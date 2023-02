O velikášství Kremlu

17. 2. 2023

čas čtení 20 minut

Navzdory sérii chyb, chybných odhadů a zvratů na bojišti, které by ho ve většině normálních zemí jistě vyhodily z úřadu, je prezident Vladimir Putin v Rusku stále na vrcholu moci. Nadále definuje obrysy války své země proti Ukrajině. Invazi řídí mikromanagementem, i když se zdá, že bojiště řídí generálové pod ním. (Toto zastupování je prováděno proto, aby ho ochránilo před zpětným dopadem, pokud se ve válce něco pokazí.) Putin a lidé z jeho bezprostředního okolí přímo pracují na mobilizaci Rusů na domácí frontě a manipulují názory veřejnosti na invazi v zahraničí. V některých ohledech v této informační válce uspěli, píšou Fiona Hill a Angela Stent. Navzdory sérii chyb, chybných odhadů a zvratů na bojišti, které by ho ve většině normálních zemí jistě vyhodily z úřadu, je prezident Vladimir Putin v Rusku stále na vrcholu moci. Nadále definuje obrysy války své země proti Ukrajině. Invazi řídí mikromanagementem, i když se zdá, že bojiště řídí generálové pod ním. (Toto zastupování je prováděno proto, aby ho ochránilo před zpětným dopadem, pokud se ve válce něco pokazí.) Putin a lidé z jeho bezprostředního okolí přímo pracují na mobilizaci Rusů na domácí frontě a manipulují názory veřejnosti na invazi v zahraničí. V některých ohledech v této informační válce uspěli,

Válka odhalila plný rozsah Putinova personalistického politického systému. Po 23 letech u kormidla ruského státu neexistují žádná zjevná omezení jeho moci. Instituce mimo Kreml znamenají jen málo. "Nikdy by mě nenapadlo, že mi bude chybět politbyro," říká Rene Nyberg, bývalý finský velvyslanec v Moskvě. "V Rusku neexistuje žádná politická organizace, která by měla moc hnát prezidenta a vrchního velitele k odpovědnosti." Diplomaté, politici a analytici uvízli ve smyčce zkázy – v nekonečném vzájemném sporu –, aby zjistili, co Putin chce a jak může Západ ovlivnit jeho chování.

Určit Putinovy skutečné cíle může být obtížné. Je to protizápadní autokrat, který zveřejněním svých záměrů může jen málo získat. Poslední rok však některé odpovědi dostatečně objasnil. Od února 2022 se svět dozvěděl, že Putin chce vytvořit novou verzi ruského impéria založenou na jeho zájmech ze sovětské éry a jeho interpretacích historie. Samotné zahájení invaze ukázalo, že jeho pohled na minulé události ho může vyprovokovat k tomu, aby způsobil obrovské lidské utrpení. Stalo se zřejmým, že jiné státy a aktéři mohou udělat jen málo, aby odradili Putina od vedení války, pokud je odhodlán tak učinit, a že ruský prezident přizpůsobí staré narativy a přijme nové, které vyhovují jeho záměrům.

Události roku 2022 a začátku roku 2023 však také ukázaly, že existují způsoby, jak Putina omezit, zejména pokud se zapojí dostatečně široká koalice států. Zdůraznily také, že Západ bude muset zdvojnásobit své úsilí o posílení takové diplomatické a vojenské koalice. Protože i teď, po roce krveprolití, je Putin stále přesvědčen, že může zvítězit.

Zpět do SSSR

Rok poté válka na Ukrajině ukázala, že víra Putina a jeho kohorty je stále zakořeněna v sovětských rámcích a narativech, překrytých hustou glazurou ruského imperialismu. Koncepty geopolitiky, sfér vlivu ze sovětské éry, Východ versus Západ a my versus oni formují myšlení Kremlu. Pro Putina je tato válka ve skutečnosti bojem s Washingtonem, podobným korejské válce a dalším konfliktům z dob studené války. Hlavním protivníkem Ruska zůstávají Spojené státy, nikoliv Ukrajina. Putin chce vyjednávat přímo s Washingtonem, aby "osvobodil" Ukrajinu, s konečným cílem přimět amerického prezidenta, aby podepsal budoucnost této země. Netouží se setkat přímo s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jeho cílem zůstává urovnání dosažené v roce 1945 v Jaltě, kdy americký prezident Franklin Roosevelt a britský premiér Winston Churchill seděli naproti stolu se sovětským vůdcem Josifem Stalinem a akceptovali nadvládu Moskvy nad východní Evropou po 2. světové válce, aniž by se poradili se zeměmi postiženými těmito rozhodnutími.

