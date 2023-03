Tlak na předsedu správrní rady BBC kvůli suspendování Garyho Linekera roste

13. 3. 2023

Vedení BBC se snaží vyřešit spor o nestrannost moderátora fotblového pořadu Match of the Day. Vysoce postavení konzervativci přestali šéfa správní rady BBC Richarda Sharpa podporovat v otázce nestrannosti.



Vedení BBC se snaží napravit vztahy s Garym Linekerem a odvrátit vzpouru svých zaměstnanců a doufá, že by se moderátor mohl vrátit do funkce do příštího víkendu.



Předseda správní rady BBC Richard Sharp v neděli večer bojoval o svou budoucnost.



Jiný vysoce postavený zdroj uvedl, že jednání se "pohnula, ale ještě nedošlo k cíli" ve snaze ukončit patovou situaci s hvězdou, která byla stažena z vysílání poté, co na Twitteru odsoudila nový migrační zákon Rishiho Sunaka, což vyvolalo mimořádný odchod vysoce postavených moderátorů a komentátorů BBC.



BBC kvůli tomuto sporu čelí nejvážnější krizi za poslední roky. Labouristé i liberální demokraté prohlásili, že Sharpova pozice se stala neudržitelnou, protože je sám kompromitován, protože představil Borise Johnsona svému příteli, který bývalému premiérovi poskytl záruku za půjčku.



Lineker prohlásil, že se za svůj tweet, v němž přirovnal jazyk používaný v souvislosti s útoky britských ministrů na uprchlíky k jazyku Německa 30. let, neomluví. Jeho vyloučení z pořadu Match of the Day znamenalo, že BBC byla nucena zrušit většinu víkendových fotbalových přenosů a dva dny po sobě odvysílat drasticky zkrácené verze nejzajímavějších pořadů po sportu oté, co komentátoři odmítli vystoupit ve vysílání.



I premiér Rishi Sunak nabídl jen vlažnou obhajobu Sharpa, muže, který byl kdysi jeho šéfem ve finanční firmě Goldman Sachs.





Sharp přiznal, že na Úřad vlády uvedl Johnsonova přítele a vzdáleného bratrance Sama Blytha, který později Johnsonovi poskytl úvěrovou záruku na půjčku ve výši až 800 000 liber. Kulturní výbor poslanců odsoudil Sharpa za to, že to při pohovoru pro získání místa předsedy správní rady BBC zatajil. Vedení BBC má být politicky nestranné.











Lineker, nejlépe placený moderátor BBC, se ke svému suspendování odmítl vyjádřit, když v neděli odpoledne opouštěl svůj dům v jižním Londýně a vypadal vesele a uvolněně.Jeho syn George konstatoval, že jeho otec byl "stažen" z vysílání za to, že se odmítl omluvit za svůj tweet. Jednatřicetiletý George napsal na Twitter: "Neměl by se omlouvat za to, že je dobrý člověk a stojí si za tím, co říká. Pozitivní reakce veřejnosti byla ohromující."Michelle Stanistreetová, generální tajemnice odborového svazu novinářů, uvedla, že krize otřásla celou korporací BBC a zaměstnanci se ptají, proč se Sharp "schoval do úkrytu", místo aby "bojoval za BBC a její pověst".Řekla, že BBC svým postupem v této kauze vytvořila "naprosto zbytečnou krizi", a dodala: "Tento vířící chaos způsobuje hluboké škody na pověsti BBC, což vyvolává rostoucí obavy a frustraci mezi novináři v celé korporaci."