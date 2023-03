Mezitím v Absurdistánu: Eurovision Special

3. 3. 2023 / Tomasz Oryński

čas čtení 14 minut

V té době měla mladá generace nebývalý přístup ke kultuře prostřednictvím komerčních televizí, kabelové televize, satelitu a později i internetu, takže role veřejnoprávní televize jako tvůrce kultury se zmenšila, ale teprve po zmíněném převzetí stranou PiS ji zřejmě zcela opustila a místo toho se zaměřila na uspokojování nejnižšího vkusu v honbě za sledovaností.A jsme zpátky u Eurovize. V roce 2021 vyslala TVP céčkovou hvězdu jako poděkování za to, že souhlasila s převzetím populárního hudebního pořadu "Jaka to melodia" poté, co jeho dlouholetý moderátor odešel s odvoláním na neshody v pojetí pořadu ( údajně nebyl ochoten zařadit do svého programu Disco Polo ). A letos se rozhodli předstírat, že náš zástupce na Eurovizi je volen lidovým hlasováním, a tady se dostáváme k onomu euroviznímu dramatu, které mě přimělo k napsání tohoto článku, protože mi ho několik čtenářů poslalo se slovy "tohle bude ideální pro tvůj další Absurdistán".Nejprve byli porotci šokováni poté, co jim někdo přeložil jednu z písní z angličtiny a oni se dozvěděli, co znamená "booty". Mluvilo se o vyřazení písně z předvýběrové soutěže , ale nakonec jí byla účast povolena. Nejlepší písní předvýběru - jak podle mého osobního názoru, tak podle hlasování diváků - se stala píseň Gladiator od začínající zpěvačky Jann:Porota však rozhodla jinak, což vyvolalo pobouření jak u Jann, tak u fanoušků Eurovize. Dámy a pánové, představuji vám polský vstup do Eurovize 2023: Blanku a její píseň "Solo":Kdyby mi tuhle písničku někdo pustil před týdnem a řekl mi, že to je jeho opilý kamarád, který zpívá nějakou starou písničku od Ace of Base během nočního karaoke v hospodě, bez problémů bych tomu uvěřil. Vzhledem k tomu, že členové poroty mají také uši, je jasné, že jejich rozhodnutí nebylo založeno na uznání kvality.Kolují zvěsti: že píseň od Jann byla sestřelena, protože zpěvákova image je příliš androgynní, což by se zemi vedoucí boj proti invazi LGBT a genderové ideologii moc nehodilo. Nebo že Blanka byla vybrána - a již dříve propagována televizí TVP (byla jednou z hvězd letošního novoročního pořadu ) - kvůli nějakým konexím jejích rodičů nebo proto, že je přítelkyní syna jednoho z porotců. Samozřejmě nemám možnost ověřit, zda je něco z toho pravda, ale o to nejde.Jde o to, že pokud je něco z toho pravda, pak by to nikoho nepřekvapilo, nešokovalo ani nepohoršilo. Protože prosazování průměrnosti, kamarádíčkování a sestřelování talentovaných lidí se v Polsku za PiS stalo novou normou.Existuje známý citát Stanisława Kisielewského: "Że jesteśmy w dupie to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać" (Je jasné, že jsme v prdeli. Problém je, že si tam začínáme dělat pohodlí). Doufám, že zvuk Blančina skřehotání nám nedovolí cítit se PŘÍLIŠ pohodlně.