecka, kde žijí miliony lidí.





Mnoho Turků na internetu zuřilo nad podle nich neefektivní reakcí na mimořádné události v nejjižnější provincii Hatay a mnozí si stěžovali, že se záchranáři do oblasti nedostali.





"Všichni vkládají do úsilí srdce a duši, i když zimní období, chladné počasí a zemětřesení, ke kterému došlo v noci, vše ztěžuje," řekl.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci (OCHA) uvedl, že tok kritické pomoci z Turecka do severozápadní Sýrie byl v úterý ráno dočasně zastaven v důsledku poškození silnic a dalších logistických problémů. Dodala: "Nemáme jasnou představu o tom, kdy bude obnoven."Turecká agentura pro zvládání katastrof uvedla, že obdržela 11 342 hlášení o zřícených budovách - z nichž 5 775 bylo potvrzeno - a více než 8 000 lidí bylo vytaženo z trosek. Podle tureckých úřadů se asi 380 000 lidí nachází ve vládních přístřešcích nebo hotelech, další hledali bezpečí v nákupních centrech, na stadionech, v mešitách a komunitních centrech.Murat Harun Öngören, koordinátor největší turecké organizace pro pomoc a záchranu občanů AKUT, uvedl, že snahu dostat se k postiženým v celém jižním Turecku vážně ztěžuje mrazivé počasí a ledové podmínky - a také samotná rozloha postižené oblasti."Velká zemětřesení často definujeme jako katastrofy. Tohle je víc než zemětřesení, je to katastrofa," řekl.Koordinátor uvedl, že lidé uvěznění pod sutinami jsou s každou další hodinou stále více ohroženi. "Zajistit, aby se lidem dostalo náležité pomoci, nemusí být prvních 72 hodin po tak velkém a katastrofálním zemětřesení snadné," řekl. "Koordinace týmů, doprava a logistické záležitosti nejsou snadné.".Öngören také uvedl, že skutečný počet zřícených budov pravděpodobně výrazně převýší dosud potvrzený počet, a dodal: "Když spojíte počet těchto zřícených budov s dalšími kritérii, mohu říci, že nás čeká náročná operace."Ali Ünlü z odlehlého města Adıyaman, které leží nedaleko epicentra zemětřesení v Kahramanmaraşi, uvedl, že od pondělního rána pracoval na vyproštění své starší matky, která byla uvězněna pod troskami svého domu."Po zemětřesení jsem běžel k matčinu domu a viděl jsem, že se budova zřítila. Byl jsem zničený. Začal jsem čekat na záchranné týmy, ale ty se neobjevily. Začal jsem volat úředníkům, všechny linky se přerušily," řekl."Je extrémní zima a nemáme žádné jídlo. Nejdřív nám jeden z příbuzných napsal, že je pod sutinami, a pod sutinami jsme slyšeli jeho hlas. Byl tam uvězněný čtyři hodiny a nakonec jsme ho vyhrabali.""Je to už více než 24 hodin a moje matka je stále uvězněná pod sutinami. Nevím, jestli je ještě naživu, nebo ne. Zdroje jsou tak napjaté, ale mám pocit, že chybí organizace."V Hatay zemětřesení srovnalo se zemí několik vládních budov včetně místní pobočky turecké agentury pro pomoc při katastrofách AFAD."Jsem tak rozzlobený," řekl analytik Gönül Tol z Blízkovýchodního institutu ve Washingtonu. "Lidé se snaží vyhrabat své blízké uvězněné pod sutinami. Je zima, prší, nejde elektřina. Jeden člen rodiny je uvězněn pod těžkou betonovou deskou a čeká na záchranáře už několik hodin."V Sýrii se k následkům zemětřesení přidala zkáza způsobená více než 11 let trvající občanskou válkou. Vysoce postavený humanitární pracovník OSN uvedl, že překážky v reakci na tuto situaci v Sýrii vytváří také nedostatek pohonných hmot a drsné zimní počasí."Infrastruktura je poškozená, silnice, které jsme byli zvyklí používat pro humanitární práci, jsou poškozené, musíme být kreativní v tom, jak se dostat k lidem ... ale tvrdě pracujeme," řekl agentuře Reuters rezidentní koordinátor OSN El-Mostafa Benlamlih.V povstalci ovládaných oblastech na severu Sýrie se záchranáři snažili přes noc najít civilisty, kteří jsou stále uvězněni pod sutinami, zatímco jiní se pokoušeli najít úkryt v mrazivém dešti."Toto zemětřesení nemohlo přijít v horší dobu. Situace na místě je taková, že prostě není žádný úkryt. Není kam jít. Právě teď prší a naši kolegové jsou na místě a snaží se vyhrabat lidi z trosek uprostřed mrazu," uvedl Oubadah Alwan, mluvčí sil syrské civilní obrany, známých také jako Bílé přilby, záchranných jednotek vycvičených k záchraně lidí uvězněných pod troskami po leteckých úderech.Alwan uvedl, že syrským silám civilní obrany chybí základní prostředky potřebné pro záchranné práce, a to dokonce až po naftu na pohon strojů."Na severozápadě Sýrie, pokud jde o záchranné akce, pracují z velké části jen Bílé přilby. A my jsme jen nevládní organizace, rozhodně nejsme vybaveni na to, abychom se vypořádali s takovým rozsahem tragédie a chaosem," řekl.V pondělí - v době, kdy se počet obětí odhadoval na 2 600 - Catherine Smallwoodová, vedoucí pracovnice WHO pro mimořádné situace v Evropě, uvedla, že počet obětí by se oproti původním číslům mohl zvýšit "osminásobně"."U zemětřesení bohužel vždy vidíme to samé, a to, že počáteční zprávy o počtu mrtvých nebo zraněných se v následujícím týdnu poměrně výrazně zvýší."Mnoho vlád přispěchalo s vysláním pomoci, personálu a vybavení na pomoc záchranným pracím. Přísliby pomoci přišly v pondělí ze zemí Evropy, Asie a Blízkého východu i Severní Ameriky. Turecko uvedlo, že obdrželo nabídky pomoci od 45 vlád od Kuvajtu přes Indii až po Rusko.V úterý ráno dorazil do Hatay 21členný tým řeckých záchranářů, kteří se specializují na řešení přírodních katastrof, s čichacími psy, lékaři, zdravotními sestrami a speciálním hasičským vozem.Sýrie v pondělí uvedla, že pomoc vyslaná po zemětřesení se dostane ke všem jejím obyvatelům, přestože Damašek nekontroluje celé její území.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude před volbami, které se konají 14. května, pod tlakem, aby dohlédl na účinnou reakci na katastrofu.