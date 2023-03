Ruská agrese na Ukrajině: Rusové ukradli desetitisíce ukrajinských dětí

5. 3. 2023

Ukrajinská poslankyně Ivanna Klympuš-Cincadzeová konstatovala v neděli v britské televizi, že desítky tisíc ukrajinských dětí byly zřejmě deportovány do Ruska v rámci toho, co označila za "genocidu".



V neděli řekla v televizi Sky News:



"Máme asi 13 000 potvrzených případů, kdy byly ukrajinské děti deportovány do různých částí Ruské federace.



Máme však také informace o mnoha dalších, které se počítají na desítky tisíc. Ale my prostě nemáme oficiální evidenci ... a to je součást genocidy, kterou Ruská federace provádí vůči ukrajinskému národu.



Protože unášet a měnit děti na jinou národnost tím, že je rozvážejí po Ruské federaci a dávají je do ruských rodin, to je prostě další stopa genocidy, která právě teď probíhá ve středu Evropy."



Předsedkyně parlamentního výboru pro integraci do EU Klympuš-Cincadzeová uvedla, že se jim s pomocí lidskoprávních skupin a dalších organizací podařilo vrátit asi 100 ukrajinských dětí do jejich rodin.



Když hovořila o tom, jak byly děti odděleny od svých rodin, včetně případů, kdy byly některé děti dokonce adoptovány, vysvětlila:



"Některé z nich [dětí] procházely s rodiči filtračními tábory, kde byly od rodičů odděleny. Některé z nich byly odvezeny na takzvané letní nebo prázdninové tábory na týden od rodičů a pak už se nikdy nevrátily. A dokonce některé z nich byly dokonce dány už k adopci do ruských rodin, jako by neměly vlastní rodiny zpátky na Ukrajině."



Klympuš-Cincadzeová dodala, že úplný obraz bude znám až po "osvobození" všech ukrajinských území.



" Myslím, že rozsah těchto naprosto tragických aktivit, které provádějí ruské orgány, se dozvíme až poté, co budeme schopni osvobodit všechna území Ukrajiny.



A to je něco, co ti lidé, kteří navrhují mírová jednání, nechápou: utrpení, tragédie, mučení, únosy, deportace, víte, všechna území, která jsou právě teď okupována Ruskou federací... a my musíme zajistit, aby tito lidé byli osvobozeni ukrajinskými ozbrojenými silami."

- Kyjevské síly "odrážejí útoky", zatímco se ruské jednotky snaží obklíčit Bachmut



Ukrajinské síly odrážejí útoky v obklíčeném městě a jeho okolí, tvrdí armáda, zatímco zásobovací trasy jsou "stále omezenější"



Významný ukrajinský vojenský analytik v sobotu pozdě večer uvedl, že nezaznamenal žádné bezprostřední známky toho, že by se Kyjev chystal nařídit ústup z obléhaného města Bachmut.



Oleh Ždanov v rozhovoru pro YouTube uvedl:



"V současné době je situace víceméně stabilizovaná. Pokud jde o postup ruských vojsk, prakticky jsme ho [zastavili]."



Agentura Reuters uvedla, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v sobotu ve videoposelství poděkoval obráncům v Bachmutu, ale neuvedl žádné podrobnosti o bojích.



Ruské dělostřelectvo útočí na poslední silnice z Bachmutu a zároveň se snaží dokončit obklíčení obleženého města a přiblížit Moskvu k prvnímu velkému vítězství ve válce na Ukrajině za posledních šest měsíců.





- Poslankyně Ivana Klympuš-Cincadze také v neděli v televizi Sky News hovořila o naléhavé potřebě podpory ukrajinské armády:



- Víte, při vší opravdu vážné vděčnosti za to, co dostáváme od našich partnerů na Západě, musíme ještě zajistit jasnou udržitelnost všech těch zbraní, které jsou Ukrajině poskytovány, a kvalita/kvantita zbraní, stejně jako naléhavost jejich dodávek na Ukrajinu, to je přesně to, na čem v tuto konkrétní chvíli záleží nejvíce."



