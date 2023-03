Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij slibuje, že bude bránit Bachmut; Čína tvrdí, že vztahy s Ruskem budou "posilovat"

7. 3. 2023

čas čtení 10 minut



Zelenskyj se zavázal bránit Bachmut navzdory zprávám o ústupu Ukrajinců

Výroky ukrajinského prezidenta přicházejí v době, kdy analytici naznačují, že ukrajinské síly provádějí "omezený bojový ústup"; čínský ministr zahraničí říká, že Moskva a Peking budou pro svět "hybnou silou"





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij silně podporuje obranu Bachmutu navzdory zvěstem o chystaném ústupu z obléhaného města, které prodělalo devítiměsíční útok.



Během svého pondělního večerního projevu Zelenskij uvedl, že se setkal s vysokými generály, kteří vyjádřili podporu pokračování obrany.



"Řekl jsem náčelníku generálního štábu, aby našel vhodné síly na pomoc chlapcům v Bachmutu. Neexistuje žádná část Ukrajiny, o které by se dalo říci, že ji lze opustit."

Po sérii jednání se Zelenským se Valerij Zálužnyj, vrchní velitel ozbrojených sil, a Oleksandr Syrskij, velitel ukrajinských pozemních sil, "vyslovili pro pokračování obranné operace a další posílení [ukrajinských] pozic v Bachmutu", uvedla Zelenského kancelář.





- Podle poslední aktualizace Generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny provedly ruské síly přes noc 50 leteckých a pět raketových úderů a ukrajinské síly odrazily 37 útoků v oblasti kolem Bachmutu.



Ukrajinské síly provedly 15 leteckých úderů proti ruským silám, včetně úderu na protiletadlový systém. Rovněž tvrdí, že sestřelily letoun SU-25, devět bezpilotních letounů Shaheed a osm dalších dronů.







- Ruské bezpečnostní služby FSB tvrdí, že "zneškodnily" dva muže, kteří se podle nich pokusili provést bombový útok na auto ruského podnikatele Konstantina Malofejeva.



Malofejev je mediální baron a majitel ultrakonzervativní televize Tsargrad TV. Podporoval Ruskem podporované separatisty na Ukrajině a invazi Moskvy vytruboval jako "svatou válku". Spojené státy na něj uvalily sankce a loni byl obviněn z pokusu vyhnout se sankcím.



Bylo zveřejněno video, které podle FSB ukazuje pokus o nastražení bomby, přičemž agentura obviňuje velitele Ruského dobrovolnického sboru (RVC), který se prohlašuje za součást ukrajinských ozbrojených sil. Ukrajinská vláda se k těmto tvrzením bezprostředně nevyjádřila.



K incidentu došlo týden poté, co ozbrojená skupina pravicového RVC překročila z Ukrajiny hranice Brjanska a zapojila se do přestřelky, při níž byli podle FSB zabiti dva civilisté a dva další zraněni.





- Posílení vztahů s Ruskem je tváří v tvář nepřátelství USA nevyhnutelné: Čína



Čínský ministr zahraničí Čchin Kchang prohlásil, že Čína musí posílit své vztahy s Ruskem tváří v tvář pokračujícímu nepřátelství ze strany USA.



Na plamenné tiskové konferenci, která byla jeho prvním vystoupením ve funkci ministra zahraničí Čchin nastínil program čínské zahraniční politiky pro nadcházející roky a představil vztahy s Ruskem jako maják síly a stability a USA a jejich spojence jako zdroj napětí a konfliktů.



Čchin uvedl, že americká strana tvrdí, že chce Číně konkurovat, ale neusiluje o konflikt, "ale ve skutečnosti je takzvaná soutěž americké strany totálním zadržováním a potlačováním, hrou s nulovým součtem, kdy ty zemřeš a já budu žít.



Čchin obhajoval úzké přátelství mezi Čínou a Ruskem, vztah, který Západ pozorně sleduje ve světle války na Ukrajině. Řekl, že vazby mezi Pekingem a Moskvou "jsou příkladem pro globální zahraniční vztahy".



Díky spolupráci Číny a Ruska bude mít svět hybnou sílu. Čím nestabilnější bude svět, tím nezbytnější bude, aby Čína a Rusko své vztahy neustále rozvíjely.





- Podle Institutu pro studium války (ISW) pokračující obrana obléhaného města Bachmut ze strany Ukrajiny nutí Rusko zapojit se do nákladné bitvy o město, které "není ve své podstatě operačně ani strategicky důležité".



Ve své poslední aktualizaci zveřejněné v úterý ISW uvádí, že město se stalo "strategicky významným [pro Ukrajinu] vzhledem k současnému složení ruských sil v něm".



Uvádí, že ačkoli existuje riziko, že Ukrajina "vynakládá vlastní elitní síly a omezené vybavení na převážně Wagnerovy vězeňské rekruty, kteří jsou pouhou potravou pro děla", naznačuje, že velký počet odsouzených, které Wagner naverboval, "není neomezený" a "trvalá eliminace desítek tisíc z nich v Bachmutu znamená, že nebudou k dispozici pro důležitější boje".



ISW rovněž dodává, že Wagner v Bachmutu využívá své "elitní jednotky", které jsou podporovány ruskými výsadkovými jednotkami.



Existuje příležitost poškodit elitní prvky skupiny Wagner spolu s dalšími elitními jednotkami, pokud budou nasazeny, v prostředí obranné městské války, kde gradient úbytku silně zvýhodňuje Ukrajinu.



Nedávná prohlášení šéfa skupiny Wager Jevgenije Prigožina o obavách z nedostatku munice naznačují, že se obává, že jeho jednotky jsou ruským ministerstvem obrany obětovány "do posledního muže", uvádí ISW.



ISW rovněž uvádí, že zničení Wagnera jako organizované bojové skupiny by mělo "pozitivní důsledky i mimo bojiště".



Během posledních devíti měsíců, kdy se organizace podílela na útoku na Bachmut, podle ISW skupina Wagner "ostentativně zvýšila úsilí o šíření militarismu a ideologie Wagnera po celém Rusku".



Existence Wagnerovy skupiny jako nezávislé bojové síly oddělené od ruské armády znamená, že Jevgenij Prigožin je považován za potenciálního budoucího vyzyvatele ruského rezidenta Vladimira Putina, což je podle spekulací ISW důvod, proč jsou jeho síly připravovány na neúspěch.



Silné poškození Prigožinovy moci a pověsti v Rusku by bylo důležitým úspěchem z hlediska dlouhodobých vyhlídek na obnovení zdravého rozumu v Rusku. To je cíl, který je v zájmu Ameriky i Ukrajiny a který zvyšuje sázky v bitvě o Bachmut nad rámec otázek terénu a geometrie bojového prostoru.



Členové Wagnerovy skupiny jsou zodpovědní za vraždu Jevgenije Nužina, navrátivšího se ruského válečného zajatce, který byl popraven kladivem poté, co přeběhl na Ukrajinu a poté se dobrovolně vrátil do Ruska v rámci výměny zajatců.





- Mapy zveřejněné Institutem pro studium války, které ukazují pozemní pohyby od pondělí, naznačují, že ruské síly po devítiměsíčním tažení obsadily 40 % Bachmutu.





- Většina ukrajinských ozimých obilovin - ozimé pšenice a ječmene - je v dobrém stavu a mohla by poskytnout dobrou úrodu, nechala se slyšet ukrajinská akademie zemědělských věd.







