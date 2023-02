Ruská agrese na Ukrajině: Putin přednesl projev o stavu země, Biden přijel do Polska

21. 2. 2023

Zatimco Putin mluvil, Rusové bombardovali autobusovou zastávku v Chersonu a usmrtili šest cestujících a pět jich zranili:



We just arrived in #Kherson. As Putin was speaking, Russian artillery hit this bus-stop killing 6 and injuring 5. pic.twitter.com/HpqrxzhKfY — Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) February 21, 2023

- Putin oznámil, že Rusko odstoupí od smlouvy s USA o jaderném programu New Start

Projev ruského prezidenta Vladimira Putina trval přibližně hodinu a 45 minut. Jediná skutečně nová zpráva, která z něj zazněla, byla ke konci, kdy Putin řekl, že pozastavuje účast Ruska ve smlouvě New Start s USA.



Poté, co obvinil USA a NATO z neschopnosti spolupracovat, řekl: "V této souvislosti jsem dnes nucen oznámit, že Rusko pozastavuje svou účast ve smlouvě o strategických útočných zbraních."



Putin prohlásil, že Rusko provede nové jaderné zkoušky, pokud je budou provádět i Spojené státy.

- Putin ve svém projevu prohlásil, že Západ je ve svém přístupu ke kontrole zbrojení a k Rusku "cynický nebo hloupý". Řekl, že vztahy mezi Ruskem a USA se zhoršily a "to byla iniciativa USA".



Řekl, že "krok za krokem začaly USA ničit systém světové bezpečnosti a kontroly zbrojení".



Putin však vylučuje, že by Rusko provedlo první jaderný úder.



Putin si v projevu také stěžoval že USA a NATO neumožňují inspekce jaderných zbraní. Tvrdí, že jaderné zbraně USA, Francie a Velké Británie jsou namířeny proti Rusku. "Poslední prohlášení jejich představitelů to potvrzují," řekl.



- Anton Geraščenko, poradce ukrajinského ministerstva vnitra, kritizoval část ranního projevu Vladimira Putina, ve kterém se chlubil rekordní úrodou obilí v Rusku. Geraščenko napsal:



Drzý zloděj řekl, že ruští zemědělci loni sklidili "rekordní úrodu". A stydlivě zamlčel, že šlo o ukradené ukrajinské obilí, které bylo do Ruské federace dopraveno nákladními vlaky.





- Do Kyjeva přijela italská premiérka Giorgia Meloniová. Ukrajinská státní televize Suspilne zveřejnila videozáznam jejího příjezdu vlakem.



- Japonsko poskytne Ukrajině finanční pomoc ve výši 5,5 miliardy dolarů, uvedl premiér Fumio Kišida před páteční videokonferencí skupiny G7, které se zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.

- Putin ve svém projevu: iniciátoři protiruských hospodářských sankcí trestají sami sebe



Západ podle Putina zahájil "nejen vojenskou a informační, ale i ekonomickou agresi" proti Rusku. "Ani v jedné z těchto oblastí nedosáhli úspěchu," říká.



"Iniciátoři sankcí trestají sami sebe," dodal. Dále uvedl:



"Vyvolali růst cen ve svých zemích, zavírání továren, kolaps energetiky a svým občanům tvrdí, že za to mohou Rusové."



Putin hovořil o snížených číslech ruského HDP, ale tvrdí, že místo toho, aby se ruská ekonomika zhroutila, došlo k její restrukturalizaci a Rusko stále obchoduje s mnoha oblastmi světa.



- Poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan hovořil s novináři alespoň během části Putinova projevu. Řekl, že pokud ví, projev nesledoval ani Joe Biden, a zdůraznil, že Bidenův vlastní projev dnes večer před varšavským královským zámkem nemá být v žádném případě nějakou odpovědí ruskému diktátoru. Sullivan uvedl, že Putin svůj projev zřejmě posunul tak, aby se časově shodoval s Bidenovou návštěvou východní Evropy.



"Nepřipravili jsme tento projev jako nějaký druh souboje. Nejedná se o rétorický souboj s nikým jiným. Je to afirmativní vyjádření hodnot a vize, jak by měl vypadat svět, který se oba snažíme budovat a bránit," řekl Sullivan.



"Tento projev je něčím, co Joe Biden chtěl nyní přednést již delší dobu a co navazuje na výroky, které pronesl zde v Polsku téměř před rokem. Chce mít příležitost zasadit ruskou válku na Ukrajině do širšího kontextu," dodal a označil dnešní večerní projev za "typického Joea Bidena".

