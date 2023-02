Ruská agrese na Ukrajině: Kyjev a Moskva vítají zásah Číny do mírového procesu

24. 2. 2023

čas čtení 15 minut

- Ruské velvyslanectví v Londýně, pátek 24.2. 2023:

The Russian Embassy, London this evening.



One feels so proud. pic.twitter.com/3fzMDHdC51 — John Sweeney (@johnsweeneyroar) February 24, 2023 - Kanada poskytne Ukrajině další vojenskou podporu

Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil, že Kanada poskytne Ukrajině další vojenskou podporu.



V pátek Trudeau uvedl, že Kanada poskytne další čtyři hlavní bojové tanky Leopard 2.



Díky těmto dodatečným tankům se celkový počet tanků poskytnutých Kanadou zvýší na osm.



Kanada rovněž poskytne obrněné vyprošťovací vozidlo a přes 5 000 kusů munice.



- Spojené státy oznámily, že nabídnou Ukrajině pomoc ve výši více než 10 miliard dolarů.



V pátečním prohlášení ministr zahraničí Antony Blinken uvedl: "...v koordinaci s americkou Agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID) a ministerstvem financí oznamujeme pomoc ve výši více než 10 miliard dolarů, včetně rozpočtové podpory ukrajinské vládě a dodatečné energetické pomoci na podporu Ukrajinců trpících útoky Ruska."



Blinken uvedl, že tyto prostředky jsou pro Ukrajinu klíčové a zajišťují, aby ukrajinská vláda mohla i nadále uspokojovat "kritické potřeby svých občanů, včetně zdravotní péče, vzdělávání a služeb v nouzi".



Dodal, že Bidenova administrativa rovněž spolupracuje s Kongresem na poskytnutí další energetické pomoci Ukrajině - příspěvku ve výši 250 milionů dolarů, který zase řeší "okamžité potřeby, včetně kritického vybavení energetické sítě".



Tato pomoc je doplňkem k 270 milionům dolarů, které USA již vyčlenily na pomoc při zajišťování a posilování energetické bezpečnosti země v minulém roce.



- "Lidový soud" schválil obžalobu ruského prezidenta Vladimira Putina ze zločinu agrese a vyzval k jeho zatčení.



Symbolické rozhodnutí v pátek padlo v den výročí nezákonné invaze Ruska do sousední země, která vyvolala největší a nejsmrtonosnější konflikt v Evropě od druhé světové války.



Po týdnu slyšení v Haagu vydala komise tří mezinárodních právních expertů příkaz a vyzvala mezinárodní společenství, aby "podniklo všechny nezbytné kroky k zajištění toho, aby soud s právními pravomocemi vydal obžalobu proti prezidentu Vladimiru Vladimirovičovi Putinovi a přijal vhodná opatření k zatčení pachatele a jeho co nejrychlejšímu postavení před oficiální ukrajinský tribunál".



Soudci, mezi nimiž byl i Stephen Rapp, americký prokurátor, který kdysi vedl úspěšnou snahu postavit před soud bývalého liberijského prezidenta Charlese Taylora za zločiny v Sieře Leone, si před vydáním příkazu vyslechli svědectví osob přeživších ruských útoků na Ukrajině a vojenských expertů.



Rozhodnutí přichází uprostřed mezinárodního úsilí o zřízení tribunálu, který by mohl stíhat Putina a další ruské představitele za zločin agrese. Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování na Ukrajině, ale nemá pravomoc stíhat zločin agrese.



Předsedající soudce soudu, Jihoafričan Zak Jacoob, uvedl, že doufá, že slyšení přispěje k tlaku na zřízení zvláštního soudu.



"Doufejme, že je to krok k trestnímu stíhání. Jak jsem řekl, nemáme žádnou právní autoritu ani sílu, ale doufejme, že máme autoritu morální síly a morálního přesvědčování, což by nás někam dovedlo," řekl novinářům.



