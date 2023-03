Ruská agrese na Ukrajině: Rusko provedlo přes noc na čtvrtek masivní raketové útoky na ukrajinská města

9. 3. 2023

Pět mrtvých v západní oblasti Lvova, údery po celé Ukrajině způsobily výpadky proudu



- Ve čtvrtek brzy ráno byly hlášeny útoky na několik ukrajinských regionů; podle charkovského gubernátora Oleha Synehubova město a region zasáhlo 15 úderů



Oleh Syněhubov, gubernátor Charkova, poskytl prostřednictvím Telegramu tyto aktuální informace o situaci, která v noci nastala v jeho regionu. Napsal:



"Nepřítel zahájil masivní raketový útok na Charkov a Charkovskou oblast. Bylo zaznamenáno nejméně 15 příletů raket S-300. Zasaženy jsou objekty kritické infrastruktury. Kromě toho byl poškozen objekt civilní infrastruktury ve městě Charkov.



Syněhubov uvedl, že ve městě Pisočyn byly zraněny dvě ženy ve věku 70 let, přičemž jedna z nich byla hospitalizována, a že ve městě Slobožanske byl poškozen zemědělský objekt.



Dodal, že během předchozího dne bylo ostřelováno více osad, v důsledku čehož "byly poškozeny domy a komerční budovy, vznikly požáry".

- Maxim Tucker z deníku Times zveřejnil video, na kterém je podle něj vidět kouř stoupající dnes ráno z kyjevské termoelektrárny:



Smoke rising from Kyiv thermo-electric power station this morning after Russian missiles struck at cities across Ukraine, from Dnipro to Lviv. pic.twitter.com/zAjNDVqOme — Maxim Tucker (@MaxRTucker) March 9, 2023

Ukrajinské letectvo sděluje, že za noc sestřelilo 34 řízených střel





- Lvovský gubernátor Maksym Kozytskij oznámil, že při nočním úderu zahynul pátý člověk.



LPočet mrtvých v důsledku pádu rakety v Zolochivské oblasti se zvýšil na pět. Pod sutinami bylo objeveno tělo dalšího muže, narozeného v roce 1963. Upřímnou soustrast příbuzným."





- Ukrajinské letectvo sděluje, že za noc sestřelilo 34 řízených střel



Ukrajinské letectvo vydalo prostřednictvím Telegramu prohlášení k vlně útoků z Ruska během noci. Tvrdí v něm, že "obranné síly Ukrajiny zničily 34 raket s plochou dráhou letu ... a také 4 bezpilotní letouny 'Shahed-136/131'". Uvádí, že celkem bylo Ruskem vypáleno 48 řízených střel s plochou dráhou letu typu Kalibr.



Popisuje, že útok zahrnoval celkem "81 raket různých typů" a že "odpaly byly provedeny z deseti strategických letounů Tu-95, sedmi letounů dlouhého doletu Tu-22M3, osmi stíhaček Su-35, šesti letounů MiG-31K a tří nosičů Kalibr KR v Černém moři".



Dodává, že "v důsledku organizovaných protiopatření 8 řízených střel Kh-31P a Kh-59 nedosáhlo svých cílů. Je třeba poznamenat, že ozbrojené síly Ukrajiny nedisponují prostředky schopnými zničit Kh-22 a Kh-47 'Kinžal' a S-300."







- Ruské údery zasáhly ve čtvrtek brzy ráno cíle po celé Ukrajině, včetně hlavního města Kyjeva, černomořského přístavu Oděsa a druhého největšího města Charkova, a vyřadily z provozu několik oblastí, uvedli regionální představitelé. Útoky zasáhly široký oblouk cílů, včetně měst sahajících od Žytomyru, Vynnycji a Rivne na západě až po Dnipro a Poltavu ve střední Ukrajině.

- Při ruských raketových úderech na západní Lvovskou oblast zemřeli čtyři lidé, uvedl na Telegramu náčelník regionální vojenské správy. "V tuto chvíli je známo o čtyřech mrtvých. Jedná se o čtyři dospělé osoby. Dva muži a dvě ženy. Byli doma, když dopadla raketa. Trosky se stále třídí. Je možné, že pod nimi jsou další lidé," řekl Maksym Kozytskyi.









