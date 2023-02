Proč ruské elity k Putinovi nehledají alternativu

27. 2. 2023

čas čtení 2 minuty

Ruská vládnoucí třída nevidí žádnou alternativu k současné Putinově diktatuře. Není kam utéct a je hrozné se vzbouřit, říká Ivan Preobraženskij. Ruská vládnoucí třída nevidí žádnou alternativu k současné Putinově diktatuře. Není kam utéct a je hrozné se vzbouřit,

Výsledkem je, že elita v Rusku zůstává v tomto ohledu "monolitní", což se Putin rozhodl zdůraznit tím, že na 21. února naplánoval svůj projev k národu.

Navzdory očekávání mnoha lidí na Západě a skutečnosti, že mnozí z ruské elity trpěli kvůli Putinově politice, ruská vládnoucí třída se blíží výročí začátku války možná ještě monolitičtější, než byla před rokem.

V ruských i evropských médiích se mluví o "straně 23. února". Ta se údajně skládá z těch, kteří by se rádi vrátili do předválečného období. Ale v ruské vládnoucí třídě je mnohem silněji zastoupeno to, co by se dalo nazvat "strana 21. února".

Není náhoda, že Putin zvolil toto datum k přednesení svého projevu, protože přesně před rokem, 21. února 2022, Putin shromáždil ruskou Radu bezpečnosti a přinutil svůj nejužší kruh veřejně podpořit začínající agresi. Pro něj je pak toto datum zjevně velmi důležité.

Tím Putin otevřeně ukázal, že se nejvíce nebojí lidových povstání, na jejichž potlačení má velké represivní zdroje, ale rozkolu v elitách. Tím, že je vůdce Kremlu donutil, aby se zavázaly k podpoře války, jim v budoucnu neponechal žádnou šanci oponovat mu ohledně války nebo jeho setrvání u moci.

Ve snaze udržet elity kolem sebe monolitické Putin také použil metodu cukru a biče. Nejvýraznějším mezi prvními bylo za poslední rok jeho rozhodnutí zrušit většinu protikorupčních snah jeho režimu. Nyní se elita, pokud zůstane loajální, může obohacovat s menší starostí o budoucnost.

Putin tak může s důvěrou hledět do budoucnosti, pokud jde o jeho domácí situaci, protože po roce války si dokázal udržet to hlavní, loajalitu vládnoucí třídy.

Celý článek v ruštině: ZDE

0