- Bidenova návštěva v Kyjevě a v Polsku by mohla přispět k růstu jeho domácí nepopularity v USA a k poklesu americké podpory pro Ukrajinu. Už nyní se ozývají hlasy mezi republikány, že Biden "řeší nepodstatný konflikt na druhé straně světa a ignoruje domácí americké problémy". "Proč nepřijede do Ohia?"

Generální tajemník NATO prohlásil, že rozhodnutí Ruska pozastavit platnost smlouvy o kontrole zbrojení New Start činí svět nebezpečnějším místem.



"Více jaderných zbraní a méně kontroly zbrojení činí svět nebezpečnějším," řekl Jens Stoltenberg a vyzval Rusko, aby své rozhodnutí přehodnotilo. "Je to jedna z posledních významných dohod o kontrole zbrojení," řekl a dodal, že je to "jen další příklad" odklonu od mezinárodního řádu založeného na pravidlech.



Spolu s ním vystoupil i šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell, který uvedl, že rozhodnutí Kremlu odstoupit od smlouvy Nový start je "dalším důkazem toho, že to, co Rusko dělá, bourá bezpečnostní systém, který byl vybudován na konci studené války".





Stoltenberg v rozhovoru s novináři v bruselském sídle NATO krátce po skončení projevu ruského prezidenta řekl:







- Ruská státní tisková agentura Tass cituje srbského prezidenta Aleksandara Vučiće, že očekává, že se situace na Ukrajině v nových dnech změní.







Řekl:

"Chtěli bychom politické řešení, které by Evropě poskytlo mírový a udržitelný rámec," řekl Wang Yi před svou návštěvou během zastávky v Maďarsku.

- Rusko prohlásilo, že jeho síly převzaly kontrolu nad vesnicí poblíž Bachmutu, východoukrajinského města, kde se odehrála nejdéle trvající bitva moskevské ofenzívy. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že dobrovolničtí bojovníci "plně osvobodili" osadu Paraskoviivka za podpory pravidelných sil, včetně výsadkářů a dělostřelectva. V prohlášení se nezmiňuje o ruské žoldnéřské skupině Wagner, která tvrdí, že se vesnice zmocnila v pátek.



