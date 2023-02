Rusko nyní montuje nekvalitní optiku i na tanky T-80

13. 2. 2023

čas čtení 4 minuty

Už jsme věděli, že ruská armáda – v zoufalé snaze nahradit své ztráty na Ukrajině – vytahuje staré tanky T-72 ze skladů, přidává optiku ve stylu 70. let a posílá je na frontu. Pravděpodobně jen proto, aby vyletěly do povětří, píše David Axe. Už jsme věděli, že ruská armáda – v zoufalé snaze nahradit své ztráty na Ukrajině – vytahuje staré tanky T-72 ze skladů, přidává optiku ve stylu 70. let a posílá je na frontu. Pravděpodobně jen proto, aby vyletěly do povětří,

Nyní se zdá, že Rusové podrobují i své o něco lepší tanky T-80 stejnému zacházení. T-80 se začínají objevovat se stejnými zastaralými tepelnými střeleckými zaměřovači 1PN96MT-02, které už na Ukrajině znevýhodnily T-72.

Téměř rok trvající rozsáhlá ruská válka na Ukrajině nebyla k ruským obrněným sborům laskavá. Kreml ztratil na Ukrajině asi 1 600 tanků, včetně více než 500, které ruské jednotky opustily – a které Ukrajinci poté ukořistili.

To je třikrát tolik tanků, kolik ztratila ukrajinská armáda.

I když je pravda, že Rusko má ve skladu asi 10 000 starých tanků – T-62, T-72 a T-80 – mnoho z nich je "uskladněno" venku, vystaveno živlům a lupičům, po celá desetiletí. Pryžová těsnění zteřela. Elektronika zkorodovala. Optika je zakalená.

Není jasné, kolik z uložených tanků lze vůbec renovovat. Je jasné, že když se Kreml loni na jaře poprvé ponořil do svých tankových rezerv, zpočátku upřednostňoval staré T-62 ze 70. let, které postrádaly jemné subsystémy, a proto mohly vyžadovat méně úprav než například T-72 nebo T-80 z konce 80. let 20. století.

Což neznamená, že čtyřicetitunový čtyřmístný T-62 s jednoduchým ocelovým pancířem a 115 mm dělem je dobrý tank. To není. Neexistují žádné důkazy o tom, že by některé z mnoha T-62, které ruská armáda odeslala na jižní Ukrajinu, mělo nějaký vliv na loňskou brutální kampaň v tomto regionu. A Ukrajinci ukořistili dostatek T-62, aby ze stárnoucích tanků vytvořili vlastní prapor.

Nejlepší věc, kterou může někdo říci o T-62, je, že získali čas pro Kreml, aby renovoval přebytečné T-72 a T-80. Posledně jmenované tanky mají lepší pancéřování než T-62 a navíc mají 125 mm děla s nabíjecím automatem, které zmenšují jejich posádky na tři muže.

U uložených T-72 a T-80 byl zjevně problém s optikou. Po desetiletích bylo potřeba vyměnit mířidla střelce. Ale je evidentní, že Rusko se snaží získat moderní optiku.

Mnoho nouzových T-62 vyrazilo do bitvy s analogovými termálními zaměřovači 1PN96MT-02 na pozici střelce. Chcete-li najít 1PN96MT-02, hledejte malé čtvercové okno téměř v jedné rovině s levým horním okrajem věže tanku.

1PN96MT-02 by byl nejmodernější... v 70. letech. Umožňuje zkušenému střelci zasáhnout cíl až na vzdálenost 3,2 km. To je jen něco málo přes polovinu maximálního dosahu novějšího digitálního zaměřovače Sosna-U, kterým jsou vybaveny nejnovější tanky T-90 a také část modernizovaných T-80 a T-72.

Problém zaměřovače Sosna-U je v tom, že obsahuje vysoce kvalitní francouzské komponenty, které ruský průmysl neumí duplikovat a které Rusko nemůže legálně dovážet kvůli sankcím, které Francie uvalila poté, co ruské jednotky v roce 2014 napadly ukrajinský Krymský poloostrov.

Zdá se, že ruská armáda šetří většinu svých drahocenných Sosna-U na své nejlepší nové T-90. Ano, několik repasovaných T-80 a T-72 dostává digitální optiku také – ale zdá se, že mnoho, možná většina, dlouho skladovaných tanků dostává mnohem méně schopnou optiku 1PN96MT-02.

To je pro ruské tankisty problém. Jsou uvězněni v technologickém časovém posunu, cestují zpět do 70. let 20. století a zároveň se jejich nepřátelé – ukrajinští tankisté – budou vybavovat západními modely tanků včetně britského Challengeru 2, německého Leopardu 2 a amerického M-1.

Všechny tři západní tanky mají vynikající denní a noční optiku, která vidí dále, s větší přesností, než dokáže 1PN96MT-02 – a měla by přinejmenším odpovídat specifikacím Sosna-U. Ukrajinský Challenger 2 by měl být schopen střílet na ruský T-80 vytažený z válečných rezerv dříve, než posádka T-80 vůbec protivníka uvidí.

Celý článek v angličtině: ZDE

0