Lidový soud shledal, že předložené důkazy jsou dostatečně silné na to, aby Putina obvinil, a uvedl, že jako hlava státu "plánoval, připravoval, inicioval a prováděl - a nadále plánuje a provádí - akty agrese Ruské federace na Ukrajině".



Jacoob označil Putinovo zdůvodnění války za "ubohé". Pozvání pro Putina nebo jeho právní zástupce, aby se zúčastnili slyšení, zůstalo bez odpovědi, uvedli prokurátoři.



"Je urážkou mezinárodního společenství a integrity světa, když vznáší taková tvrzení, jaká vznesl. A já je rozhodně odmítám," řekl Jacoob.



Zelenskj říká, že některé body v čínském prohlášení pro mír jsou "pochopitelné", Kreml dodává, že zapojení Pekingu oceňuje



- Evropská unie přislíbila další podporu milionům ukrajinských uprchlíků, kteří uprchli ze své země po ruské invazi před rokem



- Předseda americké senátní většiny Chuck Schumer vydal prohlášení k ročnímu výročí ruské invaze na Ukrajinu, v němž přislíbil americkou solidaritu

"Před rokem se Vladimir Putin dopustil své největší chyby, když podcenil odhodlání Ukrajiny. Od té doby jsme svědky statečnosti, vlastenectví a chrabrosti, kterou zosobňuje prezident Zelenskyj a ukrajinský lid," napsal Schumer.



"Abych uctil toto hrdinství a ukázal neochvějnou podporu Spojených států ukrajinskému boji za svobodu a demokracii, s hrdostí jsem vedl Senát při poskytování vojenské, ekonomické a humanitární pomoci ve výši více než 113 miliard dolarů, kterou jejich země potřebuje a zaslouží si ji. Nyní a tak dlouho, jak to bude nutné, stojí Spojené státy po boku Ukrajiny," dodal.

The year of war in 100 magazine covers.



