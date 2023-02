Stoupající hladina moří hrozí "masovým exodem biblického rozsahu", varuje šéf OSN

15. 2. 2023

António Guterres vyzývá k naléhavým opatřením, vzestup hladiny způsobený klimatem přináší "příval problémů" téměř miliardě lidí



Generální tajemník OSN varoval, že zvyšování hladiny moří hrozí "masovým exodem celé populace v biblickém měřítku".



Klimatická krize způsobuje, že hladina moří stoupá rychleji než za posledních 3 000 let, což přinese "příval problémů" téměř miliardě lidí od Londýna přes Los Angeles a Bangkok až po Buenos Aires, uvedl v úterý António Guterres. Některé národy by podle něj mohly přestat existovat a skončit pod vodou. Generální tajemník OSN varoval, že zvyšování hladiny moří hrozí "masovým exodem celé populace v biblickém měřítku".Klimatická krize způsobuje, že hladina moří stoupá rychleji než za posledních 3 000 let, což přinese "příval problémů" téměř miliardě lidí od Londýna přes Los Angeles a Bangkok až po Buenos Aires, uvedl v úterý António Guterres. Některé národy by podle něj mohly přestat existovat a skončit pod vodou.





V projevu před Radou bezpečnosti OSN Guterres uvedl, že je třeba snížit emise uhlíku, řešit problémy, jako je chudoba, která zhoršuje dopad stoupajících moří na komunity, a vypracovat nové mezinárodní zákony na ochranu těch, kteří se ocitli bez domova - a dokonce bez státní příslušnosti. Uvedl, že zvyšování hladiny moří představuje hrozbu, která poškozuje životy, ekonomiky a infrastrukturu a má "dramatické důsledky" pro globální mír a bezpečnost.



Výrazné zvýšení hladiny moří je při současné úrovni globálního oteplování již nevyhnutelné, ale důsledky neřešení tohoto problému jsou "nemyslitelné". Guterres uvedl: "Nízko položené obce a celé země by mohly navždy zmizet. Byli bychom svědky masového exodu celých populací v biblickém měřítku. A byli bychom svědky stále tvrdšího boje o sladkou vodu, půdu a další zdroje.



"Lidská práva lidí nezmizí kvůli jejich domovům," řekl. "Ano, to znamená mezinárodní uprchlické právo."



Komise pro mezinárodní právo posuzuje právní situaci. V roce 2020 výbor OSN pro lidská práva rozhodl, že je nezákonné, aby vlády vracely lidi do zemí, kde by jejich životy mohly být ohroženy klimatickou krizí.



Nová kompilace údajů Světové meteorologické organizace (WMO) ukazuje, že hladina moří rychle stoupá a světový oceán se za poslední století otepluje rychleji než kdykoli za posledních 11 000 let. Hladiny moří stoupají s tím, jak se teplejší voda rozpíná a tají ledovce a ledové čepičky.





Guterres řekl: "I kdyby se globální oteplování zázračně omezilo na 1,5 °C, stále dojde k výraznému zvýšení hladiny moří." Do roku 2100 se hladina moří pravděpodobně zvedne asi o 50 cm, ale WMO uvedla, že i pokud by se oteplování omezilo na 1,5 °C, došlo by během příštích 2 000 let k stoupnutí hladin moří o 2 až 3 metry, a pokud by se omezilo na 2 °C, došlo by k nárůstu o 2 až 6 metrů.







V říjnové zprávě OSN se uvádí, že "neexistuje žádná věrohodná cesta k dosažení 1,5C".







Současné národní cíle, pokud by byly splněny, by znamenaly nárůst teploty o 2,4C.







