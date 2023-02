"Zdá se, že je příliš pozdě": naděje při hledání přeživších po zemětřesení v Turecku slábne

9. 2. 2023

Na severovýchodě Sýrie, ovládaném protiasadovými vzbouřenci, jak svědčil ve zpravodajství Channel 4 News jeden místní lékař, není k dispozici žádná mezinárodní pomoc a žádné těžké stroje pro odstraňování trosek. Bílé helmy jsou tam ale vycvičeny systematickým ruským bombardováním ve vytahování obětí z trosek.

Počet obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii překročil 12 000

Hovoří se o tom, že po ničivém zemětřesení r. 1999 byly v Turecku zavedeny nové stavební zákony, které měly zajistit odolnost staveb vůči zemětřesení. Nikdo však nekontroloval, zda jsou dodržovány





V Kahramanmaraş a Pazarcıku záchranáři prohledávají trosky a často nacházejí jen části těl. Někteří říkají, že pomoc přišla příliš pozdě.

Záchranáři v Kahramanmaraşi říkají, že cítí pach mrtvol, když se prohrabávají hromadami trosek v centru města, které je nyní tak zničené zemětřesením a jeho následnými otřesy, že mnoho budov je zcela v troskách.



"Doufáme, že tam pod troskami jsou ještě dva živí lidé," řekl dobrovolník Zafer Yildiz a ukázal na hromadu betonu, pokrouceného kovu a nábytku. "Většina lidí, které jsme pod sutinami našli, byla mrtvá," dodal.



Mehmet Boskert opatrně vytahoval modlitební knížku z trosek několikapatrové budovy, když hrabal v troskách rukama v rukavicích v naději, že najde svého bratra a švagrovou živé.



"Poté, co se mi podařilo vyhrabat se z trosek, když se zřítil můj dům, jsem přišel sem, abych se je pokusil najít," řekl. "Mohu jen doufat, ale zdá se, že už je pozdě. Záchranné týmy přijely příliš pozdě a teprve dnes přivezly tyto bagry. Doufám, že se jim podaří něco udělat."



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu navštívil Kahramanmaraş, aby se setkal s přeživšími, kteří nyní žijí ve stanech na městském stadionu. Přislíbil, že "nikdy nenecháme naše občany zůstat na ulici", a slíbil finanční pomoc a kompenzace na opravy. Lidé se mezitím balili do přikrývek, když hledali úkryt v místním parku, pojmenovaném podle dne, kdy Erdoganova vláda odrazila pokus o puč.



Erdoğan oznámil, že v deseti provinciích postižených zemětřesením budou "do jednoho roku" postaveny nové domy, ale poskytl jen málo dalších podrobností, včetně toho, jak by nové stavby mohly být opevněny proti budoucím otřesům.



Zatímco mluvil, záchranáři v Kahramanmaraşi pokračovali v prohledávání trosek a často nacházeli jen části těl. "Snažili jsme se identifikovat lidi, ale mnoho těl bylo tak zničených, že jsme měli problém je identifikovat," řekla dobrovolnice, která uvedla pouze své jméno Daria. "V jednu chvíli jsme našli jen ruku, museli jsme ji ukázat některým rodinám, aby se ji pokusily identifikovat."



V odlehlém městě Pazarcık, další zastávce na Erdoganově cestě po zóně katastrofy, se Hasan Çıtak upínal k naději, že jeho rodiče a bratr budou nalezeni živí pod zničeným obytným domem. Byl uplakaný a zoufalý. "Jsem tu od zemětřesení a čekám, až záchranáři přijdou na pomoc," řekl. "Máme naději, čekáme."



Obyvatelé Pazarcıku, města nad epicentrem smrtícího zemětřesení a místa spojeného s vyšší podporou tureckých opozičních stran než v jiných okolních oblastech, uvedli, že pociťují rozhořčení nad tím, jak dlouho trvalo, než dorazili záchranáři z humanitární agentury Afad. Většina z nich dorazila ve středu ráno poté, co se dobrovolníci a hasiči snažili zvládnout první zásah.



"Přijel jsem dnes brzy ráno. Vytahoval jsem lidi z trosek. Některá jejich těla byla zmrzlá zimou," řekl Ufuk Akgün, záchranář. "Nevěřím, že je naděje najít lidi živé."



Na vedlejší silnici nedaleko místa, kde se nacházel Erdoğan, malá skupina záchranářů pomocí bagrů a vlastních sil pročesávala trosky rodinného domu, zatímco příbuzní obyvatel seděli v kruhu kolem nedalekého ohně, vzlykali a navzájem se utěšovali.



"Bylo tam pod ním osm lidí, jeden zraněný a sedm mrtvých. Snažíme se najít dva, o kterých doufáme, že jsou naživu," řekl Mehmet Ali, který stál s rodinou opodál. "V této zemi není žádný stát," dodal. "Už několik dní tu nic není, vláda dává pomoc jen do míst, která pro ni hlasují, a do vesnic pomoc neposílá."



Chlapec, kterého den předtím vytáhli z trosek, seděl v křesle obklopen přáteli a příbuznými. Tělo jeho otce bylo vytaženo ve středu ráno. V slzách čekal, až záchranáři najdou tělo jeho matky.



Svědci uvedli, že až do pondělního večera, necelý den po prvních otřesech, slyšeli hlasy a volání o pomoc od lidí uvězněných pod zničenými budovami. V úterý ráno pak nad troskami Pazarčíku zavládlo ticho.



Lidé se proplétali mezi zchátralými a prázdnými budovami a nesli si s sebou to málo věcí, co mohli. "První záchranáři z Afadu přijeli 24 hodin po zemětřesení," řekl muž, který uvedl pouze své jméno Ali. "Než sem přijeli, byli tu jen dělníci a hasiči, kteří se snažili dostat lidi zpod trosek. Ale to chce profesionály."



Dodal: "Po prvním zemětřesení jsem spěchal ke svému příteli a slyšel jsem jeho hlas zpod trosek. O den později už jsem ho neslyšel. Kdyby sem záchranná služba dorazila dříve, mohla ho zachránit."



Ve městě byla vidět odklízecí operace. Pracovníci humanitární pomoci rozdávali polévku a chléb, zatímco lidé sbírali pytle s troskami před pekárnou jako první krok k opravě. Některé z novějších budov vydržely nejhorší otřesy s minimálními viditelnými škodami.



"Můj dům se zřítil, takže teď žijeme ve stanech," řekl Mehmet Kahraman, který se zastavil před těžce poškozenou mešitou. V ulicích se ozývaly sirény sanitek. Jiný muž se s manželkou protáhl brankou, aby se pomodlil mezi troskami mešity, jejíž minaret byl tak silně poškozen, že volání k modlitbě mohlo vydávat jen řinčivý zvuk. Žena pomohla muži umýt nohy, než zahájili svůj rituál.





"Záchranáři přijeli, ale nestačí to, nemáme elektřinu, vodu ani plyn," řekl Kahraman. "Telefony nefungují. Přišli jsme o tolik lidí, že se jim stále nemůžeme dovolat. V naší vesnici mám pod sutinami tři členy rodiny...". Odmlčel se a rozplakal se.







