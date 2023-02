"Putinovi vojáci si vylámou zuby"

13. 2. 2023

čas čtení 11 minut

Západní tanky přijedou příliš pozdě na to, aby odrazily další ofenzívu ruské armády na Ukrajině. Šéf Kremlu Vladimir Putin se v roce 2023 dosud nevzdal svých válečných cílů a jeho vojáci útočí na mnoha frontových liniích na východě země. Zuří krvavá opotřebovací válka.

V rozhovoru pro t-online vojenský expert Gustav Gressel vysvětluje, proč by ukrajinští obránci nyní mohli přijít o zisky z úspěšné protiofenzívy na konci léta 2022 – a co s tím má společného Čína.

t-online: Pane Gressele, Ukrajina se obává velké ruské jarní ofenzívy. Jaká je současná situace na frontě?

Gustav Gressel: Ruská jarní ofenzíva je již v plném proudu. Ruské útoky už měsíc neustále sílí. Ruská armáda postupuje i v těch úsecích fronty, kde měli Ukrajinci stále iniciativu. Jasným ohniskem ruských útoků je Doněcká oblast.

Jaké jsou konkrétní důsledky útoků na válečnou situaci na východní Ukrajině?

Ukrajina se pravděpodobně bude muset brzy vzdát Bachmutu. Krasna Hora je téměř obklíčena a ukrajinská armáda se pravděpodobně bude muset brzy stáhnout z města. Ale ve skutečnosti dochází k masivním útokům na mnoha frontách, ruská armáda testuje, kde jsou slabiny v obraně.

Zejména Bachmut byl po mnoho měsíců mlýnkem na maso, do kterého obě strany posílaly a ztrácely další a další síly. Je tato ztráta pro Ukrajinu hořkou porážkou?

Je to samozřejmě demoralizující porážka pro ukrajinskou armádu, ale Kyjiv kvůli Bachmutu válku neprohraje.

Odkud se najednou bere síla ruské armády?

Rusko nyní útočí stále více silami a je pravděpodobné, že to bude pokračovat i v nadcházejících měsících. Mezitím má účinek částečná mobilizace prezidenta Vladimira Putina a očekávám, že ofenzíva vyvrcholí koncem jara. Pak to zase odezní. Není však jasné, kolik terénu může ruská armáda obsadit.

Ztratí nyní Ukrajina území, které osvobodila úspěšnou protiofenzívou na konci léta 2022?

To je otázka. Záleží na tom, kdo je lépe schopen absorbovat ztráty z útoků – zda ruská nebo ukrajinská armáda. Definitivně to bude možné říci až v příštích týdnech.

Jaká je ukrajinská obranná strategie tváří v tvář současné ruské ofenzivě?

Ukrajinská armáda se snaží udržet území tak dlouho, dokud to ruské armádě přináší velké ztráty. Pak ustoupí do další obranné linie a pokračuje v boji tam. Je to nákladná bitva, protože i pro Rusko je v popředí opotřebení ukrajinských sil, nikoliv zisk území.

Zatím je však pro Rusko obtížné obsadit větší města.

Boj ve vesnici je lepší pro Ukrajinu než pro Rusy. V otevřeném poli má ruská armáda se svými bojovými vozidly pěchoty, tanky a dělostřelectvem obrovskou palebnou výhodu, ale ve městech mohou Ukrajinci donutit nepřítele k pěchotním bitvám na krátkou vzdálenost, v nichž jsou lepší. To je důvod, proč ukrajinští obránci lpí na městech, jako je Bachmut, protože taková města mají pro ně nejlepší poměr ztrát. Připadá tak nejvíce ruských úmrtí na nejméně ukrajinských úmrtí.

Je děsivé, že opotřebovávací válka je často jen kalkulací úmrtí.

Správně.

Snaží se ruští vojáci stále vyhnout bojům dům od domu?