Pro Rusko je 2. světová válka – Velká vlastenecká válka, jak ji Rusové nazývají – prubířským kamenem a ústředním tématem konfliktu na Ukrajině. Putinův důraz na zbavení Ukrajiny "nacistů" poněkud ustoupil do pozadí. Letos je jeho hlavním cílem vítězný výsledek v roce 1945. Putinův vzkaz Ukrajincům, Rusům a světu je, že vítězství bude ruské a že Moskva vždy vyhraje, bez ohledu na to, jak mnoho to bude stát. Počínaje komentáři před svým novoročním projevem v roce 2023 Putin odmítl líčení války na Ukrajině jako pouhé speciální vojenské operace. Podle něj je Rusko uvězněno v existenční bitvě o přežití proti Západu. Znovu se noří hluboko do staré sovětské taktiky a praktik z roku 1940, aby mobilizoval ruskou ekonomiku, politickou třídu a společnost na podporu invaze.

Putin je schopen poučit se z nezdarů a přizpůsobit svou taktiku způsoby, které také připomínají Stalinův přístup ve 2. světové válce, kdy Sovětský svaz zatlačil nacistické Německo v epochální bitvě o Stalingrad. V září 2022, kdy Rusko na bojišti jasně prohrávalo, Putin nařídil mobilizaci dalších 300 000 vojáků. Pak prohlásil, že Rusko anektovalo čtyři nejzuřivěji vybojovaná území Ukrajiny: Doněck, Cherson, Luhansk a Záporoží, čímž změnilo vojenský a politický obraz na zemi a vytvořilo umělou červenou čáru. Putin opakovaně provedl změny v ruském vojenském vedení v kritických okamžicích a usilovně pracoval na tom, aby zajistil, že jeho země bude mít dostatek zbraní pro válečné úsilí. Když ruským silám začaly docházet zbraně, Putin koupil bezpilotní letouny z Íránu a munici ze Severní Koreje.

Putin také několikrát změnil svůj narativ o válce, aby jeho oponenti hádali, jak daleko by ještě mohl zajít. On a další ruští představitelé, včetně jeho mluvčího a ministra zahraničí, otevřeně prohlásili, že invaze na Ukrajinu je imperiální válkou a že ruské hranice se opět rozšiřují. Tvrdili, že čtyři anektovaná ukrajinská území jsou pro Rusko "navždy", ale pak naznačili, že některé hranice mohou být s Ukrajinou stále vyjednány. Podle novinových zpráv tlačí na úplné dobytí Doněcku a Luhanska do března, ale také naznačují, že další útok na Kyjiv by mohl být na obzoru. V této fázi konfliktu zůstávají skutečné válečné cíle Ruska nejasné.

Jasné je toto: Po více než dvou desetiletích u moci se Putin cvičí v poštvávání lidí, skupin a zemí proti sobě a ve využívání jejich slabostí ve svůj prospěch. Chápe slabá místa evropských a mezinárodních institucí, stejně jako zranitelnost jednotlivých lídrů. Ví, jak využít debat v NATO a rozkolů ohledně vojenských výdajů a nákupů. Využil evropských a amerických stranických rozporů (včetně skutečnosti, že pouze jedna třetina Republikánů si myslí, že Spojené státy by měly podporovat Ukrajinu) k šíření dezinformací a manipulaci veřejného mínění.

