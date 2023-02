Ruská agrese na Ukrajině: Biden slíbil, že USA budou bránit NATO

23. 2. 2023

- Rusko tvrdí, že pozastavení platnosti smlouvy o jaderných zbraních nepřiblíží jadernou válku



Rozhodnutí Ruska pozastavit svou účast ve smlouvě s USA o snížení počtu jaderných zbraní New Start nezvýší riziko jaderné války, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.



Mezitím jeden z vysokých ruských představitelů obrany prohlásil, že Moskva se bude držet dohodnutých limitů pro jaderné rakety a bude i nadále informovat USA o změnách ve svém rozmístění, a to i přes pozastavení platnosti smlouvy.



Vysoký představitel ministerstva obrany, generálmajor Jevgenij Iljin, řekl v Dumě, že Rusko bude i nadále dodržovat dohodnutá omezení týkající se jaderných nosičů - tedy raket a strategických bombardovacích letadel, uvedla ruská státní tisková agentura Ria.



Rusko bude rovněž nadále poskytovat USA oznámení o rozmístění jaderných zbraní, aby "se zabránilo falešným poplachům, což je důležité pro udržení strategické stability", citoval Iljin.

- Ruská generál v penzi a poslanec Andrej Guruljov zdůraznil v ruské televizi, že třímilionový Kyjev musí být srovnán se zemí:

More openly genocidal threats on prime time Russian TV: Russian MP and retired army general Andrei Gurulyov calls for the complete destruction of Kyiv, a city with a population of over three million pic.twitter.com/u4g30UGPw4 — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) February 22, 2023



- Při středečním ruském ostřelování Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny byli podle regionálních představitelů zabiti dva civilisté. Oleksandr Prokudin, náčelník regionální vojenské správy, uvedl, že při ostřelování vesnice Novoťahinka, vzdálené asi 40 km od města Cherson, byla zabita 81letá žena a 68letý muž. Ruský raketový úder na severovýchodní město Charkov ve středu ráno si rovněž vyžádal dva zraněné civilisty, uvedl Oleh Synehubov, gubernátor Charkovské oblasti.





- Joe Biden nastoupil do Air Force One a ukončil tak historickou cestu do Polska a na Ukrajinu

Do aliance patří Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko., uvedl poradce polského prezidenta. Podle zprávy Bílého domu o středečním odpoledním setkání ve Varšavě prezident Biden a vedoucí představitelé B9 "znovu potvrdili svou neochvějnou podporu Ukrajině a zdůraznili společný závazek stát na straně ukrajinského lidu tak dlouho, jak to bude nutné".Uvedl, že Biden mlčel, ale dělal si poznámky, když naslouchal Nausedovi a dalším ohledně rozmístění systémů protivzdušné obrany v Pobaltí a dalších zemích východního křídla.Čína a Rusko jen několik dní před prvním výročím zahájení války na Ukrajině potvrdily své úzké bilaterální vztahy. Wang řekl Vladimiru Putinovi, že Peking bude hrát "konstruktivní" roli při dosahování politického urovnání krize na Ukrajině, uvedla ruská státní tisková agentura Tass.Očekává se, že čínský prezident Si Ťin-pching navštíví Putina v Rusku v nadcházejících měsících, ačkoli přesné datum nebylo oznámeno.Na stadionu Lužniki v Moskvě se sešly tisíce lidí, aby se zúčastnily koncertu u příležitosti Dne obránců vlasti.Tento týden zasedá Rada bezpečnosti OSN, uvedlo americké ministerstvo zahraničí. Očekává se, že Blinken odcestuje do New Yorku, aby se zúčastnil zasedání Rady bezpečnosti o Ukrajině, které se koná u příležitosti jednoho roku od ruské invaze na Ukrajinu v plném rozsahu.sdělily agentuře Reuters čtyři diplomatické zdroje v Bruselu. Další jednání mezi bruselskými zástupci členských zemí EU mají proběhnout ve čtvrtek odpoledne, uvedly zdroje.V návaznosti na komentáře, které zazněly o víkendu na mnichovské bezpečnostní konferenci a v úterý v sídle NATO, Borrell uvedl, že EU "zkoumá otázku společného zásobování" municí a "jak zvýšit výrobní kapacitu evropského obranného průmyslu".íly, uvedl ministr obrany Ben Wallace. V rozhovoru pro agenturu Reuters Wallace uvedl, že se domnívá, že Británie je na dobrém místě, aby pomohla Ukrajině, ale potřebuje udržet dodávky zbraní.Vítězství Ukrajiny "by znamenalo vítězství lidských práv nad bezprávím, mučením a ničením", uvedla Zelenská ve videopřání na zvláštním zasedání OSN věnovaném porušování lidských práv na Ukrajině., varoval americký thinktank Institute for the Study of War (ISW). Putin si "velmi pravděpodobně zajistí významné zisky při obnovení ruské svrchovanosti nad Běloruskem" a využije jej jako odrazový můstek k dalšímu ohrožení Ukrajiny a východního křídla NATO, a to bez ohledu na výsledek své invaze na Ukrajinu, uvedl ISW ve své nejnovější aktualizaci války.e a bude usilovat o prodloužení dohody nejméně o jeden rok, která by zahrnovala i přístavy v Mykolajivu, uvedl vysoký ukrajinský představitel. Náměstek ukrajinského ministra pro obnovu Jurij Vaskov rovněž uvedl, že chce, aby byly do dohody zahrnuty i mykolajivské přístavy, a že překážkou je současná ruská okupace Kinburnovy kosy. Z této kosy je vidět na trasu, kterou by lodě vyplouvaly z mykolajivských přístavů do Černého moře.Těchto 10 zemí, mezi nimiž jsou Francie, Německo, Itálie a pobaltské státy, píše, že "rok 2023 musí být rokem úspěchu v boji proti obcházení sankcí", a varuje, že podpora veřejnosti a mezinárodní legitimita sankcí by mohla klesnout, pokud budou považovány za neúčinné.Ženy prchající z bombardovaných domů a svých domovských měst hlásí útoky, ke kterým dochází v domácnostech a společných přístřešcích, uvedla Marysia Zapasnik,ukrajinská ředitelka Mezinárodního záchranného výboru.u. V úterý japonský ministr financí uvedl, že finanční představitelé zemí G7 se zítra sejdou na okraj setkání G20 v Indii, aby projednali opatření proti Rusku.Stalo se tak poté, co nizozemská vojenská zpravodajská agentura MIVD uvedla, že se Rusko pokoušelo získat zpravodajské informace za účelem sabotáže kritické infrastruktury v nizozemské části Severního moře.Zdroj v angličtině ZDE