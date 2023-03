Svět se Západu nevzdaluje

10. 3. 2023

Spojené státy a Evropa několik věcí o globálních postojích vůči ruské válce na Ukrajině špatně pochopily, napsala Comfort Ero.

Od doby, kdy Rusko loni v únoru zahájilo invazi na Ukrajinu, komentátoři v Evropě a Spojených státech bědovali nad tím, že jen málo zemí mimo Západ nabídlo Kyjivu skutečnou podporu. Běžná otázka, kterou mi kladli v posledním roce, je důvod, proč to tolik zemí vypustilo. Politici a diplomaté v Africe, Asii a v Latinské Americe skutečně nabídli Ukrajinu omezenou podporu a tvrdili, že Západ je ruskou válkou částečně vinen.

Na první pohled se může zdát, že velká část světa se vzdaluje od Západu - v nejlepším přijímá neutrální postavení a v nejhorším se přiklání k Rusku a Číně. Ale toto zobrazení je zjednodušující: Nechápe původ nezápadních pozic vůči ruské válce na Ukrajině a hrozí, že vytvoří roztržku mezi tzv. Západem a zbytkem světa, na který si někteří komentátoři stěžují. Ukrajina, Spojené státy a jejich partneři budou v nejlepší pozici, aby přilákali a udržovali nezápadní země, pokud nejdříve pochopí, co je motivuje.

Země mimo Západ k ruské válce na Ukrajině zcela nemlčely a mnoho z nich ve skutečnosti naznačilo sympatie pro Kyjiv. Loni v březnu 141 z 193 členů Valného shromáždění OSN hlasovalo pro odsouzení ruské agrese. Toto číslo zahrnovalo většinu všech regionálních skupin v OSN. Podobné číslo odmítlo loni v říjnu ruského prezidenta Vladimira Putina, když anektoval ukrajinské území. Většina nezápadních zemí však neuvalila na Rusko ekonomické sankce.

Někteří z největších hráčů na globálním jihu - včetně Číny, Indie a Jihoafrické republiky - neustále odmítají přihlásit se k usnesení kritizující Rusko na fórech OSN. Když ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v lednu navštívil Pretorii, jeho jihoafrický protějšek řekl, že dodávky zbraní NATO na Ukrajinu byly zaměřeny na sražení Ruska "na kolena". Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva německého kancléře Olafa Scholze na společné tiskové konferenci uvedl do rozpaků tím, že naznačil, že Ukrajina a NATO nesou určitou vinu za blokování míru. Američtí a evropští představitelé zpočátku lobovali u těchto mocností těžké váhy na změnu, ale stále více rezignovali na své postoje.

Je snadné pochopit, proč se mnoho ukrajinských představitelů a jejich spojenců může mnoha nezápadními státy cítit zrazeno. V loňském roce mi vyšší ukrajinský představitel řekl, že africké státy "nenávidí" jeho zemi. A protože se teoretici mezinárodních vztahů pokoušejí po vypuknutí války prozkoumat budoucnost globálního řádu, je také pochopitelné, že mnoho z nich považuje nezápadní státy za vytvářející nový blok - podobný hnutí nezúčastněných zemí během studené války .

Taková analýza je povrchně přesvědčivá, ale neunese podrobnou analýzu. Především neexistují skutečné známky toho, že by imaginární hnutí získalo nový život, nebo že afričtí, asijští a latinskoameričtí lídři koordinují své pozice ve válce na Ukrajině. Mnoho zemí se postavilo za Ukrajinu - například proti Putinovým anexím - navzdory rizikům odcizení Ruska. Dokonce i státy, které tyto hlasy nepodporovaly, jako je Čína a Indie, uznaly ukrajinské právo na územní integritu a varovaly před používáním jaderných zbraní.

Na každoročním summitu G-20 na Bali v Indonésii loni v listopadu hostitelé vytvořili komplexní společnou komunikaci zahrnující opatrné odsouzení ruské války. Na novějším jednání ministrů G-20 však Čína odmítla schválit stejný jazyk a nebylo připuštěno žádné společné komuniké. Přesto, ať už v OSN nebo na G-20, většina nezápadních států nedrží s Moskvou. Místo toho se zdá, že si pojišťují své své sázky na válku a nabízejí Ukrajině určitý stupeň podpory, aniž by zásadně roztrhali své vazby s Ruskem.

Některé z těchto zemí, jako je Indie, od té doby, co poprvé napadlo Ukrajinu, zvýšily obchod s Ruskem. Ale i členové Evropské unie minulý rok objasnili, že nemohou přes noc přerušit hospodářské vazby s Ruskem a při hledání alternativních zdrojů udržovali nákupy energie. Ukrajina navíc obdržela pomoc od zemí, které neodřízly všechny vazby na Moskvu. Turecko neschválilo ruské záměry, ale poslalo zbraně na Ukrajinu a zprostředkovalo iniciativu z Černého moře, aby Ukrajina dostala zemědělské zásoby na světové trhy; Saúdská Arábie také pomohla usnadnit výměny vězňů.

Nezápadní země mají dobrý důvod k udržení určité vzdálenosti od Západu i Ruska. Je pravda, že někteří vůdci na globálním jihu jsou motivováni růžovým - a někdy nesprávným - pohledem na Moskvu jako bývalého podporovatele osvobozeneckých bojů studené války proti koloniálním mocnostem, zejména v Africe. Ale nedávná historie může lépe vysvětlit tyto činy a vnímané obrácení směrem k Rusku.