Doma v Rusku Putin prokázal ochotu připustit jestřábí disent a debatu o válce, včetně reptání proválečných komentátorů a blogerů, kteří sloužili v armádě. Snaží se využít těchto debat k mobilizaci podpory pro svou politiku. Ačkoliv je však Putin zběhlý ve zvládání sporů, nemůže vždy kontrolovat obsah a tón těchto sporů, stejně jako nemůže kontrolovat bojiště. Některé domácí komentáře k válce se staly pronikavými a dokonce ohrožujícími Putinovu pozici. Existují spekulace, že Jevgenij Prigožin, šéf polovojenské skupiny Wagner, jejíž síly vedou jedny z nejkrvavějších bojů války, by se dokonce mohl někdy v budoucnu chopit moci. Zdá se, že ruské válečné ztráty se blíží 200 000. Odhaduje se, že v uplynulém roce opustil Rusko v reakci na válku až jeden milion lidí, a to buď proto, že se staví proti invazi, nebo jednoduše proto, aby se vyhnuli odvodu. V tomto ohledu se svět poučil, že Putinovy donucovací schopnosti mají své meze, i když se zdá, že tento masový exodus disidentů za sebou zanechává klidnější většinu.

Odrazující, ne odstrašující

Ruští odpůrci války možná neměli šanci zastavit Putina před invazí na Ukrajinu 24. února 2022. A žádný z mechanismů a praktik Spojených států a Evropy pro udržení míru po 2. světové válce a studené válce neměl na jeho rozhodování velký vliv, pokud vůbec nějaký. Západu se zjevně nepodařilo zastavit Putina v úvahách o invazi nebo v jejím zahájení. Nicméně zveřejnění odtajněných zpravodajských informací Spojenými státy před 24. únorem objasnilo ruské cíle a mobilizaci a pomohlo proukrajinské západní koalici rychle se spojit, jakmile válka začala. Uplynulý rok navíc ukázal, že i když se Putina nedaří odradit, lze ho odradit od určitých kroků v konkrétních kontextech.

Strategičtí partneři Ruska, jako je Čína a Indie, kritizovali Putinovy hrozby, že na bojišti použijí jaderné zbraně. Povolil přepravu obilí z Ukrajiny přes Černé moře po stížnostech OSN, Turecka a afrických zemí. Putin a Kreml jsou i nadále odhodláni udržet si podporu partnerských zemí, jak se ukázalo během schůzky skupiny G 20 v listopadu 2022 na indonéském Bali. Zdá se, že Rusko stále nechce plný boj s NATO. Vyhnuli se rozšíření svých vojenských akcí mimo Ukrajinu (alespoň prozatím), včetně toho, že neostřelovali vojenské zásobovací konvoje vstupující do země z Polska nebo Rumunska. Ale agresivní rétorika Moskvy během války stoupala a slábla. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, kdysi známý jako umírněný lídr ochotný jednat se Západem, nyní hraje roli Putinova útočného psa a periodicky vyhrožuje jaderným armagedonem.

Kreml je ve své rétorice nestoudný a nikoho v Putinově okruhu nezajímá narativní soudržnost. Tato drzost je doprovázena domácí bezohledností. Putin a jeho kolegové jsou ochotni obětovat ruské životy, nejen ukrajinské. Nemají žádné výčitky ohledně metod, které Rusko používá k vynucení účasti ve válce, od vraždění dezertérů kladivem (a pak zveřejnění videozáznamu zabíjení) až po vraždění vzpurných podnikatelů, kteří invazi nepodporují. Putinovi naprosto nevadí, když vězní opoziční představitele, zatímco prohledává věznice a nejzbídačenější ruské regiony, aby sbíral lidi, které by použil jako potravu pro děla na frontových liniích.

Domácí bezohlednost je zase překonána brutalitou vůči Ukrajině. Rusko vyhlásilo totální válku zemi a jejím občanům, mladým i starým. Po celý rok úmyslně ostřelovalo ukrajinskou civilní infrastrukturu a zabíjelo lidi v kuchyních, ložnicích, nemocnicích, školách a obchodech. Ruské síly mučily, znásilňovaly a drancovaly ukrajinské regiony pod svou kontrolou. Putin a Kreml stále věří, že mohou zemi přimět k poslušnosti, zatímco budou čekat na Spojené státy a Evropu.

