Světová zdravotnická organizace vyzývá USA ke sdílení informací o původu Covid-19 po jejich tvrzení, že "unikl z čínské laboratoře"

4. 3. 2023

čas čtení 3 minuty



Generální ředitel Světové zdravotnické organizace kritizuje, že politizace výzkumu původu covidu ztěžuje vědeckou práci



Světová zdravotnická organizace vyzvala všechny země, aby sdělily, co vědí o původu Covid-19, poté, co Peking zuřivě popřel tvrzení několika amerických vládních úřadů, že za únikem této nemoci stojí čínská laboratoř.



"Pokud má některá země informace o původu pandemie, je nezbytné, aby se o ně podělila s WHO a mezinárodní vědeckou komunitou," uvedl v pátek generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ředitel FBI Christopher Wray v úterý pro prolhanou americkou televizi Fox News uvedl, že jeho agentura nyní vyhodnotila, že zdrojem pandemie Covid-19 byl "s největší pravděpodobností potenciální incident v laboratoři ve Wuhanu".



Tomuto nejasnému a polovičatému tvrzení šéfa FBI se vysmál v televizi CBS známý satirický komentátor Stephen Colbert:



<br> Světová zdravotnická organizace vyzvala všechny země, aby sdělily, co vědí o původu Covid-19, poté, co Peking zuřivě popřel tvrzení několika amerických vládních úřadů, že za únikem této nemoci stojí čínská laboratoř.





První nákazy koronavirem byly zaznamenány koncem roku 2019 v tomto čínském městě, kde se nachází laboratoř pro výzkum virů. Čínští představitelé tvrzení FBI popřeli a označili je za pomlouvačnou kampaň proti Pekingu.



Tedros zdůraznil, že WHO nechce svalovat vinu, ale chce "pokročit v chápání toho, jak tato pandemie začala, abychom mohli předcházet budoucím epidemiím a pandemiím, připravovat se na ně a reagovat na ně".



Uvedl, že politizace výzkumu původu ztěžuje vědeckou práci a v důsledku toho je svět méně bezpečný.



V roce 2021 zřídila agentura OSN pro zdraví Vědeckou poradní skupinu pro původ nových patogenů (Sago), aby se zabývala původem pandemie.



"WHO nadále vyzývá Čínu, aby byla transparentní při sdílení dat, prováděla potřebná šetření a sdílela jejich výsledky," uvedl Tedros a dodal, že několikrát hovořil s nejvyššími čínskými představiteli a psal jim.



"Do té doby zůstávají všechny hypotézy o původu viru na stole."



Wrayovy výroky přišly poté, co se začátkem týdne objevila zpráva, podle níž americké ministerstvo energetiky určilo jako nejpravděpodobnější příčinu epidemie Covid-19 únik z čínské laboratoře. Toto hodnocení však bylo provedeno s "nízkou jistotou".



Jiné úřady v rámci americké zpravodajské komunity se domnívají, že virus vznikl přirozenou cestou.



Maria Van Kerkhoveová, technická vedoucí pro Covid-19 Světové zdravotnické organizace , uvedla, že organizace se obrátila na americkou misi v Ženevě se žádostí o další informace.



Zatím však nemají přístup k údajům, z nichž americké zprávy vycházely, uvedla Van Kerkhoveová.



Dodala, že "je i nadále zásadní, aby byly tyto informace sdíleny", a pomohly tak posunout vědecké studie kupředu.



Tedros uvedl, že je z morálních důvodů nutné nutné zjistit, jak pandemie začala, a to kvůli milionům lidí, kteří přišli o život kvůli covidu-19, a kvůli těm, kteří žijí s dlouhým covidem.



WHO zaznamenala více než 6,8 milionu úmrtí na covid-19 a více než 758 milionů potvrzených nákaz. Organizace uznává, že skutečný počet obětí je mnohem vyšší.

1