Grateful to all journalists and media who hold the information frontlines and tell the world the truth about this war. pic.twitter.com/3nkuXvfssX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 24, 2023 Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil, že Kanada poskytne Ukrajině další vojenskou podporu.V pátek Trudeau uvedl, že Kanada poskytne další čtyři hlavní bojové tanky Leopard 2.Díky těmto dodatečným tankům se celkový počet tanků poskytnutých Kanadou zvýší na osm.Kanada rovněž poskytne obrněné vyprošťovací vozidlo a přes 5 000 kusů munice.V pátečním prohlášení ministr zahraničí Antony Blinken uvedl: "...v koordinaci s americkou Agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID) a ministerstvem financí oznamujeme pomoc ve výši více než 10 miliard dolarů, včetně rozpočtové podpory ukrajinské vládě a dodatečné energetické pomoci na podporu Ukrajinců trpících útoky Ruska."Blinken uvedl, že tyto prostředky jsou pro Ukrajinu klíčové a zajišťují, aby ukrajinská vláda mohla i nadále uspokojovat "kritické potřeby svých občanů, včetně zdravotní péče, vzdělávání a služeb v nouzi".Dodal, že Bidenova administrativa rovněž spolupracuje s Kongresem na poskytnutí další energetické pomoci Ukrajině - příspěvku ve výši 250 milionů dolarů, který zase řeší "okamžité potřeby, včetně kritického vybavení energetické sítě".Tato pomoc je doplňkem k 270 milionům dolarů, které USA již vyčlenily na pomoc při zajišťování a posilování energetické bezpečnosti země v minulém roce.Symbolické rozhodnutí v pátek padlo v den výročí nezákonné invaze Ruska do sousední země, která vyvolala největší a nejsmrtonosnější konflikt v Evropě od druhé světové války.Po týdnu slyšení v Haagu vydala komise tří mezinárodních právních expertů příkaz a vyzvala mezinárodní společenství, aby "podniklo všechny nezbytné kroky k zajištění toho, aby soud s právními pravomocemi vydal obžalobu proti prezidentu Vladimiru Vladimirovičovi Putinovi a přijal vhodná opatření k zatčení pachatele a jeho co nejrychlejšímu postavení před oficiální ukrajinský tribunál".Soudci, mezi nimiž byl i Stephen Rapp, americký prokurátor, který kdysi vedl úspěšnou snahu postavit před soud bývalého liberijského prezidenta Charlese Taylora za zločiny v Sieře Leone, si před vydáním příkazu vyslechli svědectví osob přeživších ruských útoků na Ukrajině a vojenských expertů.Rozhodnutí přichází uprostřed mezinárodního úsilí o zřízení tribunálu, který by mohl stíhat Putina a další ruské představitele za zločin agrese. Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování na Ukrajině, ale nemá pravomoc stíhat zločin agrese.Předsedající soudce soudu, Jihoafričan Zak Jacoob, uvedl, že doufá, že slyšení přispěje k tlaku na zřízení zvláštního soudu."Doufejme, že je to krok k trestnímu stíhání. Jak jsem řekl, nemáme žádnou právní autoritu ani sílu, ale doufejme, že máme autoritu morální síly a morálního přesvědčování, což by nás někam dovedlo," řekl novinářům.Lidový soud shledal, že předložené důkazy jsou dostatečně silné na to, aby Putina obvinil, a uvedl, že jako hlava státu "plánoval, připravoval, inicioval a prováděl - a nadále plánuje a provádí - akty agrese Ruské federace na Ukrajině".Jacoob označil Putinovo zdůvodnění války za "ubohé". Pozvání pro Putina nebo jeho právní zástupce, aby se zúčastnili slyšení, zůstalo bez odpovědi, uvedli prokurátoři."Je urážkou mezinárodního společenství a integrity světa, když vznáší taková tvrzení, jaká vznesl. A já je rozhodně odmítám," řekl Jacoob."Před rokem se Vladimir Putin dopustil své největší chyby, když podcenil odhodlání Ukrajiny. Od té doby jsme svědky statečnosti, vlastenectví a chrabrosti, kterou zosobňuje prezident Zelenskyj a ukrajinský lid," napsal Schumer.



- Během zasedání Rady bezpečnosti OSN přerušil ruský velvyslanec v OSN Vasilij Něbenzja minutu ticha, kterou si vyžádal ukrajinský ministr zahraničí za ty, kteří zemřeli v důsledku "ruské agrese".



"Všechny životy jsou k nezaplacení ... povstáváme, abychom si připomněli památku [všech obětí]," řekl Nebenzya a přerušil minutu ticha, než se v ní pokračovalo.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že vítězství je nevyhnutelné, když si jeho země připomínala výročí okamžiku, kdy ji napadla ruská vojska. V pátečním celostátním projevu Zelenskyj Ukrajincům řekl, že se ukázalo, že jsou neporazitelní během "roku bolesti, smutku, víry a jednoty". Vzdal hold městům, která se stala synonymem ruských válečných zločinů, jako jsou Buča, Irpin a Mariupol, a označil je za "hlavní města neporazitelnosti".



- Skupina sedmi zemí (G7) oznámila řadu dalších hospodářských, vojenských a finančních sankcí proti Rusku. Skupina oznámila, že přijme bezprecedentní opatření s cílem oslabit Rusko, a slíbila opatření proti vývozu ruských diamantů. Varovala, že třetí země, které pomohou Rusku vyhnout se sankcím, budou čelit "přísným nákladům", a je známo, že zřizuje "mechanismus koordinace vymáhání", aby zastavila obcházení již uvalených sankcí G7.



V čele stály USA, které oznámily další vojenskou pomoc Ukrajině a sankce proti Rusku a jeho podporovatelům, včetně čínských společností. Balíček vojenské pomoci bude zahrnovat několik nových bezpilotních a protidronových systémů, které USA dosud neposkytly, a také vybavení, které má Ukrajině pomoci čelit ruskému elektronickému boji. USA rovněž pošlou více munice pro vysoce mobilní dělostřelecké raketové systémy (Himars) a 155mm houfnice, které Washington poskytl v průběhu roku.