Kyjevský starosta oznámil, že Rusko zasáhlo Kyjev při svých posledních masových úderech po celé Ukrajině





Na otázku Wolfa Blitzera, co by bylo třeba udělat, aby se s Putinem setkal, Zelenskij odpověděl:



"Nemáme žádné okolnosti, abychom s prezidentem Ruské federace mluvili, protože on nedrží slovo".

. Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga by město Bachmut na východě Ukrajiny mohlo padnout v příštích dnech. "Vidíme, že Rusko vrhá více vojáků, více sil a to, co Rusku chybí na kvalitě, se snaží dohnat na kvantitě. Utrpěli velké ztráty, ale zároveň nemůžeme vyloučit, že Bachmut může v příštích dnech nakonec padnout," řekl.





Zpravodajské informace, které prověřovali američtí představitelé, naznačují, že útok na plynovody Nord Stream v roce 2022 provedla proukrajinská skupina, uvedl deník New York Times. Nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, že by do útoku byl zapojen prezident Volodymyr Zelenskij nebo jeho nejvyšší poručíci, ani že by pachatelé jednali na pokyn některého z ukrajinských vládních představitelů, uvedla zpráva s odvoláním na americké úředníky.







Ukrajinský prezident vystoupil ve středu večer v předem natočeném rozhovoru pro televizi CNN. Na otázku Wolfa Blitzera, co by bylo třeba udělat, aby se s Putinem setkal, Zelenskij odpověděl: "Nemáme žádné okolnosti, abychom s prezidentem Ruské federace mluvili, protože nedrží slovo" a "Rusko by mělo opustit naše území. A potom se rádi připojíme k diplomatickým nástrojům. Abychom to mohli udělat, můžeme najít jakýkoli formát s našimi partnery právě poté". uvedl ukrajinský ministr energetiky Herman Galuščenko. Zasaženy byly také obytné oblasti, ale bezprostředně nebyly hlášeny žádné oběti. Kyjevský starosta Vitalij Kličko právě potvrdil, že jeden z výbuchů byl útokem na energetické zařízení a že 40 % obyvatel Kyjeva je nyní bez topení. V současné době jsou v Kyjevě 4 °C. "Po raketovém útoku je v důsledku mimořádných výpadků elektřiny v současné době 40 % spotřebitelů hlavního města bez vytápění. Zásobování vodou funguje normálně," uvedl na Telegramu. Kyjevský starosta Vitalij Kličko potvrdil, že ve městě došlo k dalšímu výbuchu, tentokrát ve Svjatošynské čtvrti. Uvedl, že byli zraněni dva lidé. "Další výbuch v hlavním městě. Svjatošynská čtvrť. Na místo vyjíždějí všechny služby. Na dvoře jednoho z obytných domů hoří auta. Letecká pohotovost pokračuje. Zůstaňte v krytech! Dva zranění ve Svjatošynském okrese. Zdravotníci poskytují pomoc na místě." "Dobré ráno. Kvůli nepřátelskému útoku jsou nouzové výpadky proudu. Je to preventivní krok, jak si všichni pamatujete," řekl. Deník Kyiv Independent uvádí, že podle jednoho z jeho novinářů se před několika minutami v Kyjevě ozval další hlasitý výbuch. "Ještě to zdaleka neskončilo," uvedla právě na Twitteru britský velvyslankyně na Ukrajině. "Výbuchy v holosijovské čtvrti hlavního města. Všechny služby následují na místě. Další podrobnosti později," uvedl na Telegramu kyjevský starosta Vitalij Kličko. Novináři v Kyjevě uvedli, že kolem šesté hodiny ranní slyšeli hlasitý výbuch. Výbuchy jsou součástí vlny masových úderů Ruska. Na otázku Wolfa Blitzera ze CNN, zda USA pošlou Ukrajině stíhačky F-16, Zelenskij odpověděl: "Otázka stíhaček je složitá. Čekáme, až bude toto rozhodnutí přijato." "Opravdu to potřebujeme a opravdu apelujeme na prezidenta, aby mohli začít cvičit ukrajinské piloty, a prezident Biden mi řekl, že se na tom bude pracovat... Věřím, že nám Spojené státy dají možnost bránit naše nebe," řekl Zelenskyj. Zelenskij pozval nejvyššího představitele americké sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho na návštěvu Ukrajiny. V Kongresu, zejména mezi konzervativci, sílí pochybnosti o podpoře válečného úsilí Kyjeva. Zelenskij návštěvu navrhl v rozhovoru pro CNN. Když byl McCarthy o pozvání informován, řekl Manu