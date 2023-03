BBC nebude vysílat dokument Davida Attenborougha o ničení přírody v Británii kvůli obavám ze záporné reakce pravičáků a britské vlády

10. 3. 2023

čas čtení 6 minut





Rozhodnutí zpřístupnit dokument o ničení přírody pouze na internetu rozzlobilo tvůrce programu.





BBC se rozhodla neodvysílat jeden díl nového stěžejního seriálu Davida Attenborougha o britské divoké přírodě, protože se obává, že by jeho témata o ničení přírody mohla vyvolat hněv konzervativních politiků a pravicového tisku.

Toto rozhodnutí rozzlobilo tvůrce pořadu a některé zasvěcené pracovníky BBC, kteří se obávají, že korporace podlehla tlaku lobbistických skupin s "dinosauřími zvyklostmi".



Tato informace ohledně potlačení Attenboroughova filmu přichází v době, kdy byla jiná britská televizní hvězda, fotbalový moderátor Gary Lineker, odstraněn pod nátlakem vlády z televizní obrazovky, protože upozornil, že výroky britských ministrů v souvislosti s kontroverzní blokací příchodu uprchlíků do Británie jsou podobné tomu, jak mluvili nacisti v Německu ve třicátých letech.

The BBC has decided not to broadcast an episode of David Attenborough’s flagship new series on British wildlife because of fears its themes of the destruction of nature would risk a backlash from Tory politicians and the rightwing press https://t.co/qY2ZwZS90q — Claire Phipps (@Claire_Phipps) March 10, 2023



Toto rozhodnutí rozzlobilo tvůrce pořadu a některé zasvěcené pracovníky BBC, kteří se obávají, že korporace podlehla tlaku lobbistických skupin s "dinosauřími zvyklostmi".



Nová kontroverze se týká nového, velmi očekávaného Attenbouroghova seriálu Wild Isles, který se zabývá krásami přírody na britských ostrovech a který se začne vysílat v neděli.



Očekává se, že se stane hitem a že pět epizod bude vysíláno v hlavním vysílacím čase na prvním programu BBC One.





Natočen byl také šestý díl, který by měl být ostrým pohledem na mizení přírody ve Velké Británii a na to, co tuto likvidaci přírody způsobilo. Je známo, že bude obsahovat také některé příklady rewildingu, což je koncept, který je v některých pravicových kruzích kontroverzní.





"Tito farmáři jsou tam proto, aby poukázali na to, že každá farma v zemi by měla mít možnost dělat alespoň trochu to, co dělají oni, a že je možné hospodařit vedle přírody, dosahovat zisku, produkovat zdravé potraviny a ještě podnikat," řekla Howardová.





V případě dokumentárního seriálu Our Planet se tehdejší premiérka Theresa Mayová za něj postavila a Philip Hammond, tehdejší konzervativní minsitr financí, řekl: "Tohle je BBC v její nejlepší podobě."







0

235

Dokument, který byl částečně financován charitativními organizacemi WWF a RSPB, nebude vysílán společně s ostatními a místo toho bude k dispozici pouze na internetu. Všech šest dílů namluvil Attenborough a natočila je produkční společnost Silverback Films, zodpovědná za předchozí Arrenboroughovy dokumentární seriály, včetně seriálu Our Planet, ve spolupráci s přírodovědným oddělením BBC.Vysoce postavené zdroje z BBC konstatovaly, že toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem vyhnout se potenciální kritice ze strany politické pravice. Deník Telegraph tento týden napadl BBC za to, že seriál vytvořila a že přijala finanční prostředky od "dvou charitativních organizací, které byly dříve kritizovány za svůj politický lobbing" - WWF a RSPB.Jeden ze zdrojů ve vysílací společnosti, který si nepřál být jmenován, uvedl, že "lobbistické skupiny, které se zoufale drží svých dinosauřích způsobů", jako je zemědělství a lovecký průmysl, by "explodovaly", kdyby měl seriál příliš politické vyznění.Dodali: "Upřímně řečeno, ten nápad, že to dáte do samostatného pořadu, je neupřímný. Proč tyto problémy filmaři neintegrovali do všech dílů toho seriálu?".Laura Howardová, která pořad připravila a dříve pracovala v přírodovědném oddělení BBC, uvedla, že si nemyslí, že by jeho dopad byl politický.Konstatovala: "Myslím, že fakta mluví sama za sebe. Víte, velmi úzce jsme spolupracovali zejména s RSPB, která je schopna ověřit fakta ve všech našich scénářích a poskytnout nám podrobné vědecké údaje a informace o úbytku volně žijících živočichů v této zemi. A je nepopiratelné, že jsme neuvěřitelně ochuzeni o přírodu. A nemyslím si, že je to politická záležitost, myslím, že jsou to prostě fakta."Producentka uvedla, že film hovoří o tom, jak zemědělské postupy poškodily divokou přírodu, ale zároveň bude profilovat zemědělce, kteří se zachovali správně.Caroline Lucasová, poslankyně za Stranu zelených, uvedla: "To, že BBC cenzuruje jeden z nejinformovanějších a nejdůvěryhodnějších hlasů národa o přírodních a klimatických mimořádných událostech, není nic jiného než neodpustitelné zanedbání povinnosti veřejnoprávního vysílání. Tato vláda se pustila do ničení našeho životního prostředí - [v důsledku brexitu] ohrozila více než 1 700 právních předpisů v oblasti životního prostředí, stanovila cíl pro znečištění ovzduší, který se opozdil o deset let, a zanedbala skandál našich odpadních vod, [do nichž je volně vypouštěna kanalizace a výkaly].Dodala, že doufá, že film najdou mladí diváci, kteří jsou zvyklí spíše streamovat na internetu než sledovat vysílání.Rozhodnutí kritizoval také Chris Packham, který na BBC uvádí pořad Springwatch. Řekl: "V této době, kdy bojujeme za záchranu světové biologické rozmanitosti, je nezodpovědné, aby se tato otázka nedostala do popředí vysílání o divoké přírodě."Stephen Moss, přírodovědec a televizní producent, který pracoval pro BBC na přírodovědných pořadech, řekl, že zaměření na hledisko ochrany přírody by mohlo získat politickou podporu pro tuto věc: "Často se stává, že když se věnujete otázkám ochrany životního prostředí, lidé se skutečně odvrátí. Ale pokud je v rámci pořadů postupně podáváte a na konci lidi zasáhnete poselstvím, kdy je přesvědčíte o tom, jak je divoká příroda skvělá, má to tendenci fungovat.Zdroj v angličtině ZDE