- Velká Británie uvedla, že zakazuje vývoz všech položek, u nichž bylo zjištěno, že je Rusko dosud používá na bojišti, přičemž tento seznam zahrnuje stovky položek, včetně leteckých dílů, rádiového vybavení a elektronických součástek. Britská vláda rovněž uvaluje sankce na vedoucí pracovníky ruské státní jaderné společnosti Rosatom, kteří se podle Ukrajiny podílejí na zabavení a nucené změně státní příslušnosti zaměstnanců záporožské jaderné elektrárny a jejich dětí.



Británie však neplánuje vyslat na Ukrajinu letouny RAF Typhoon, uvedl ministr obrany Ben Wallace. Wallace uvedl, že stíhačky by byly pro Ukrajinu příliš složité - ale dodal, že s podporou Downing Street by stíhačky mohly poskytnout letecké krytí zemím východního bloku jako zálohu, pokud by chtěly do Kyjeva poslat své MiG-29 a další stíhačky ze sovětské éry.



Očekává se, že EU v rámci 10. kola sankcí oznámí zákaz vývozu kritických technologií do Ruska v hodnotě 11 miliard eur. Přestože se plánovalo, že opatření budou zavedena do prvního výročí invaze, nejnovější opatření se na poslední chvíli zdržela kvůli sporu o to, jak rychle zakázat dovoz syntetického kaučuku z Ruska. Itálie měla námitky proti rychlému ukončení obchodu, zatímco Polsko zaskočilo ostatní členské státy svým požadavkem, aby byl obchod zastaven co nejdříve.



- Na Ukrajinu dorazily první polské tanky Leopard. Polský premiér Mateusz Morawiecki potvrdil, že na Ukrajinu byly dodány čtyři tanky Leopard. "Polsko a Evropa stojí na vaší straně. Rozhodně vás neopustíme, budeme Ukrajinu podporovat až do úplného vítězství nad Ruskem," řekl, když stál po boku prezidenta Zelenského během své návštěvy Kyjeva. Uvedl, že Polsko brzy dodá další tanky Leopard a také řadu modernizovaných tanků T-72 ze sovětské éry.





- Švédsko pošle na Ukrajinu až 10 tanků Leopard a protiletadlové systémy, uvedli dnes předseda vlády Ulf Kristersson a ministr obrany Pål Jonson. "Švédské tanky posílí příspěvek Leopard 2, který poskytují ostatní evropské země. Probíhá koordinace podpory s mezinárodními partnery, kteří darují tanky Leopard 2 nebo jiné tanky," uvedla vláda.





- Na Ukrajině a po celém světě se konaly vzpomínkové akce u příležitosti prvního výročí ruské invaze při nichž se držely minuty ticha, bdělo se při svíčkách a protestovalo.

Volodymyr Zelenskij ukončil tiskovou konferenci po více než dvou hodinách odpovídání na otázky novinářů.

