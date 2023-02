Sean Penn upozorňuje, že USA musí přijmout "úrčitou míru hanby" za to, že rychleji nevyzbrojily Ukrajinu

20. 2. 2023

čas čtení 4 minuty

Foto: Sean Penn



Sean Penn prohlásil v Berlíně na premiéře svého dokumentárního filmu o prezidentu Voldoymyru Zelenském, že USA musí přijmout "určitou míru hanby" za to, že Ukrajině nepomohly rychleji s dodávkami zbraní.



V projevu po páteční večerní projekci hollywoodská hvězda uvedla, že podle jejího názoru je válka na Ukrajině válkou, kterou si Západ nemůže dovolit. Nemůže si dovolit, aby Kyjev nakonec prohrál. Je to argument, který je základem nového filmu Supervelmoc.



"Když si představíte, co to bude, když Rusko vyhraje, budeme všichni v prdeli. Prostě smrtelně v prdeli," řekl Penn. "Už teď jako Američané, mohu říci, musíme vzít na sebe určitou míru studu za to, že jsme se nezačali ty zbraně ve velkém množství dodávat dřív."

"Myslím, že je naprosto jasné, že ať už to bude stát cokoli, abychom udrželi americké vojáky mimo Ukrajinu, nakonec to uděláme. A tak proč ne teď?"



Pennův film představuje seriózní pokus vyprávět příběh Ukrajiny a jejího charismatického vůdce, včetně mimořádného rozhovoru se zjevně vyčerpaným Zelenským v malé postranní místnosti v první den ruské invaze.



"Chce, abychom byli mrtví," říká Zelenskij při tomto setkání s odkazem na ruského vůdce Vladimira Putina, přičemž není jasné, zda ukrajinský vůdce má na mysli sebe a svůj tým - nebo celou zemi. "Sankce nestačí," dodal Zelenskij,. Byla to první z mnoha proseb o pomoc Západu, aby zachránil svůj bojující národ.



O den později Penn a jeho tým prchají z náhle vylidněného hlavního města a v zoufalé snaze o útěk, při níž nakonec opustí auto poblíž polských hranic, jedou napříč zemí a přemýšlejí, zda Zelenského ještě uvidí živého.



V té době už Penn v zemi natáčel několik týdnů v projektu, který se dramaticky proměnil z pokusu vyprávět příběh komického herce, jenž se stal prezidentem, v širší spor o Ukrajinu, zobrazující její obyvatele jako obránce svobod, které Západ považuje za samozřejmé.



"Zamilovali jsme si tu zemi, zamilovali jsme si ty lidi. Zamilovali jsme si také tento idealismus," řekl koproducent Aaron Kaufman. "Po posledních čtyřech nebo pěti letech americké politiky jsme ztratili kontakt s něčím, s čím oni jsou v kontaktu."



Penn hraje z velké části roli zvídavého novináře, který vede rozhovory s osobnostmi napříč ukrajinskou vládou a občanskou společností, stejně jako s odborníky, vojáky, obyčejnými občany a oběťmi války, a vytváří tak obraz národní mobilizace tváří v tvář krvavé invazi.



Herec navštíví vybombardovaný bytový dům v Kyjevě, jehož majitel mu ironicky říká: "Vítejte v mém bytě, čaj vám nenabídnu," a ukrajinské vojáky v zákopu poblíž východní fronty v Donbasu, zatímco se v dálce ozývá dělostřelecká palba



Působí však také jako obhájce Ukrajiny, když se rozhodl argumentovat na podporu této země na pravicovém kanálu Fox News, a netají se svým fanouškovským obdivem k Zelenskému, s nímž třikrát vedl rozhovor. Penn ho popisuje jako člověka s "hmatatelným smyslem pro lidskou potřebu svobody".



Jde o posun oproti počáteční, předválečné části dokumentu, v níž Penn nachází jen málo obyčejných Ukrajinců ochotných vyjádřit Zelenskému velké nadšení, zatímco jeden vojenský veterán si stěžuje na prezidentův údajný nedostatek odvahy. Na konci filmu tento bývalý voják naprosto změnil názor.



Přestože film vznikl ve spolupráci se Zelenským, Penn uvedl, že prezident se na něm jinak nepodílel. "Kromě času, který jsme strávili s prezidentem a jeho lidmi, neviděli nic, až do doby před pěti dny," kdy se v Kyjevě konalo speciální promítání.



Závěrečný rozhovor se Zelenským se odehrává na odlehlé zahradě a prezident v něm říká, že i jeho devítiletý syn byl nucen dramaticky dospět. "Naše děti nemluví jako děti," říká Zelenskij a popisuje také zemi, která byla nucena znovu se definovatna světové scéně.





Obsahuje však také poslední výzvu k pomoci Západu. "Nedávejte mi jen jedno křídlo," říká Zelenskyj na pozadí argumentu, že pokud Ukrajina nevyhraje válku nyní, pak by se USA a Západ mohly zaplést do dlouhého a nákladného boje.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

