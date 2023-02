Slovenský Smer se před předčasnými volbami vrátil do čela průzkumů veřejného mínění

28. 2. 2023 / Albín Sybera

Smer Roberta Fica vede v průzkumu veřejného mínění agentury Median SK se 17,9 %, těsně před Hlasem-SD svého bývalého kolegy Petera Pelligriniho s 15,6 %





Slovenská populistická levicová strana Smer-SD bývalého premiéra Roberta Fica opět vede v průzkumech veřejného mínění, a to pět let poté, co Fico odstoupil v důsledku masových protestů po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka. Slovensko čekají letos v září předčasné volby, i když existuje tlak na jejich posunutí na červen. Slovenská populistická levicová strana Smer-SD bývalého premiéra Roberta Fica opět vede v průzkumech veřejného mínění, a to pět let poté, co Fico odstoupil v důsledku masových protestů po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka. Slovensko čekají letos v září předčasné volby, i když existuje tlak na jejich posunutí na červen.





Je to poprvé, co se během politické krize v zemi dostal do čela Smer-SD. Podpora pravicové koalice, která se dostala k moci v roce 2020 na vlně všeobecné nevole proti Ficově vládě, se postupně propadala, ale až dosud vedl Hlas-SD Ficova bývalého kolegy Petera Pellegriniho.



V průzkumu agentury Median SK vede Smer se 17,9 %, těsně před Hlasem-SD s 15,6 %. Ve volbách v roce 2020 získal Smer (který tehdy zahrnoval i Pellegriniho příznivce) 28,3 % hlasů, takže obě levicové strany mají nyní dohromady o 5 procentních bodů nad touto hranicí.



Hlas-SD se v roce 2020 odštěpil od Smeru-SD a s Pellegrinim je ve slovenském parlamentu dohromady 11 zákonodárců zvolených na kandidátce Smeru-SD, kteří jsou nyní členy strany Hlas-SD.



Smer-SD se posunul k extremističtějším postojům, Fico otevřeně zastává proruské názory a strana udržuje vazby na ruský a běloruský diplomatický sbor.



Na rozdíl od Fica Pellegrini označuje Rusko za agresora a se Smerem-SD se rozchází v otázkách dodávek slovenských zbraní na Ukrajinu, proti nimž se Fico a Smer-SD postavili.



Ačkoli se Hlas-SD profiluje jako umírněnější sociálně demokratická strana, poslanci podporující Pellegriniho nehlasovali pro rezoluci označující Rusko za stát podporující terorismus, kterou parlament schválil na začátku února.



Český liberální deník DenikN nedávno provedl průzkum mezi politiky Hlasu-SD ohledně možnosti spojení se Smerem-SD v koalici po zářijových volbách a odpovědi byly různé. Zatímco někteří cítí náklonnost ke Smeru-SD, pro jiné je Smer-SD příliš zkompromitován korupčními skandály z doby svého působení ve vládě.



Navíc by Pellegriniho mohlo od koalice s jeho bývalou stranou a šéfem kabinetu Ficem ještě více odradit, pokud by měl Ficův Smer-SD navrch.



Fico Pellegriniho v médiích podpořil v otázkách spojujících Pellegriniho s korupčními skandály Smeru-SD, ale ve svých tiskových prohlášeních - monolozích sloužících jako Ficovy politické manifesty útočící na slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou či šéfa úřednického kabinetu Eduarda Hegera jako na údajné loutky USA - kritizuje Pellegriniho a Hlas-SD i lídr Smeru-SD.



Průzkum Medianu SK přisuzuje stranám bývalé vládní koalice podporu 10,9 % pro populistický Sme Rodina vedený parlamentním mluvčím Borisem Kollárem, pravicové OĽaNO designovaného premiéra Eduarda Hegera a kontroverzního exministra financí Igora Matoviče má 8,7 % a neoliberální SaS Richarda Sulíka 7,8 %.



Neparlamentní liberální strana Progresivní Slovensko, z níž Čaputová vzešla předtím, než se stala prezidentkou země a zrušila své členství ve snaze respektovat nestranickou myšlenku prezidentství, v průzkumech již delší dobu neustále šplhá vzhůru a nachází se na 9,6 %.



Křesťanské KDH se nachází na 6,4 %, zatímco extremistická Republika na 4,5 %, tedy těsně před překročením 5% hranice pro vstup do parlamentu. Strana maďarských menšin Alianca-Szovetseg je na 4 %.





Slovensko směřuje k předčasným volbám 30. září poté, co se poslanci koncem ledna dohodli na legislativních opatřeních ke zkrácení volebního období parlamentu, aby ukončili vleklou politickou krizi, která zemi sužuje od loňského léta.





Zdroj v angličtině ZDE







Článek vyšel nejprve na serveru IntelliNews