0

411

. Čínská vláda vyzvala k mírovým rozhovorům a zároveň vyzvala všechny strany, aby se vyhnuly jaderné eskalaci a ukončily útoky na civilní obyvatelstvo, v prohlášení, které podle všeho zachovává postoj Pekingu, že konflikt rozdmýchává Západ, a které analytici odmítli jako povrchní. "Čína dala najevo své myšlenky. Myslím, že to, že Čína začala mluvit o Ukrajině, není špatné," řekl Zelenskij.Západní představitelé však čínský mírový plán pro Ukrajinu většinou odmítli s tím, že Peking nemá mezinárodní důvěryhodnost, aby mohl v rusko-ukrajinském konfliktu vystupovat jako prostředník. Dvanáctibodový poziční dokument o Ukrajině, jehož návrh nebyl konzultován s Kyjevem, kritizovali představitelé USA a někteří analytici, kteří upozorňovali na rostoucí vazby mezi Čínou a Ruskem. Ve středu navštívil Moskvu nejvyšší čínský diplomat a přislíbil prohloubení partnerství.na podporu rozpočtu země a zachování základních služeb. Finanční prostředky půjdou na podporu klíčových sektorů Ukrajiny, včetně zdravotnictví, školství, výplaty důchodů, plateb pro vnitřně vysídlené osoby, programů sociální pomoci a mezd pro zaměstnance poskytující základní vládní služby, uvedla.. Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby uvedl, že USA mají informace, že Írán v listopadu dodal do Ruska dělostřelecké a tankové náboje. Na oplátku Rusko nabízelo "bezprecedentní obrannou spolupráci", včetně raket, elektroniky a stíhaček, uvedl.Ukrajinský prezident na závěr konference hovořil o své rodině. "Mám je rád, mám rád svou rodinu. Miluji svou ženu," řekl.Řekl, že jeho děti jsou pro něj "nejdůležitějšími lidmi", ale že se s nimi nevídá často a že nemá "žádnou příležitost" vidět své vlastní rodiče.Na téma ukrajinské první dámy Oleny Zelenské řekl, že je na ni "velmi hrdý" a že "dělá vše, co může, pro dobro našich dětí a země".Nejdůležitější je nezklamat je. Nejdůležitější je, aby na mě moje děti byly hrdé.Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se plánuje setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, a prohlásil, že by to bylo "užitečné" pro obě země a globální bezpečnost."Pokud vím, Čína respektuje územní celistvost," řekl na tiskové konferenci v Kyjevě.Čína musí udělat vše pro to, aby se Ruská federace stáhla z našeho území, protože to znamená respektování územní celistvosti a svrchovanosti.Domnívám se, že je to možné a že se to může stát."Varuje, že Rusko "si přijde pro státy NATO, pokud USA opustí Ukrajinu".Ukrajinský prezident řekl, že jedním z jeho největších zklamání z války bylo to, že lidé, kteří mohli bojovat, opustili zemi, když Rusko vtrhlo do země, přičemž měl na mysli úředníky, kteří uprchli.Na otázku, zda by se připojil k jednáním zprostředkovaným Tureckem, pokud by k jednacímu stolu zasedl Vladimir Putin, Zelenskij odpověděl, že by to "přijal".Turecký vůdce Recep Tayyip Erdogan "zná můj názor", řekl Zelenskij."Hovořili jsme o tom před válkou. Řekl jsem mu, aby si Putina posadil k jednacímu stolu. Můžeme to prosím udělat? Musíme zabránit válce v plném rozsahu. Ale [Erdogan] toho nebyl schopen. Nejen on - je mocný - ale není toho schopen. A teď si myslí, že ano? Teď už to nejde."Zelenskij také odmítl obvinění Ruska, že Kyjev má za cíl ovládnout separatistický ruskojazyčný region Podněstří v Moldavsku. Tento region je podle něj svrchovaným územím Moldavska.Na Twitteru Šmyhal napsal, že Kyjev je Polsku vděčný za "rozhodné kroky, které Ukrajinu přibližují k vítězství", a že čeká na rozšíření západní "tankové koalice".Skupina sedmi zemí (G7) přijme opatření proti aktérům ze třetích zemí, kteří "materiálně podporují ruskou válku na Ukrajině", uvedl blok ve svém prohlášení, když potvrdil svou podporu Ukrajině.V prohlášení se uvádí:Vyzýváme třetí země nebo jiné mezinárodní aktéry, kteří se snaží vyhnout našim opatřením nebo je podkopávat, aby přestali poskytovat materiální podporu ruské válce, jinak budou čelit vážným nákladům.Abychom od této činnosti odradili celý svět, přijímáme opatření proti aktérům ze třetích zemí, kteří materiálně podporují ruskou válku na Ukrajině.Skupinu G7 tvoří Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Spojené království a Spojené státy.Zdroj v angličtině ZDE