Řekla, že morálka a statečnost ukrajinských sil "stále trvá", ale dodala:



"Jsme velmi závislí na nástrojích a na rozmanitosti nástrojů, které můžeme použít, abychom jednak naplánovali protiofenzivu, jednak abychom byli efektivní při obraně částí našeho území."



O Bachmutu řekla, že ruská armáda utrpěla "neuvěřitelné" lidské ztráty.





" Ruská federace se bohužel nevzdala plánů, které měla ohledně Bachmutu. Stále tlačí na tuto konkrétní část ukrajinského území. A myslím si, že přístup, který tam naše armáda používá s udržením tohoto konkrétního města, se snaží vyčerpat armádu Ruské federace, protože trpí neuvěřitelným počtem lidských ztrát, a předpokládám, že ukrajinské vojenské vedení také zkoumá možnost stažení vojsk, pokud by se ztráty našich ozbrojených sil staly neúnosnými."



- Ukrajinský generální štáb uvedl, že za poslední den bylo odraženo "více než 130 nepřátelských útoků", včetně útoků v Kupjansku, Lymanu, Bachmutu a Avdijivce.







"Upřímně řečeno, nemyslím si, že jsme udělali dost. Musíme udělat co nejvíce, abychom zajistili, že tato válka bude ukončena ještě v tomto roce."







Novinář Jurij Nikolov v lednu získal důkazy o tom, že armádní zakázky na nákup potravin byly nadhodnoceny. Vědom si toho, že nechce poškodit válečné úsilí, však v rozhovoru pro Ukrajinskou pravdu uvedl, že vynaložil velké úsilí, aby je nezveřejnil.

- V nejnovější zpravodajské zprávě britského ministerstva obrany (MO) se uvádí, že poslední údaje naznačují nárůst "bojů zblízka" na Ukrajině, pravděpodobně v důsledku nedostatku "munice" v Rusku.





- Popis ruské invaze ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem jako "války, kterou se snažíme zastavit a která byla zahájena proti nám s využitím ukrajinského lidu" se na akci v indickém Dillí setkal se smíchem.





- Marjorie Taylor Greeneová, vlivná krajně pravicová republikánka v Kongresu, vyzvala USA, aby zastavily pomoc Ukrajině, a uvedla, že prezident Joe Biden "vystavuje celý svět riziku třetí světové války".