Ruská armáda se snaží neobsazovat vesnice čelním útokem, ale dobýt oblast kolem nich, aby donutila Ukrajince k ústupu. Ukrajina má proto v Doněcké oblasti výhodu, protože je jako oblast s velkým výskytem těžkého průmyslu hustě obydlená. Existuje mnoho míst, která lze velmi dobře bránit. To je důvod, proč si Putinovi vojáci vylámou zuby.

Ukrajina nyní odvádí do vojenské služby i více než šedesátileté lidi. Dojdou obráncům brzy vojáci?

Ne. Ruské ztráty jsou v současné době mnohem vyšší než ztráty Ukrajiny. Ukrajina má stále personální rezervy, nedostatek materiálu je vážnější.

Na druhé straně jste zmínil masu vojáků, kteří byli k dispozici díky Putinově mobilizaci. Podařilo se ale ruské armádě dodat na Ukrajinu i vojenskou techniku a těžkou techniku?

Putinova armáda utrpěla těžké ztráty, ale Rusko může částečně obnovovat těžkou techniku rychleji, než ji Ukrajina dostává od Západu.

Například?

Tanky a bojová vozidla pěchoty, granátomety, dělostřelecké systémy. Putin převedl svou ekonomiku na válečnou výrobu, ale ruská ekonomika již má vyšší stupeň militarizace než ekonomiky na Západě. To je důvod, proč to má Rusko se zvyšováním výroby jednodušší.

Jaké jsou důsledky pro Ukrajinu?

Za prvé, ukrajinská armáda má akutní problém s municí. Rusko není v dobrém postavení, ale alespoň v lepším. Putin má obrovské množství problémů, ale situace s municí a vybavením není tak špatná jako na ukrajinské straně.

To platí i pro tanky?

Přesně. Rusko vyrábí asi 200 až 250 bojových tanků ročně, což je asi 17 měsíčně. Jedná se o T-90M a navíc o tanky starších modelů ze skladů.

V důsledku toho má Rusko větší zásobu tanků?

Očekáváme, že Moskva bude schopna nasadit na frontu více než 20 tanků měsíčně. To však nevyváží ztráty, které Rusko na Ukrajině utrpí. Proto ruská armáda slábne a slábne. Ukrajinská armáda má však také velké ztráty a dodávky tanků ze Západu kompenzují ještě méně. To je pro Putina výhoda, a proto se vytrvale drží svých maximalistických válečných cílů.

Již v létě 2022 jsme hovořili o tom, že Ukrajina ztratila velkou část své těžké techniky. Nepřicházejí teď západní bojové tanky příliš pozdě?

Bohužel překážky dodávek tanků na Západě padly enormně pozdě. Pro jarní ofenzívu tanky nedorazí na bojiště včas, ale válka touto ofenzívou neskončí.

To znamená?

Tanky dorazí včas, aby pomohly Ukrajině vyhnout se kolapsu. Dokud tam nebudou tanky a situace s municí se nezlepší – zejména s dělostřeleckou municí – bude to pro ukrajinskou armádu obtížné. To se pro Ukrajinu v průběhu roku zlepší, ale bohužel i v případě výroby munice až v průběhu roku, protože některé kroky byly učiněny až na podzim loňského roku.

Západ se již snaží mobilizovat počet tanků, které Ukrajina potřebuje. To nevěstí nic dobrého pro scénář dlouhé opotřebovávací války.

Z dlouhodobého hlediska si myslím, že typu Leopard 2 A4 může být dodáno podstatně více tanků, ale mnoho z nich je třeba nejprve předělat, a to nějakou dobu trvá. Vzhledem k pozdnímu rozhodnutí se poněkud zpožďujeme za situací. Doufám, že co nejvíce států v západní alianci si nyní objedná nové tanky, aby bylo možné lépe dodávat ty staré. Pak můžeme také urychlit výrobu Leopardu 2 v Německu a to by Ukrajině pomohlo na tankové frontě.

Je věrohodné, že Německo je po tolika měsících váhání nyní v čele tankové aliance?