Rajuovi ze CNN, že návštěvu Ukrajiny neplánuje, a argumentoval tím, že prezident Joe Biden nejednal dostatečně rychle, aby zemi pomohl. McCarthy, kalifornský republikán, uvedl, že podporuje Ukrajinu, ale nepodporuje "bianko šek", což zopakoval i v úterý - a to i přesto, že nad všemi dolary, které jsou tam vynakládány, existuje federální dohled. "Moje dcera nastoupila na univerzitu a studuje tam a můj syn navštěvuje školu na Ukrajině," řekl v rozhovoru pro CNN. "Oba jsou na Ukrajině. Jsou velmi podobní ostatním ukrajinským dětem. Žijeme se sirénami." "Chceme vítězství. Nechceme si zvykat na válku, ale zvykli jsme si na výzvy. Všichni chtějí jediné: ukončit válku," řekl. Zelenskij vystoupil v americké televizi CNN v předem natočeném rozhovoru. "Nemáme k němu žádnou důvěru," dodal Zelenskyj. "Rusko by mělo opustit naše území. A poté se rádi zapojíme do diplomatických nástrojů. Abychom to mohli udělat, můžeme s našimi partnery hned poté najít jakýkoli formát". Ukrajinská zpravodajka BBC Myroslava Petsa napsala na Twitteru: "Na Ukrajině jsou tři hodiny ráno. Rusko nenechá Ukrajince dnes v noci klidně spát. Spousta dronů a raket vypálených všemi možnými směry na Ukrajině... Tohle je teror, který civilisté prožívají už více než rok." Mezi městy a regiony, kde byly slyšet výbuchy, noviny uvádějí Kyjev, Poltavu, Lvov, Vinnycji, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Charkov, Oděsu, Kirovohrad, Dněpropetrovsk. Gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syniehubov uvedl, že ve 3:45 hod. zaútočily ruské síly. Vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Ruské údery ve čtvrtek brzy ráno zasáhly řadu ukrajinských regionů, včetně černomořského přístavu Oděsa a druhého největšího ukrajinského města Charkov, a vyřadily z provozu několik oblastí, uvedla agentura Reuters s odvoláním na regionální představitele. Gubernátor Oděské oblasti Maksym Marčenko na Telegramu uvedl, že hromadný raketový útok zasáhl energetické zařízení v přístavním městě, což způsobilo výpadky elektřiny. Zasaženy byly také obytné oblasti, ale nebyly hlášeny žádné oběti. Gubernátor Charkovské oblasti Oleh Synehubov uvedl, že město a oblast byly zasáženy 15 údery, jejichž cílem byla i infrastruktura. Další údery byly hlášeny v centrálním městě Dnipro a v regionech po celé zemi. Gubernátor Oděské oblasti Maksym Marčenko na Telegramu uvedl, že hromadný raketový útok zasáhl energetické zařízení v přístavním městě, což způsobilo výpadky elektřiny. Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve své středeční ranní zprávě uvedl: "Nepřítel i přes značné ztráty pokračuje v útoku na město Bachmut." Na slyšení v Senátu uvedla, že armáda pravděpodobně nebude schopna pokračovat v současné úrovni bojů, a to ani při případném dobytí Bachmutu. Zasaženy byly také obytné oblasti, ale nebyly hlášeny žádné oběti.Gubernátor Charkovské oblasti Oleh Synehubov uvedl, že město a oblast byly zasaženy 15 údery, jejichž cílem byla i infrastruktura. Gubernátor Oděské oblasti Maksym Marčenko na Telegramu uvedl, že hromadný raketový útok zasáhl energetické zařízení v přístavním městě, což způsobilo výpadky elektřiny. Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve své středeční ranní zprávě uvedl: "Nepřítel i přes značné ztráty pokračuje v útoku na město Bachmut." Na slyšení v Senátu uvedla, že armáda pravděpodobně nebude schopna pokračovat v současné úrovni bojů, a to ani při případném dobytí Bachmutu. Vysoký obchodní úředník OSN se setká s ruskými zástupci, aby s nimi projednal prodloužení dohody. "Navrhuji mobilizovat další 1 miliardu eur," řekl podle agentury Reuters médiím po zasedání ministrů obrany EU ve Stockholmu. Němečtí představitelé oznámili, že v lednu prohledali loď, o níž se domnívají, že mnohdy sloužila k přepravě výbušnin použitých při sabotáži. Německo má ve vyšetřování hlavní roli.