Zdroj v angličtině ZDE

Řekl: "Myslím si, že je zde velká šance, že Ukrajinci mohou provést úspěšnou protiofenzívu... koncem jara, začátkem léta, a za předpokladu, že to bude řádně naplánováno a dotaženo do konce a my jim budeme nadále poskytovat tolik vybavení a munice, kolik budou potřebovat, je zde šance, že letos dojde k nějakému rozhodujícímu výsledku na bojišti....Nejsem sám, kdo se domnívá, že několik rozhodujících úderů zasazených na určitých místech té velmi prodloužené fronty ruské armádě by mohlo mít za následek zlomení morálky ruského vojáka a zlomení páteře ruské armády.Nemusíte porazit armádu detailně všude na bojišti. Musíte jen přesvědčit dostatečný počet vojáků, že prohráli, a když si myslí, že prohráli, tak prohráli."O Bachmutu řekl: "Z hlediska strategie to není příliš významné, ale dosáhlo to svého cíle, když se fakticky stal kovadlinou, na níž se zlomilo tolik ruských životů, a proto má pro Ukrajince nyní naprostý smysl, aby se stáhli na obranyschopnější linii a pokračovali v boji tam."Na otázku o míře podpory, kterou Západ Ukrajině poskytl, odpověděl:K tématu Putin řekl, že by to mohli být nespokojení vysocí generálové, kdo ho svrhne."Chtěl bych si myslet, že pokud bude protiofenzíva Ukrajinců dostatečně dobře naplánovaná, podporovaná a provedená, že Putin nebude v pozici, kdy by mohl sám příliš rozhodovat, že pokud se jeho armáda rozpadne a uteče, že si myslím, že je dost pravděpodobné, že bude vymeten i z Kremlu."A dodal:"A budete si také muset položit otázku, kterou si klade každý, no, když to nebude Putin a Kreml, tak kdo to bude? No, abych byl upřímný, odpověď na tuto otázku opravdu neznám. Ale řekl bych, že skupina lidí, skupina vůdců, která je v současné době v Rusku nejvíce nespokojená, jsou vysocí generálové.Viděli, jak Putin totálně zasahuje do války, se kterou pravděpodobně do značné míry nesouhlasí. Uvědomují si, že jejich výzbroj je zřetelně horší než výzbroj Západu. A to z velké části díky korupci v procesu ruských obranných zakázek. Takže bych viděl generála Gerasimova, náčelníka generálního štábu, který byl nyní pověřen vedením a celkovým velením na samotné Ukrajině, že pokud by dokázal vytvořit dostatečně rozumný plán a měl morální odvahu ho dotáhnout do konce, mohli by to být generálové, kteří svrhnou Putina a vytlačí ho z Kremlu.V příštích 12 měsících se v Rusku odehraje mnoho změn. O tom nepochybuji.". Válečná cenzura a role armády při ochraně své země před existenční hrozbou však způsobily, že informování o armádě se stalo obtížné.Když se však s těmito zjištěními obrátil na představitele obrany a zjistil, že jejich reakce "není taková, jaká by měla být", řekl, že vycítil, že věc nebude oficiálně dotažena, a rozhodl se, že příběh musí zveřejnit.Ve smlouvách bylo několik základních potravin až třikrát dražších než v supermarketu, přičemž jedno vejce stálo ekvivalent až 10 Kč. Platba za zakázku byla splatná 1. února. "Věděl jsem, že ty smlouvy musím zveřejnit ještě před zaplacením," řekl Nikolov. "Za tolik [peněz] by si mohli koupit zbraně. Kdyby se tolik skutečně rozkradlo, mohli bychom válku prohrát."Nikolov uvedl, že on a další investigativní novináři přerušili svou činnost na začátku války a na podzim postupně obnovili práci. "Řeknu vám, že jsem během invaze odmítl mnoho reportáží," řekl.Bodem zlomu bylo zveřejnění smluv koncem ledna zpravodajským portálem ZN,UA, stejně jako zpráva z téhož dne, že byl zatčen náměstek ministra infrastruktury za odčerpávání peněz z pomoci určené na nákup generátorů.Zdroje z prezidentské administrativy uvedly, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij byl podle novinářů listu Ukrajinska pravda rozzuřen. Podnítilo to odvolání 15 vysokých vládních a regionálních úředníků, včetně dvou vysokých úředníků obrany.Protikorupční opatření jsou jedním z požadavků pro získání statusu Ukrajiny jako člena EU a Zelenskij reagoval na znepokojení širší ukrajinské společnosti nad korupcí v době, kdy většina pravidelně věnuje peníze na pomoc válečnému úsilí.Pro Mychajla Tkače, předního investigativního novináře, který vyšetřoval několik z 15 odvolaných úředníků, včetně dnes již bývalého člena Zelenského okolí Kyryla Tymošenka, bylo prezidentovo opatření znamením pozitivní změny."Je to signál pro novináře, že jsou slyšet jako 'čtvrtá moc' [a] signál pro ostatní mocné, že korupce není tolerována," řekl Tkač. "Aby bylo možné porazit vnějšího nepřítele, je nutné současně překonat i nepřítele vnitřního - korupci.""Pokud jde o [svobodu