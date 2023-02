Neuvěřitelná pražská koalice a paní Marvanová

9. 2. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Považoval jsem vznik koalice Spolu s Ano na pražském magistrátě za prakticky jistý. To jsem ale podcenil zásadovost paní Hany Marvanové, která se rozhodla svým hlasem tento projekt zablokovat. Koalici Spolu pak nezbývalo už nic jiného, než aby se domluvila s piráty, kteří na druhé straně nemohli za takových okolností zůstat věrni koalici s Prahou sobě a museli se vrhnout do náruče ODS. Museli?

Vina za pražské bezvládí by padala totiž jinak plnou vahou právě na ně. Pokud jde o Spolu, paní Marvanová byla „po zásluze“ odměněna tím, že ji odstavili z vedení radnice. Současný primátor Hřib se stane prvním náměstkem nového primátora Svobody z ODS. Jak jim to asi bude klapat? Máme se těšit na „starou dobrou“ politiku pražské ODS s korupčními skandály? Možná právě na to piráti čekají, aby potopili ODS. Ta bude jistě pod drobnohledem a velké pochopení u svých partnerů pirátů pro svou normální mentalitu čekat nemůže. V opozici končí Praha sobě a Ano. Ano opuštěné ODS, Praha sobě opuštěná piráty. Není jisté, zda tam zůstanou až do příštích komunálních voleb, nicméně v opozičních lavicích může být jejich politika i tak nepřehlédnutelná a dokonce úspěšná, pokud jde o budování širší a silnější voličské základny. Tandem Svoboda-Hřib je jistě neuvěřitelný. Piráti a ODS na jedné lodi (ve vládě jsou piráti jen páté kolo u vozu, to je něco zcela jiného). Kdo jiný by tohle mohl dokázat než paní Marvanová? A tak i když ji už neuvidíme jako výraznou tvář pražské radnice (mnoho lidí beztak volilo Spolu právě kvůli ní), měli bychom pamatovat na to, že bez ní by nic tak podivuhodného a protimluvného vzniknout nemohlo.

0