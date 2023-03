MDŽ: V Česku neexistuje rovnost žen a mužů

8. 3. 2023

V Manifestu k MDŽ Česká ženská lobby žádá o právo na bezpečí, spravedlivé odměňování i zdravé životní prostředí Osmý březen jako Mezinárodní den žen byl Organizací spojených národů oficiálně ustaven v roce 1977, jeho kořeny však sahají až do počátku 20. století. Boj za ženská práva pak trvá ještě déle. (ČŽL) ve svém Manifestu k MDŽ 2023 upozorňuje, že ani dnes v Česku neexistuje skutečná rovnost žen a mužů. Osmý březen jako Mezinárodní den žen byl Organizací spojených národů oficiálně ustaven v roce 1977, jeho kořeny však sahají až do počátku 20. století. Boj za ženská práva pak trvá ještě déle. Česká ženská lobby ve svémupozorňuje, že ani dnes



“Žena je člověk, a tak jí náleží stejná práva jako mužům. S tímto tvrzením určitě souhlasí každý, praktická stránka této myšlenky v Česku ale pořád silně pokulhává. Rovnost žen a mužů před zákonem bohužel neznamená rovnost ve skutečném životě,” vysvětluje ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová.

K připomínce Mezinárodního dne žen Česká ženská lobby vydává Manifest, který požaduje spravedlivý přístup k ženám a zdůrazňuje tato důležitá práva: právo na bezpečí, právo rozhodovat o vlastním těle, právo na spravedlivé odměňování, právo podílet se na řízení společnosti, právo na příznivé životní prostředí i právo otců podílet se na péči o dítě.

“Ženy každý den čelí nespravedlnostem, které vyplývají jen z toho, že jsou ženy. Průzkumy nám říkají, že většina žen zažívá sexuální obtěžování, nemalá část pak přímo sexuální násilí. Ženy se často necítí bezpečně ani doma s násilným partnerem,“ vyjmenovává Hana Stelzerová.

“Letos to je 70 let, co pod vedením Eleanor Roosevelt byla rovnost žen a mužů ukotvena v Všeobecné deklaraci lidských práv. Dnes je genderová rovnost jednou z klíčových hodnot v EU. Nicméně o veřejných věcech u nás stále více rozhodují muži, ženy berou výrazně méně za stejnou práci, domácí a sexuálně motivované násilí na ženách není dostatečně potíráno. Jsou tu i nové problémy, které souvisí s dopadem klimatu na ženy a další zranitelné skupiny. Tímto Manifestem necháváme zaznít svůj hlas a povzbuzujeme i ostatní, aby se nebáli ozvat,” dodává předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková, která se letos účastní 67. jednání Komise o postavení žen při OSN v New Yorku, jehož součástí jsou i akce k oslavě MDŽ.





Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. V současnosti spojuje 37 českých proženských organizací. Jejím cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat postavení žen ve společnosti. ČŽL prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Je také součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