Pro mnoho vůdců byly koronavirová pandemie a rozhodnutí Západu hromadit vakcíny, spíše než se vzdát práv duševního vlastnictví, otázkami o hodnotě mezinárodní spolupráce. Ačkoli Washington měl svou vlastní strategickou logiku pro stažení západních vojáků z Afghánistánu, tento krok vytvořil krizi na prahu Indie. A frustrace z toho, že se Francii nepodařilo odradit džihádistické povstalce, vedla úřady v Mali a Burkině Faso, aby se obrátily na Rusko a zároveň žádaly o stažení francouzských jednotek.

V prvních měsících války na Ukrajině se zdálo, že západní představitelé se zaměřili na agresi Moskvy, že zpočátku neuznali závažnost globálního dopadu konfliktů, protože ceny potravin a energie se zvýšily a zkomplikovaly ekonomické otřesy pandemie. Tato hospodářská krize měla zvláště akutní dopad na již tak křehké země, jako je Libanon a Somálsko. Mezitím si konflikty mimo Evropu - od Etiopie po Myanmar - vyžádaly tisíce životů, ale dostaly jen zlomek pozornosti věnované ruské válce na Ukrajině.

Návrhy nezápadních zemí na ukončení ruské války na Ukrajině z pohledu tvůrců politik v Kyjivě a západních hlavních městech vypadají přinejlepším naivně. Loni v září Mexiko navrhlo, že generální tajemník OSN António Guterres, papež František a indický premiér Narendra Modi by mohli zprostředkovat ukončení války. Američtí a evropští představitelé to ignorovali a dokonce i OSN uvedla, že to znělo neprakticky. Čína předložila mírový návrh, který zahrnuje kódovanou kritiku NATO a kývnutí na ukrajinskou suverenitu, aniž by vysvětlila, jak sladit ruské a ukrajinské bezpečnostní obavy.

Přestože je snadné takové iniciativy odsunout stranou, stojí za zmínku, že Spojené státy a Evropa radí těm, kteří se účastní válek v Africe a na Středním východě, že pro jejich spory neexistují "žádné vojenské řešení". Nyní tyto země vypadají, jako by západní mocnosti investovaly stále více a více vojenských zdrojů do války ve svém vlastním sousedství.

Kolegové v mezinárodní krizové skupině a já jsme tvrdili, že Západ má právo nabídnout Ukrajinské vojenskou podporu, zatímco Rusko ještě není připraveno na vážné mírové rozhovory. Měli bychom však být dostatečně pokorní, abychom pochopili, proč tento přístup mimo Západ vytváří pocit kognitivní disonance. Není divu, že mnoho úředníků ze zemí na globálním jihu má pocit, že Západ požaduje jejich loajalitu kvůli Ukrajině - a poté jim neukazuje velkou solidaritu v jejich vlastních potřebách.

Po jednom války dokonce i kritičtí nezápadní diplomaté připouštějí, že Ukrajina a její přátelé začali vykazovat větší empatii pro jejich obavy. Bidenova administrativa relativně rychle uznala, že je třeba zintenzivnit úsilí o pomoc při řešení krizí vyvolaných cenami potravin v loňském roce, což je v rozporu s veřejným opuštěním globální spolupráce Trumpovou administrativou. To připravilo půdu pro OSN a Turecko, aby vytáhlo iniciativu ohledně Černého moře. Mezitím Putin prostřednictvím kolonialismu na Ukrajině podkopal své vlastní nároky vést antiimperialistické tažení proti Spojeným státům a jejich partnerům.

V rozhovorech s představiteli z celého světa o ruské válce na Ukrajině jsem se setkala s několika opakujícími se tématy.

Za prvé, většina představitelů má velký soucit se situací Ukrajiny a pro Rusko jen málokdo, i když někteří nedůvěřují NATO. Za druhé, bez ohledu na jejich názory na válku, všichni představitelé, s nimiž jsem mluvila, cítí odpovědnost za ochranu zájmů svých občanů v éře globální turbulence. (Někteří lídři si ale považují Ruska za to, že nabízí přesvědčivou hodnotu s rychlým přístupem ke zbraním, vojenským technologiím a žoldákům.) Za třetí, mnoho západních lídrů moralizuje o řádu založeném na pravidlech, zatímco tato pravidla sami porušují. Konverzace o ruské agresi a dobyvačném tažení na Ukrajině mají tendenci vyvolávat otázky o Spojených státech v Iráku a Izraeli na Golanských výšinách.

A konečně, téměř všichni představitelé, s nimiž jsem mluvila, se snaží definovat své národní politiky podle svých vlastních podmínek - odrážející své vlastní suverénní zájmy - spíše než o jejich rámování jako součásti soutěže západního a ruského. Americký prezident Joe Biden to jasně slyšel a soustředil své nedávné setkání s Lulou kolem oblastí společného zájmu, jako je zachování demokracie a řešení změny klimatu,. Toto je druh nuančního přístupu, který od začátku války občas chyběl. Je velmi potřebný, protože ekonomické mraky hrozí bouří, v mnoha částech světa podporují chudobu a nestabilitu.

Tvůrci politik po celém světě chtějí chránit svrchované svobody v diplomatické aréně, za kterou Ukrajinci bojují. Ukrajina a její spojenci mají veškeré právo žádat jiné země o podporu v tom, co vypadá jako otevřená válka proti Rusku. Ale bude pro ně snazší získat a udržovat tuto podporu, pokud ukážou respekt k obavám a zájmům jiných zemí.

Celý článek v angličtině: ZDE

