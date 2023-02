Proč ruský plyn v Rakousku pravděpodobně zůstane ještě nějakou dobu dominantní

15. 2. 2023

Snížení závislosti Rakouska na dovozu plynu z Ruska je deklarovaným cílem vlády. Až do loňského září byl směr správný, od října už ne. Nejen, že se zvyšuje relativní podíl ruského plynu, ale zvyšuje se i nakupované množství.

Otázka: Jaký je podíl ruského plynu v Rakousku?

Odpověď: Podle posledních zveřejněných údajů, které pokrývají měsíc prosinec, je podíl 71 %, téměř stejně vysoký jako před vypuknutím ruské agresivní války proti Ukrajině 24. února 2022. V té době představovaly dodávky z Ruska 79 % domácí poptávky po plynu a v lednu 2022 to bylo až 81 %.

Otázka: Jak je možné, že podíl ruského plynu opět roste, když deklarovaným cílem vlády je snížit závislost?

Odpověď: Je to také otázka absolutní, relativní a nakonec i otázka času. Objemy dovozu se od května do září 2022 celkově snížily a relativní podíl Ruska se také snížil. Od začátku topné sezóny v říjnu se podíl Ruska na dovozu plynu zvýšil nejen v relativním vyjádření, ale i v absolutním vyjádření. Vzhledem k výrazně sníženým celkovým objemům dovozu, které jsou v konečném důsledku také výrazem zvýšené ochoty šetřit, mají mírně vyšší objemy dodávek plynu z Ruska odpovídajícím způsobem silnější procentuální dopad.

Otázka: Jak moc je tedy Rakousko stále závislé na ruském plynu?

Odpověď: Pokud vynecháte jednotlivé měsíce, ale podíváte se na delší časové období, závislost je v průměru asi 50 %. Dokonce i v lednu a únoru letošního roku, pro které stále neexistují statisticky podložené údaje, odborníci odhadují, že závislost Rakouska na ruském plynu zůstala vysoká, zejména proto, že Gazprom nedávno splnil 100 % svých závazků dodávek pro OMV.

Otázka: Co tyto dodací povinnosti zahrnují?

Odpověď: V roce 1968 byla OMV první společností, která podepsala dlouhodobý kontrakt s Ruskem na dodávky zemního plynu do západoevropské země. Objemy přibývaly, naposledy byly dlouhodobé kontrakty – jeden pro zákazníky OMV v Rakousku, jeden pro zákazníky v Německu – prodlouženy do roku 2040 v červnu 2018 u příležitosti 50. výročí dodávek plynu během státní návštěvy Vladimira Putina ve Vídni. Smlouva původně počítala s dodávkami pěti miliard metrů krychlových (m3) zemního plynu ročně a na podzim téhož roku byla dodatkem ke smlouvě zvýšena na šest miliard m3.

Otázka: Gazprom Export, smluvní partner OMV, dodal po invazi Putinových vojsk na Ukrajinu výrazně méně plynu, než bylo dohodnuto. Není to porušení smlouvy?

Odpověď: K tomu byste museli znát podrobnosti smlouvy, ale jsou drženy v tajnosti. Obvykle jsou dohodnuty maximální a minimální množství, které mají být dodány a mohou být kompenzovány v určité lhůtě. OMV uvedla, že v některých případech dorazilo na rakouský přestupní bod v Baumgartenu pouze 30 % nebo méně dohodnutého množství. Zda může být Rusko obviněno z porušování smlouvy, je otázka, která zaměstnává mnoho právníků již nějakou dobu.

Otázka: Jak drahý je plyn, který OMV nakupuje z Ruska pro zákazníky v Rakousku?

Odpověď: I to je tajné. Faktem je, že plynovod, zejména ten z Ruska, byl vždy o něco levnější než například zkapalněný zemní plyn (LNG), na který v minulosti spoléhaly hlavně středomořské země. V konečném důsledku to byla také konkurenční výhoda pro velké průmyslové odběratele plynu v Rakousku i v Německu a částečně to vysvětluje téměř jednomyslnou popularitu, kterou nákup plynu z Ruska po mnoho let nacházel.

Otázka: Je snížení nákupů plynu z Ruska směrem k nule reálné, jak o to usiluje ministryně energetiky Leonore Gewesslerová (Zelení)?

Odpověď: To je realistické, pokud Rusko samo aktivně pomáhá a samo zavře kohoutek. Nebo se státní OMV podaří předčasně odstoupit od dlouhodobých smluv. Pokud však Rusko časem splní své závazky v souladu se smlouvou, je nepravděpodobné, že by v dohledné době dosáhlo úplného odstavení ruského plynu. Podstatou je, že se jedná o takzvané smlouvy "ber nebo plať".

Otázka: Co to znamená?

Odpověď: To znamená, že OMV může říct, že plyn brát nebudeme, ale stejně za něj musí zaplatit.

Otázka: Ceny plynu ve velkoobchodě v poslední době prudce klesly, kdy to pocítí domácnosti?

Odpověď: Každý, kdo se se svým dodavatelem dohodl na tzv. float tarifu, který sleduje vývoj burzovní ceny, to už pociťuje. V následujících měsících lze očekávat, že na trh přijde stále více poskytovatelů s levnějšími tarify.

