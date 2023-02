Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij varuje, že boje v Bachmutu jsou "stále obtížnější"

28. 2. 2023

- Úterní ruský útok na Cherson. Jeden civilista byl usmrcen:



The aftermath of Russia's most recent shelling of Kherson this morning. One civilian was killed pic.twitter.com/Wb2smacVXk — UkraineWorld (@ukraine_world) February 28, 2023



- Andrij Jermak, vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta, napsal na Telegram, že v úterý ráno byl v Chersonu při ostřelování zabit jeden člověk a zničen soukromý obytný dům.



- Hackerský útok způsobil, že některé ruské regionální vysílací stanice v úterý odvysílaly falešné varování vyzývající lidi, aby se ukryli před blížícím se raketovým útokem, uvedlo ministerstvo pro mimořádné situace.



"V důsledku hackerského útoku na servery rozhlasových stanic a televizních kanálů byla v některých regionech země odvysílána informace o vyhlášení leteckého poplachu," uvedlo ministerstvo podle agentury Reuters v prohlášení. "Tyto informace jsou nepravdivé a neodpovídají skutečnosti."



Mezi regiony, kde byly falešné zprávy vysílány, byl i Krym, poloostrov, který Rusko v roce 2014 anektovalo od Ukrajiny v rámci kroku, který není široce mezinárodně uznáván.



V regionální televizi se objevil obrázek se symbolem muže, který se běží krýt před přilétajícími raketami, a vzkazem "Všichni do krytu, hned", jak vyplývá ze snímků zveřejněných na sociálních sítích.



Podobný útok způsobil, že komerční rozhlasové stanice v některých ruských regionech minulou středu vysílaly zprávy o leteckém poplachu.





- Podle agentury Tass byly v úterý dopoledne lety na petrohradském letišti Pulkovo obnoveny. Lety byly v úterý ráno zastaveny poté, co byl údajně spatřen neznámý objekt letící v jeho blízkosti.



Ruské letiště Pulkovo v Petrohradě v úterý dočasně pozastavilo všechny lety, uvedla městská správa v souvislosti s nepotvrzenými zprávami ruských médií o neidentifikovaném objektu, asi dronu, nad městem.



- Noční požár v jihoruském ropném skladu byl uhašen poté, co byl spatřen dron



Záchranné složky v noci uhasily požár v ropném skladu na jihu Ruska poté, co byl nad ním spatřen letící dron, uvedla v úterý tisková agentura RIA.



Požár v ruském městě Tuapse byl nahlášen ve 2:30 místního času a rozšířil se na plochu asi 200 metrů čtverečních, než byl uhašen, uvedl podle agentury Reuters místní úředník.



"Nádrže s ropou nebyly zasaženy. Nedošlo k úniku ropných produktů. Nedošlo k žádnému zranění," uvedl Sergej Bojko, který vede místní správu.



Tuapse leží na jižním pobřeží Ruska, asi 240 km jihovýchodně od Krymského poloostrova.



Od začátku války před rokem Moskva hlásí sporadické incidenty na ropné a plynové infrastruktuře v regionech poblíž Ukrajiny. Ruští představitelé často obviňují Kyjev z vysílání bezpilotních letounů na ruské území.



- Ukrajinská státní televize Suspilne nabídla na svém kanálu Telegram tento souhrn nočních událostí a napsala:



V noci ruské jednotky ostřelovaly Svjatohirsk v Doněcké oblasti - zasáhly část státní záchranné služby. Jeden záchranář byl zabit a čtyři další byli zraněni. Rovněž v noci ruská armáda ostřelovala Zelenivku u Chersonu, žádní lidé nebyli zraněni.



Za posledních 24 hodin byl při ostřelování ruskou armádou v Doněcké oblasti zabit jeden člověk a devět dalších bylo zraněno. V Chersonské oblasti byli zraněni tři lidé.



Ruské jednotky pokračují v postupu v pěti směrech. Za poslední den obranné síly odrazily více než 60 útoků a také zničily 12 bezpilotních letounů a zasáhly čtyři oblasti, kde se ruská armáda soustředila.





- Regionální vláda v Sumách na severovýchodě Ukrajiny zaznamenala podle zpráv ukrajinského státního vysílání Suspilne 36 zásahů na svém území při nočním ruském ostřelování.





- Americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý přislíbil podporu nezávislosti Kazachstánu na cestě za posílením vlivu ve střední Asii, která byla otřesena ruskou invazí na Ukrajinu.



"Jak dobře víte, USA rozhodně podporují suverenitu Kazachstánu, jeho nezávislost a územní celistvost," řekl Blinken při setkání se svým kazašským protějškem.



"Někdy tato slova jen vyslovujeme a ve skutečnosti nemají žádný význam. A samozřejmě v této konkrétní době mají ještě větší ohlas než obvykle," dodal Blinken s odkazem na ruský útok na Ukrajinu.



Blinken uvedl, že USA jsou "odhodlány ještě více posílit" své vztahy s Kazachstánem.



- Ztráta letounu A-50 Mainstay by byla významná, protože je pro ruské vzdušné operace klíčový pro "zajištění obrazu vzdušného prostoru bitvy", uvedlo britské ministerstvo obrany v reakci na informaci od běloruských protiválečných partyzánů, že v neděli vážně poškodili ruský vojenský letoun.





Běloruská partyzánská organizace BYPOL uvedla, že pomocí bezpilotních letounů zasáhla letiště Machulišče 12 km od Minsku a vážně poškodila letoun včasné výstrahy a řízení letectva (Awacs) Berjev A-50.





