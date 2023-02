Británie: Další známky rozkladu. Milované státní zdravotnictví postiženo záplavami splašků

17. 2. 2023

čas čtení 2 minuty



Záplavy splašky varují před stavem anglických nemocnic



Dochází k zatopení splašky onkologických oddělení, porodnic a nemocničních pohotovostí



Nemocnice v Anglii zaznamenaly za posledních 12 měsíců více než 450 zatopení splaškuy, což ohrožuje pacienty a zaměstnance a vyvolává varování, že se budovy zdravotnictví po desetiletí nedostatečných oprav"rozpadají".



Liberální demokraté požádali správní orgány anglického zdravotnictví o svobodný přístup k informacím a zjistili alarmující příklady průniku splašků na onkologická oddělení, do porodnic a na nemocniční pohotovosti. Šetření také odhalilo četné případy, kdy moč a výkaly tekly do nemocničních pokojů a na všeobecná oddělení.

Nemocnice v Anglii zaznamenaly za posledních 12 měsíců více než 450 zatopení splaškuy, což ohrožuje pacienty a zaměstnance a vyvolává varování, že se budovy zdravotnictví po desetiletí nedostatečných oprav"rozpadají".Liberální demokraté požádali správní orgány anglického zdravotnictví o svobodný přístup k informacím a zjistili alarmující příklady průniku splašků na onkologická oddělení, do porodnic a na nemocniční pohotovosti. Šetření také odhalilo četné případy, kdy moč a výkaly tekly do nemocničních pokojů a na všeobecná oddělení.



Činitelé zdravotnictví označili tato odhalení za šokující. V některých případech se kvůli zatopení splašky stala celá nemocniční oddělení nebezpečná pro pacienty a zaměstnanci měli problémy s prací, protože se jim dělalo nevolno a bolela je hlava.



Celkem bylo v loňském roce nahlášeno 456 úniků odpadních vod, avšak skutečný rozsah problému je mnohem větší. Zpráva přichází v době, kdy se náklady na zpožděné údržbářské práce na nemovitostech zdravotnictví vyšplhaly na více než 10 miliard liber.



Ed Davey, předseda liberálních demokratů, prohlásil: "Jedná se o celostátní skandál. Nemocnice v naší zemi se po letech nedostatečných investic a zanedbávání rozpadají. Pacienti by neměli být ošetřováni v takových podmínkách a hrdinné zdravotní sestry by neměly být nuceny vytírat splašky."



"Naše drahocenné státbní zdravotnictví se rozpadá na každém kroku, od nemocničních budov až po nebezpečné čekací doby na sanitky. Vláda musí naléhavě najít prostředky na opravu nemocnic, které jsou zaplavovány odpadními vodami. Pokud ministři nebudou jednat, je ohrožena bezpečnost pacientů i zaměstnanců," řekl.



Největší počet úniků odpadních vod v loňském roce zaznamenaly fakultní nemocnice v městě Leeds, a to 105.



V nemocnici Princess Alexandra hospital v Harlow v Essexu, kde došlo ke 40 únikům odpadních vod, zaměstnanci podrobně popsali případy v písemných záznamech. "Zápach surových odpadních vod stále přetrvává a zaměstnanci se v těchto podmínkách snaží pracovat," uvádí se v jedné zprávě. "Všichni pociťují nevolnost, mají bolesti hlavy a cítí se velmi unavení."



Jiný zaměstnanec spustil poplach, že jedna část nemocnice se stala nebezpečnou v důsledku záplavy splašky, a dodal: "Bylo trapné vést oddělení, kde všude prosakují splašky a je cítit nepříjemný zápach."



Zdroj v angličtině ZDE

1