Kreml je přesvědčen, že Západ bude podporou Ukrajiny nakonec unaven. Putin se například domnívá, že na Západě dojde k politickým změnám, které by mohly být pro Moskvu výhodné. Doufá v návrat populistů k moci v těchto státech, kteří ustoupí od podpory svých zemí Ukrajině. Putin také zůstává přesvědčen, že nakonec dokáže obnovit předválečné vztahy Ruska s Evropou a že Rusko může být a bude opět součástí evropských ekonomických, energetických, politických a bezpečnostních struktur, pokud vydrží dostatečně dlouho (jak to učinil Bašár Asad na Středním východě, když zůstal u moci v Sýrii). To je důvod, proč je Rusko v některých politických arénách zdánlivě zdrženlivé. Má například zájem na spolupráci s Norskem a dalšími arktickými zeměmi na norském souostroví Špicberky a v Barentsově moři, kde Moskva pečlivě dodržuje mezinárodní dohody a bilaterální smlouvy. Rusko nechce, aby jeho nešťastné dobrodružství na Ukrajině zamotalo a zkazilo celou jeho zahraniční politiku.

Putin je přesvědčen, že může rozškatulkovat zájmy Moskvy, protože Rusko není mezinárodně izolováno, navzdory nejlepším snahám Západu. Pouze 34 zemí od začátku války uvalilo sankce na Rusko. Rusko má stále vliv ve svém bezprostředním sousedství na mnoho států, které byly kdysi součástí Sovětského svazu, i když tyto země si chtějí udržet odstup od Moskvy a války. Rusko pokračuje v budování vazeb v Africe, Asii, Latinské Americe a na Středním východě. Čína, spolu s Indií a dalšími klíčovými státy globálního Jihu, se zdržela hlasování ve prospěch Ukrajiny v OSN, i když jejich vůdci vyjadřovali příležitostné zděšení a nespokojenost s chováním Moskvy. Obchod mezi Ruskem a těmito zeměmi se od začátku konfliktu zvýšil – v některých případech docela dramaticky. Podobně 87 zemí stále nabízí ruským občanům bezvízový vstup, včetně Argentiny, Egypta, Izraele, Mexika, Thajska, Turecka a Venezuely. Ruské narativy o válce získaly na síle na globálním Jihu, kde se často zdá, že Putin má větší vliv než Západ – a rozhodně větší než Ukrajina.

Rozostření dělících čar

Jedním z důvodů, proč měl Západ omezený úspěch v boji proti ruským narativům a vlivovým operacím mimo Evropu, je to, že dosud nezformuloval svůj vlastní soudržný příběh o válce – a o tom, proč Západ podporuje Kyjiv. Američtí a evropští politici často hovoří o rizicích překročení ruských červených čar a provokování Putina, ale Rusko samo nejen zvrátilo uspořádání v Evropě po studené válce, ale také překročilo světové červené čáry po roce 1945, když napadlo Ukrajinu a anektovalo území, ve snaze násilně změnit globální hranice. Západ to po ruské anexi Krymu v roce 2014 jasně neřekl.

Vlažná politická reakce a omezené uplatňování sankcí po první ruské invazi přesvědčily Moskvu, že její akce nebyly ve skutečnosti vážným porušením mezinárodních norem po 2. světové válce. To přimělo Kreml věřit, že by mohl zajít ještě dál v obsazení ukrajinského území. Západní debaty o potřebě oslabit Rusko, o důležitosti svržení Putina pro dosažení míru, o tom, zda by se demokracie měly postavit proti autokraciím a zda si ostatní země musí vybrat stranu, zamlžily to, co by mělo být jasným poselstvím: Rusko porušilo územní celistvost nezávislého státu, který byl uznáván celým mezinárodním společenstvím včetně Moskvy více než 30 let. Rusko také porušilo Chartu OSN a základní principy mezinárodního práva. Pokud by tato invaze uspěla, suverenita a územní celistvost jiných států, ať už na západě nebo na globálním jihu, by byla ohrožena.

Přesto se západní debata o válce za rok posunula jen málo. Americké a evropské názory jsou stále definovány spíše tím, jak jednotliví komentátoři vidí Spojené státy a jejich globální roli, než ruskými akcemi. Protiválečné perspektivy často odrážejí cynismus ohledně motivace Spojených států a hlubokou skepsi ohledně suverénních práv Ukrajiny spíše než jasné pochopení či objektivní hodnocení ruských akcí vůči Ukrajině a toho, co Putin chce v sousedním regionu. Když bylo Rusko po roce 1991 uznáno jako jediný nástupnický stát Sovětského svazu, ostatní bývalé sovětské republiky jako Bělorusko a Ukrajina zůstaly v šedé zóně.

