Hlavní Bidenův ruský poradce rezignoval

10. 2. 2023

Hlavní poradce prezidenta Spojených států pro Rusko a Střední Asii v Radě národní bezpečnosti Eric Green rezignoval na svůj post a ukončil svou diplomatickou kariéru, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jakea Sullivana. Hlavní poradce prezidenta Spojených států pro Rusko a Střední Asii v Radě národní bezpečnosti Eric Green rezignoval na svůj post a ukončil svou diplomatickou kariéru, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jakea Sullivana.

Green pracuje v této oblasti více než 30 let. Důvody jeho rezignace nebyly zveřejněny. Sullivan zdůraznil diplomatovu "klíčovou roli" ve snaze Rady národní bezpečnosti přimět Rusko k odpovědnosti za válku na Ukrajině, stejně jako jeho práci na podpoře Kyjiva.

Green koordinoval americkou politiku vůči Rusku a Střední Asii. Kromě toho se podílel na přípravě summitu Joe Bidena s prezidentem Vladimirem Putinem – akce se konala v roce 2021 v Ženevě. Po 24. únoru Green vypracoval reakci americké administrativy na invazi na Ukrajinu.

7. února přednesl Biden svůj výroční projev v Kongresu. Řekl, že ruská invaze na Ukrajinu byla "zkouškou na věky" jak pro USA, tak pro svět. Podle Bidena byly Spojené státy schopny odolat a vytvořily globální koalici, sjednocující NATO proti agresi. Slíbil, že Washington bude s Ukrajinci "tak dlouho, jak to bude potřeba".

Už dříve New York Times s odvoláním na zdroje napsal, že po prezidentově projevu by mohl odstoupit šéf Bílého domu Ron Klein. Tato personální změna bude nejvýznamnější v americké administrativě od Bidenova nástupu do úřadu.

Mezitím na začátku února švýcarský list Neue Zürcher Zeitung s odkazem na zdroje z řad německých politiků informoval o možném rozkolu v Bidenově administrativě kvůli ukrajinské otázce. Podle něj vznikly neshody mezi Sullivanem a šéfem CIA Williamem Burnsem na jedné straně a šéfem ministerstva zahraničí Anthonym Blinkenem a ministrem obrany Lloydem Austinem na straně druhé. Účastníci rozhovoru tvrdili, že první dva chtěli válku ukončit co nejrychleji, aby se mohli soustředit na Čínu, kterou považují za mnohem větší hrozbu pro Spojené státy. Druhá frakce nechtěla dovolit Rusku zničit "světový řád založený na pravidlech" a obhajovala masivní vojenskou podporu Ukrajině.