"Před rokem zahájil prezident Putin nezákonnou válku proti mírumilovnému sousedovi. Fakta jsou všem jasná. Nikdo na Rusko neútočí. Rusko je agresorem. Ukrajina je obětí agrese a my podporujeme právo Ukrajiny na sebeobranu, právo, které je zakotveno v Chartě OSN. Je to prezident Putin, kdo zahájil tuto imperiální válku, je to Putin, kdo tuto válku neustále stupňuje."Až válka skončí, bude podle Stoltenberga zapotřebí "dlouhodobých opatření pro bezpečnost Ukrajiny", "aby se přerušil cyklus ruské agrese".Hovořil spolu s Borrellem a ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou při prvním trilaterálním setkání tohoto druhu. Podle Kuleby jednali o vojenském výcviku, zbraních a zásobování, přičemž se zavázali pomoci Ukrajině "co nejefektivněji obstarat zbraně a munici" a zajistit jejich dodání na bojiště.Borrell uvedl, že písemně požádal ministry obrany EU, kteří se sejdou na začátku března, aby poskytli Ukrajině více munice ze svých zásob a urychlili nové dodávky - což podle něj již několik zemí dělá. "Časové parametry toho, co musíme udělat, se měří na týdny, nikoli na měsíce," řekl Borrell.Kuleba uvedl, že ukrajinská vláda "důkladně prozkoumá" mírový plán, který má koncem tohoto týdne předložit Čína, a prohlásil, že obě země sdílejí víru v princip územní celistvosti.V projevu při návštěvě oblasti v Turecku zničené nedávným zemětřesením Baerbocková rovněž uvedla, že Putinovo rozhodnutí pozastavit platnost přelomové smlouvy o kontrole jaderných zbraní podtrhuje význam kroků směřujících k jadernému odzbrojení.- Tajemník ruské bezpečnostní rady v úterý řekl čínskému nejvyššímu diplomatovi Wang Yiovi, že Peking je pro ruskou zahraniční politiku nejvyšší prioritou a že obě země musí držet spolu proti ZápaduNikolaj Patrušev, blízký spojenec prezidenta Vladimira Putina, Wangovi rovněž řekl, že Moskva podporuje postoj Číny k Tchaj-wanu, Hongkongu a Sin-ťiangu, uvádí se v prohlášení, které citovala agentura RIA Novosti.Z prohlášení ruského prezidenta Putina je zřejmé, že bude na Ukrajině pokračovat ve velmi intenzivním boji a tento postoj, respektive eskalace konfliktu, bude dále komplikovat situaci Srbska, a to jak politicky, tak vojensky i ve všech ostatních ohledech.To je to, co jsme očekávali, a já očekávám, že během jednoho dne dojde ke dvěma nebo třem významným změnám na bojišti a k vážným změnám v dalších politických krocích vůči Srbsku ze západu."Není jasné, zda to bude mít praktický dopad," řekl Price podle agentury Reuters v rozhovoru pro CNN. USA podle něj letos veřejně oznámily, že Rusko smlouvu New Start nedodržuje, takže Washington bude sledovat, jaké kroky Moskva skutečně podnikne. "Zatím jsme neviděli žádný důvod, proč bychom měli měnit náš jaderný postoj, náš strategický postoj."Ukrajina již oznámila, že bude bojkotovat zimní zasedání parlamentního shromáždění OBSE v sídle organizace, které se koná 23. a 24. února, s tím, že Rusko by tuto akci využilo k "ospravedlnění své agrese" a k popírání svých válečných zločinů.Vedoucí ukrajinské delegace Mykyta Poturajev uvedl, že shromáždění by mělo být odloženo, neboť účast Ruska by "narušila jeho integritu ... a zkompromitovala jasný postoj, který projevilo k ruské agresi".V reakci na požadavky poslanců z 20 členských států odmítnout ruským poslancům přístup - na všechny se jako na členy Dumy neboli dolní komory parlamentu vztahují sankce EU - rakouský ministr zahraničí připustil, že načasování je "nešťastné".uvedla agentura Reuters.Novináři agentury Reuters na několika místech neměli během projevu po určitou dobu přístup na internetové stránky Všeruské státní televizní a rozhlasové společnosti (VGTRK) ani na platformu pro živé vysílání Smotrim.Na webových stránkách VGTRK se objevila zpráva, že "probíhají technické práce", zatímco webové stránky Smotrim se nenačítaly.Státní tisková agentura RIA Novosti uvedla, že výpadek byl důsledkem distribuovaného útoku typu DDoS (distributed denial of service)."Putin opět se svým obvyklým souborem stížností. Ta největší: Západ a Ukrajina byly připraveny na válku s Ruskem. Jako by neexistovalo žádné ruské ultimátum. Jako by Macron, Scholz a spol. nestrávili 2021 cestami do Moskvy a neprosili Rusko, aby to nedělalo. To je ale lhář."S odkazem na široce vysmívaná referenda v částečně okupovaných oblastech Ukrajiny koncem loňského roku Putin řekl:"Rád bych vyjádřil zvláštní vděčnost občanům Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti. Vy sami jste rozhodli o své budoucnosti. Rozhodli jste se navzdory hrozbám nacistického teroru. Vedle vás probíhaly válečné akce a vy jste se rozhodli být spolu s Ruskem. Být spolu se svou vlastí."