tisku], jako novinář jsem v takové situaci poprvé. Cítím dvojnásobnou odpovědnost za svou práci a každé slovo, které řeknu," řekl Tkač.Krišjānis Kariņš v rozhovoru pro německý zpravodajský časopis Der Spiegel uvedl, že jeho země by neváhala poslat stíhačky do Kyjeva, "kdybychom nějaké měli"."Dodání stíhaček je pouze otázkou času," řekl Kariņš, který se narodil v USA a je členem středopravicové strany Nová jednota. "Nevidím důvod, proč by Západ neměl stíhačky dodat. Pokud Ukrajina stíhačky potřebuje, měla by je dostat."V důsledku ruské útočné války se Lotyšsko poprvé od roku 2007 rozhodlo podpořit povinnou vojenskou službu pro muže ve věku 18 až 27 let.Kariņš v rozhovoru naznačil, že by uvítal podobné kroky i v dalších evropských zemích.Řekl:"V celé Evropě potřebujeme mnohem více záložníků: vycvičených lidí, kteří mohou být nasazeni v co nejkratší době."Odkazuje také na to, že ruští mobilizovaní záložníci dostali rozkaz zaútočit na ukrajinský betonový opěrný bod vyzbrojeni pouze "střelnými zbraněmi a lopatami".Tyto lopaty jsou pravděpodobně zastaralé zákopnické nástroje MPL-50 používané v boji zblízka.Podle ministerstva obrany jejich pokračující používání poukazuje na "brutální a technicky nenáročné boje", které charakterizují většinu války.Informace pokračuje:"Smrtelnost standardního zákopového nářadí MPL-50 je v Rusku obzvláště mytologizována. Od roku 1869, kdy byl zkonstruován, se příliš nezměnil a jeho další používání jako zbraně zdůrazňuje brutální a nízkorozpočtové boje, které charakterizují většinu války."Jeden ze záložníků popsal, že na akci nebyl "ani fyzicky, ani psychicky" připraven.Nedávné důkazy naznačují nárůst bojů zblízka na Ukrajině. Je to pravděpodobně důsledek toho, že ruské velení nadále trvá na ofenzivních akcích, které se z velké části skládají z pěchoty a méně je podporuje dělostřelecká palba, protože Rusko má nedostatek munice.Černomorská obilná iniciativa zprostředkovaná OSN a Tureckem loni v červenci umožnila vývoz obilí ze tří ukrajinských přístavů.Dohoda byla prodloužena v listopadu a její platnost vyprší 18. března, pokud nebude dohodnuto její prodloužení, uvedla agentura Reuters."Usilovně pracujeme na hladkém provádění a dalším prodloužení dohody o černomořském obilí," řekl Çavuşoğlu v projevu na konferenci OSN o nejméně rozvinutých zemích v katarském Dauhá.Çavuşoğlu rovněž uvedl, že o snahách o prodloužení jednal s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.Ve středu Rusko uvedlo, že bude souhlasit s prodloužením dohody o černomořském obilí pouze v případě, že budou zohledněny zájmy jeho zemědělských výrobců.uvedli dva američtí představitelé, zatímco Washington stále mlčí o tom, zda do Kyjeva vyšle stíhačky nebo sofistikované dálkově řízené drony.Podle agentury Reuters USA a další západní spojenci zaplavují Ukrajinu zbraněmi od raket Javelin po raketomety Himars, ale zatím nepřislíbili sofistikované stíhačky a největší ozbrojené drony.Arizonská "seznamovací akce" byla první a měla usnadnit dialog mezi ukrajinským a americkým personálem a poskytnout příležitost pozorovat, jak americké letectvo operuje, uvedl v sobotu představitel amerického ministerstva obrany, který hovořil pod podmínkou anonymity.Tato akce nám umožní lépe pomoci ukrajinským pilotům stát se efektivnějšími piloty a lépe jim poradit, jak rozvíjet své vlastní schopnosti.Náměstek starosty Bachmutu Oleksandr Marčenko řekl rozhlasové stanici BBC, že v jeho ulicích probíhají boje, ale ruské síly "stále nepřevzaly kontrolu nad městem".Ruské dělostřelectvo údajně ostřeluje poslední cesty z Bachmutu s cílem zablokovat přístup ukrajinských sil a dokončit obklíčení města. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že ukrajinské zásobovací trasy jsou stále "omezenější".V sobotu o tom informovaly ukrajinské záchranné služby.Ukrajina nařídila povinnou evakuaci rodin a zranitelných obyvatel z frontového města Kupjansk a přilehlých severovýchodních území. Příkaz k evakuaci byl vydán kvůli "nestabilní bezpečnostní situaci" způsobené neustálým ostřelováním města a jeho okolí ze strany Ruska, uvedla agentura. Ruské jednotky se stáhly z klíčových měst v severovýchodní Charkovské oblasti, včetně Kupjansku, a Ukrajina je znovu dobyla loni v září.V prohlášení na Telegramu ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Sergej Šojgu "provedl inspekci předsunutého velitelského stanoviště jedné z formací Východního vojenského okruhu v jižním doněckém směru".Uvedla, že "doufá", že rozhovory by mohly začít ještě letos.