Někteří analytici předpokládají, že bezpečnostní zájmy Ruska převažují nad bezpečnostními zájmy všech ostatních, kvůli jeho velikosti a historickému postavení. Tvrdí, že Moskva má právo na uznanou sféru vlivu, stejně jako Sovětský svaz po roce 1945. Někteří komentátoři za použití tohoto rámce naznačili, že rozšíření NATO po studené válce a neochota Ukrajiny realizovat minské dohody – dohody zprostředkované Moskvě po anexi Krymu v roce 2014, které by omezily suverenitu Ukrajiny – jsou casus belli války. Myslí si, že Ukrajina je v konečném důsledku bývalým ruským regionem, který by měl být nucen přijmout ztrátu svého území.

Ve skutečnosti se zájem ruských vůdců o přivedení Ukrajiny zpět do stáda datuje do začátku roku 1990, kdy se Ukrajina začala odtahovat od Moskvou ovládaného Společenství nezávislých států (volná regionální instituce, která následovala Sovětský svaz). V tomto kritickém okamžiku nebylo rozšíření NATO pro východní Evropu ani na stole a přičlenění Ukrajiny k Evropské unii bylo ještě vzdálenější vyhlídkou. Od té doby se Evropa posunula dál, za pojetí sfér vlivu pro Východ a Západ po roce 1945. Pro většinu Evropanů je Ukrajina jednoznačně nezávislým státem, který po nevyprovokovaném útoku na jeho suverenitu a územní celistvost vede válku o své přežití.

Ve válce nejde jen o Ukrajinu. Kyjiv také bojuje za ochranu dalších zemí. Pro státy jako Finsko, které bylo v roce 1939 napadeno Sovětským svazem poté, co si o 20 let dříve zajistilo nezávislost na ruském impériu, se tato invaze jeví jako opakování historie. (V takzvané zimní válce v letech 1939-40 bojovalo Finsko se Sověty bez vnější podpory a ztratilo 9 % svého území.) Ukrajinci a země, které je podporují, chápou, že pokud by Rusko v tomto krvavém konfliktu zvítězilo, Putinova chuť k expanzi by se nezastavila na ukrajinských hranicích. Pobaltským státům, Finsku, Polsku a mnoha dalším zemím, které byly kdysi součástí ruského impéria, by mohl hrozit útok nebo podvratná činnost. Jiní by mohli v budoucnu čelit problémům pro svou suverenitu.

Západní vlády musí tento narativ vypilovat, aby čelily kremelskému. Musí se zaměřit na posílení odolnosti Evropy a NATO spolu s Ukrajinou, aby omezily Putinovu donucovací moc. Musí zintenzivnit mezinárodní diplomatické úsilí Západu, včetně OSN, aby odradily Putina od konkrétních akcí, jako je použití jaderných zbraní, útoky na konvoje na Ukrajinu, pokračující eskalace na bojišti s cílem zmocnit se dalšího území nebo obnovený útok na Kyjiv. Západ musí dát jasně najevo, že vztahy Ruska s Evropou budou brzy nenapravitelné. K návratu k předchozím vztahům nedojde, pokud bude Putin tlačit na pilu. Svět nemůže Putina vždy zkrotit, ale jasná komunikace a silnější diplomatická opatření mu mohou pomoci přimět ho, aby omezil část své agrese a nakonec souhlasil s jednáními.

Události loňského roku by také měly všechny odradit od velkých prognóz. Jen málo lidí mimo Ukrajinu například očekávalo válku nebo věřilo, že Rusko si při své invazi povede tak špatně. Nikdo přesně neví, co přinese rok 2023.

To se týká i Putina. Zdá se, že prozatím má vše pod kontrolou, ale Kreml by mohl být překvapen. Události se často odvíjejí dramatickým způsobem. Jak ukázala válka na Ukrajině, mnoho věcí nejde podle plánu.

Celý článek v angličtině: ZDE

0