Řekl, že zúčastněných lidí a jednotek je příliš mnoho na to, aby je mohl všechny jmenovat, a nechtěl riskovat, že někoho vynechá. Chválí matky, manželky, lékaře, zdravotní sestry, železničáře, inženýry, zemědělské dělníky za jejich roli při pomoci válečnému úsilí.Západ podle něj uznává manželství osob stejného pohlaví. Říká: "To je v pořádku. Jsou to dospělí lidé. Mají právo žít svůj život. V Rusku jsme v tomto ohledu vždy velmi tolerantní."Říká však, že Písmo svaté postuluje, že manželství je mezi mužem a ženou, a cituje také zprávy z Obvinil Západ, že se snaží destabilizovat rodinný život v Rusku.Putin tvrdí, že ukrajinský lid se stal "rukojmím svých západních pánů", kteří zemi okupovali v politickém, ekonomickém a vojenském smyslu. Podle něj "režim neslouží jejich národním zájmům. Slouží zájmům cizích mocností".Západ se podle něj snaží z lokálního konfliktu udělat konflikt globální a "my budeme reagovat odpovídajícím způsobem. Jde nám o existenci naší země".Putin řekl, že Západ využije kohokoli - teroristy, nacisty, "dokonce i samotného ďábla" - aby bojoval proti Rusku.Jako obvykle, Putin poučoval o historii a řekl, že ve 30. letech 20. století Západ otevřel dveře nacistickému Německu, a to jde ještě dál. Hovořil i o Rakousku-Uhersku.Říká, že Západ podporoval "protistátní převrat" na Ukrajině v roce 2014. Říká, že jedna z jednotek ukrajinské armády je pojmenována po německé nacistické jednotce a že "ti, kdo jsou u moci, se rozhodli před tím zavírat oči".Putin obvinil Západ z "nekonečného proudu obvinění vůči Rusku" na nedávné mnichovské konferenci a říká, že "Západ vypustil džina z láhve" v důsledku válek, a obvinil Západ ze spáchání několika státních převratů.Putin: "Oni začali válku a my jsme použili sílu, abychom ji zastavili.""Nepochybovali jsme," říká Putin, že v únoru 2022 "bylo vše připraveno" pro trestnou akci Kyjeva na Donbasu. "To vše bylo zcela v rozporu s dokumenty přijatými Radou bezpečnosti OSN.""Chtěl bych zopakovat, že oni začali válku a my jsme použili sílu, abychom ji zastavili," říká Putin.Podle něj je cílem Západu neomezená moc a Sevastopol je zřejmě dalším cílem po Donbasu.Úterní cesta je považována za jednu z nejvýznamnějších, které Meloniová podnikla od svého říjnového nástupu k moci, a přichází týden poté, co její koaliční partner Silvio Berlusconi, předseda strany Forza Italia, obvinil Zelenského z ruské invaze na Ukrajinu.Její návštěva má symbolický význam vzhledem k tomu, že přichází den poté, co americký prezident Joe Biden podnikl nečekanou cestu do ukrajinského hlavního města.V noci ruská armáda zaútočila na obec Cherson. V Dněpropetrovské a Mykolajivské oblasti se noc obešla bez ostřelování.Během uplynulého dne byli v Doněcké oblasti ostřelováním ruské armády zabiti tři lidé, dalších pět obyvatel regionu bylo zraněno. V Chersonské oblasti zemřeli dva lidé.Ruská armáda pokračuje v ofenzivě na pěti směrech na východě země. Obranné síly Ukrajiny provedly během dne 16 úderů na oblasti soustředění personálu a vojenské techniky Rusů.Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu došlo k nejméně 18 955 civilním obětem, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro bezpečnost a spolupráci při OSN (UNHCR).V úterý ráno při představení čínského vládního dokumentu o globální bezpečnostní iniciativě Čchin Gang uvedl, že Čína je "hluboce znepokojena" eskalací války na Ukrajině, která se může "vymknout kontrole".Peking podepsal s Moskvou bezlimitní partnerství jen několik týdnů před invazí na Ukrajinu před rokem. Od té doby odmítl invazi odsoudit a někteří vysocí čínští představitelé nabídli Rusku výslovnou podporu jeho cílů. Prezentuje se však jako neutrální strana a obviňuje USA a NATO z rozdmýchávání konfliktu."Od vypuknutí krize zaujímá Čína objektivní a nestranný postoj založený na meritu věci," uvedl v úterý Čchin. "Naléhavě vyzýváme některé země, aby okamžitě přestaly rozdmýchávat oheň, přestaly přehazovat vinu na Čínu a přestaly hypnotizovat dnes Ukrajinu, zítra Tchaj-wan."Čínský ministr zahraničí varuje před "přiléváním oleje do ohně" v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.Nejvyšší čínský diplomat Wang I má v nejbližší době navštívit Moskvu a podle ruských představitelů se možná setká i s Putinem.Zdroj blízký organizátorům návštěvy sdělil ruskému státnímu médiu Tass, že Wang Yi "by měl přijet v úterý".Joe Biden v pondělí pozdě večer dorazil do Varšavy, kde se má setkat s polským prezidentem Andrzejem Dudou a dalšími představiteli zemí na východním křídle NATO.Zelenskij v rozhovoru pro deník Die Welt uvedl, že Kyjev by si přál, aby Peking "byl na naší straně". "Pokud se Čína spojí s Ruskem, dojde ke světové válce, a já si myslím, že si to Čína uvědomuje," řekl.