- Čína je "vším možným, jen ne čestným prostředníkem" při nastolování míru, konstatují USA

- Běloruský prezident Alexandr Lukašenko má v úterý navštívit Peking, kde se setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Setkání Si s Lukašenkem, blízkým Putinovým spojencem, je v mezinárodním měřítku považováno za znamení toho, kde jsou sympatie Pekingu.





- Polsko oznámilo společnou iniciativu s Evropskou komisí na vypátrání ukrajinských dětí, které byly během probíhající války na Ukrajině uneseny a odvezeny do Ruska. Cílem tohoto programu je vypátrat pohřešované děti a "zajistit, aby odpovědné osoby byly postaveny před soud", uvedl polský ministr pro záležitosti EU Szymon Szynkowski vel Sęk. "Je třeba vrátit unesené děti na Ukrajinu a potrestat Rusko za jeho zločiny," uvedl Šmyhal.



V provozu tak pravděpodobně zůstane 6 provozuschopných letounů A-50, což dále omezí ruské letecké operace.

Navzdory značným ztrátám nepřítel vrhl do útoku nejpřipravenější jednotky Wagner, které se snaží prolomit obranu našich jednotek a obklíčit město," citovalo Syrského v úterý ukrajinské mediální vojenské centrum na komunikační platformě Telegram.

Vysocí američtí představitelé vyjádřili obavy, že jsou "přesvědčeni", že Čína zvažuje poskytnutí smrtícího vybavení Moskvě.

uvedl v pondělí na tiskovém brífinku mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.

Price upozornil na dopad poskytnutí bezpilotních letounů íránské výroby na Ukrajině, které byly zaměřeny na civilní objekty a energetickou infrastrukturu, ale varoval, že důsledky čínského zapojení by mohly být "potenciálně hrozivé a tragické".

"Nyní má ČLR samozřejmě k dispozici technologie a zdroje, které Írán nemá, a tak si lze představit důsledky poskytnutí značného množství smrtící pomoci. Z tohoto důvodu nechceme, aby k tomu došlo. Nadále velmi jasně varujeme před důsledky, které by Peking postihly, pokud by se vydal touto cestou.

V konečném důsledku bude muset Peking učinit vlastní suverénní rozhodnutí. Naším cílem je dohlédnout na to, aby Peking činil informovaná rozhodnutí ... pokud by se ČLR vydala touto cestou, mělo by to své náklady a důsledky."

Přestože se Čína "snaží zachovat zdání neutrality", poskytuje Rusku "diplomatickou podporu, politickou podporu, ekonomickou podporu a rétorickou podporu", řekl Price novinářům.

Vojenská situace v okolí Bachmutu se stává stále obtížnější, uvedl v pondělí prezident Volodymyr Zelenskij. Mnoho ukrajinských bojišť se mění v bahno a ruské síly se pokoušejí uzavřít kruh kolem tohoto východoukrajinského města.

V příspěvku na Telegramu v pondělí pozdě večer uvedla:

"Stručně a jednoduše řečeno: situace na frontě je složitá. Nepřátelská armáda zvyšuje intenzitu svých útoků.

Nejsložitější situace zůstává na bachmutském směru.

Při útočných operacích nepřítel používá taktiku vyčerpání a totálního zničení.

Současně nepřítel utrpí značné ztráty, denně ztrácí 600 až 1000 lidí."

V Doněcké oblasti náhle teplejší počasí změkčilo zmrzlou půdu a změnilo bojiště v bláto. Jarní tání dokáže proměnit silnice v řeky a pole v neprostupné bažiny.

"Obě strany zůstávají na svých pozicích, protože jak vidíte, jaro znamená bláto. Není tedy možné postupovat vpřed," řekl agentuře Reuters jeden z ukrajinských velitelů.

Rusko se snaží Bachmut obklíčit a nutí Ukrajinu stáhnout posádku. Tím by Moskva získala první velkou výhru za více než půl roku poté, co Rusko zintenzivnilo útoky na několika místech podél fronty na východě země.

Prudké boje o toto průmyslové město jsou nejdéle trvající bitvou během rok trvající ruské invaze.

Vojska Moskvy zřetelně, i když pomalu, postupovala severně a jižně od Bachmutu a snažila se odříznout ukrajinské síly uvnitř zničeného města, kde kdysi žilo asi 75 000 lidí.

"Probíhají tam kruté boje. Velení dělá vše pro to, aby nepříteli zabránilo v postupu přes naše území," řekl ukrajinské televizi Serhij Čerevatij, mluvčí východního vojenského velení Ukrajiny.

Vojenská situace v okolí Bachmutu, ústředního bodu ruského postupu na východě Ukrajiny, se stává "stále obtížnější".

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že každá iniciativa, která by mohla přiblížit mír, si zaslouží pozornost a hlas Pekingu by měl být vyslyšen, ale nuance návrhu jsou důležité a prozatím nevidí žádné známky, které by naznačovaly, že by mohlo být dosaženo mírového řešení. "Jakýkoli pokus formulovat teze pro dosažení mírového řešení problému je vítán, ale samozřejmě jsou důležité nuance," řekl Peskov deníku Izvestija.

uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve vyjádřeních zveřejněných v úterý. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden oznámil rozhodnutí Ruska pozastavit účast v nejnovější smlouvě Start poté, co obvinil Západ, že se přímo podílí na pokusech zasáhnout jeho strategické letecké základny. Peskov v rozhovoru pro deník Izvestija uvedl, že je třeba změnit "kolektivní postoj Západu" v čele s USA vůči Moskvě. "Bezpečnost jedné země nelze zajišťovat na úkor bezpečnosti jiné země," řekl Peskov.

Po jednání s premiérem Denisem Šmyhalem Yellenová uvedla, že USA poskytly téměř 50 miliard dolarů na bezpečnostní, hospodářskou a humanitární pomoc a oznámily další mnohamiliardový balíček na podporu ekonomiky země.