Ano, myslím, že ano. Boris Pistorius nyní zorganizoval tankový summit ve Varšavě, aby přibral další státy. Zatím se mu daří. Pro Německo je v sázce hodně reputace.

Koneckonců, německá vláda byla dlouho mezinárodně považována za brzdu v otázce tanků.

Kancléř Olaf Scholz zcela zaspal, Putin bude v tuto chvíli stále hrát o maximální vítězství. To změnilo strategické válečné cíle západní aliance v tom smyslu, že Ukrajina nemusí být jen nějak udržována při životě. V podstatě ruská porážka a přežití Ukrajiny jsou dva identické cíle. A Západ musí tyto cíle materiálně podpořit.

Pochopil to Scholz?

Domnívám se, že tento vhled byl již dlouho začleněn do činnosti rezortu ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové. I v SPD je stále více politiků, kteří si to uvědomují a chápou. Pistorius je jedním z nich, a proto se mechanika diskuse obrací správným směrem, což také mění prostředí kolem kancléře.

Debata o zbraních nyní pokračuje u stíhaček. Má vůbec dodávka letadel na Ukrajinu smysl?

Ukrajinské letectvo v současné době létá převážně stíhací mise, aby zachytilo drony nebo rakety. Dodávka stíhaček dává smysl, ale na bojišti se změní jen málo. Předání stíhaček F-16 by Ukrajině usnadnilo odpalování západní munice. Rusko se o tuto červenou čáru stejně nestará, takže Západ může něco dokázat. Otázka však není tak naléhavá jako u tanků – tam už zvonily poplašné zvony.

Přepočítalo se Německo strategicky i v otázce dodávek zbraní?

Západ spoléhal na to, že sankce proti Rusku rychle zapůsobí a vyřadí Rusy z válečného úsilí. Když se podíváte na údaje o výrobě ruského zbrojního průmyslu, tak tomu tak bohužel není. Žili jsme příliš ve víře, že Putin bude kvůli ekonomickým problémům schopen bojovat svou válku pouze jeden rok. To byl omyl.

Nicméně se zdá, že kolektivní Západ má nad Ruskem jasnou výhodu, že?

Samozřejmě. Západ má mnohem větší ekonomický kapitál, více inovací a mnohem větší finanční moc. Stěží jsme však dali tuto finanční sílu do služeb vojenské služby, která by nyní mohla Ukrajině pomoci. To je v tuto chvíli problém.

Kde Rusko bere polovodiče pro svou zbrojní výrobu?

Většina z nich pochází z Číny.

Peking stále nedodává zbraně do Ruska?

To si nemyslím. Dělostřelecké granáty mají pocházet ze Severní Koreje. Ale může se stát, že kontejnery s materiálem z Číny přejedou přes severokorejskou hranici a tam budou přemalovány. Peking se amerických sankcí obává, a proto je opatrný. Na druhou stranu Čína nemá zájem na tom, aby Putin drtivě prohrál, a už nyní intervenuje podpůrným způsobem.

Jak jste na to přišel?

Na bojišti je jasně vidět, že opotřebení moderních zbraňových systémů a raket je v ruské armádě také velmi vysoké. Proto můžete živě sledovat, jak aktivita klesá a intervaly mezi útoky se prodlužují. V případě munice pro raketomety a dělostřelectvo však od začátku války téměř neklesla intenzita palby. Ve hře musí být pomocná ruka pro Putina.

Konečně, blíží se 24. únor, válka zuří už rok. Co bude dál?

Ukrajinci jsou v současné době ve slabé fázi. Ale doufám, že i přes nedostatek vybavení a munice se jim podaří kontrolovaně vyčerpat ruskou armádu. Letos opotřebovávací válka neskončí, ale dojdeme o něco dále směrem k rozhodnutí.

Velice vám děkuji za rozhovor, pane Gresseli.

Celý článek v němčině: ZDE

0