Žoldnéřská skupina Wagner se s ukončením náboru vězňů "zmenší", říká Prigožin

16. 2. 2023

čas čtení 4 minuty



Kreml se prý snaží omezit vliv Jevgenije Prigožina



Šéf žoldácké skupiny Wagner Jevgenij Prigožin připustil, že jeho žoldnéřská skupina na Ukrajině čelí potížím a brzy se zmenší. Přibývá důkazů, že jeho politický vliv v Kremlu slábne.



"Počet jednotek Wagnerovy skupiny se bude snižovat a také nebudeme schopni plnit rozsah úkolů, které bychom chtěli," řekl Prigožin skupině pro-válečných blogerů a státních novinářů, kteří se ve středu sešli v armádních kasárnách na východě Ukrajiny.



Jeho výroky následovaly po nedávném oznámení, že žoldnéřská skupina již nebude verbovat vězně pro boj ve válce, čímž skončila několikaměsíční kampaň, v níž Wagner mobilizoval asi 40 000 odsouzenců z ruských věznic. Podnikatel nenabídl žádné vysvětlení, ale podle pozorovatelů je tento krok součástí rostoucího odporu ruských bezpečnostních služeb proti němu.





Jeho výroky následovaly po nedávném oznámení, že žoldnéřská skupina již nebude verbovat vězně pro boj ve válce, čímž skončila několikaměsíční kampaň, v níž Wagner mobilizoval asi 40 000 odsouzenců z ruských věznic. Podnikatel nenabídl žádné vysvětlení, ale podle pozorovatelů je tento krok součástí rostoucího odporu ruských bezpečnostních služeb proti němu.



Prigožin, cateringový magnát, který se loni po letech mlžení přiznal k založení skupiny Wagner, zaujímá ve válce stále významnější roli a jeho jednotky se účastní nejtěžších ruských bojů na východě Ukrajiny.



Minulý měsíc Wagner, který je nyní tvořen převážně trestanci, dobyl ukrajinské město Soledar, což byl první územní zisk Moskvy ve válce od léta.



Žoldnéřská skupina se rovněž postavila do čela několik měsíců trvajícího boje o obsazení sousedního Bachmutu, bitvy, která podle Prigožina, jak řekl ve středu "neprobíhá tak rychle, jak bychom si přáli".



V chabě zastřené kritice ruského ministerstva obrany uvedl, že "příšerná vojenská byrokracie" zabránila skupině Wagner dobýt Bachmut do nového roku.



"Ostatní jednotky nevykazují takovou aktivitu, jakou by měly [vykazovat]. Kdyby existovalo tři až pět skupin jako Wagner, už bychom si máčeli nohy v Dněpru," řekl.



Od začátku války se Prigožin opakovaně střetává s vedením armády, včetně náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova a ministra obrany Sergeje Šojgu. Jeho ochota pustit se do obranného establishmentu ho katapultovala mezi vůdčí osobnosti pro-válečných ultranacionalistů, kteří podobně kritizovali vedení armády.



Stále častěji se však objevují náznaky, že Kreml se snaží omezit to, co považuje za přílišný politický vliv tohoto magnáta. Minulý měsíc Rusko jmenovalo Gerasimova svým celkovým velitelem pro válku na Ukrajině a nahradilo jím Sergeje Surovikina, který je považován za Prigožinova blízkého spojence.



Několik významných skupin zabývajících se lidskými právy oznámilo, že ministerstvo obrany nyní převzalo roli skupiny Wagner při náboru vězňů - čímž fakticky připravilo skupinu o hlavní zdroj pracovních sil.



"Prigožin nemá nouzi o nepřátele," řekla Taťjana Stanovajová, vedoucí politicko-analytické společnosti R.Politik. "Podnikatelovy útoky na úředníky, parlamentní poslance a politické strany mu nezískaly přízeň elity, která Prigožinovu samostatnost, ambice a rétoriku nepovažuje za nic jiného než za hrozbu pro stát."



Podle Stanovajové byla Prigožinova skupina Wagner na Ukrajině pro Vladimira Putina výhodná, ale podnikatel nyní přehnanými ambicemi riskoval své postavení.



"Wagner by měl působit výhradně ve státním zájmu a vyhýbat se záři reflektorů. Neměl by podnikat vlastní iniciativy a rozhodně by neměl mít politickou agendu," uvedla Stanovaja. "Donedávna tak Prigožin působil Nyní se však nestal pouze veřejnou osobou, ale viditelně se mění v samostatného politika s vlastními názory."



Začátkem tohoto týdne Prigožin vyvolal další kontroverzi poté, co s ním spojený kanál na Telegramu sdílel hrůzné video, které vypadalo, že zaznamenalo popravu kladivem jednoho bývalého ruského žoldáka, který uprchl před skupinou Wagner během bojů na Ukrajině.



Prigožin později uvedl, že Dmitrij Jakuščenko byl ve skutečnosti omilostněn, a ve středu se oba muži objevili společně. "To je odpověď na vaši otázku, zda byl zabit kladivem," řekl Prigožin.





V listopadu zveřejnil kanál Telegram napojený na Wagnera podobné video, které ukazovalo zabití Jevgenije Nužina, odsouzeného vraha naverbovaného Wagnerem, který se vzdal ukrajinským silám, ale později byl údajně vydán Rusku. Nužinovi příbuzní později potvrdili jeho smrt.







Podrobnosti v angličtině ZDE

