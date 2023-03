Polský soud odsoudil aktivistku za pomoc ženě při získání potratových pilulek

15. 3. 2023

čas čtení 4 minuty

Foto: Polský premiér Morawiecki, s nímž se bratří Petr Fiala Justyna Wydrzynska byla odsouzena k veřejně prospěšným pracím poté, co u soudu uvedla, že poslala pilulky oběti domácího násilí



Soud v Polsku odsoudil aktivistku za pomoc těhotné ženě při získání potratových pilulek a uložil jí osm měsíců veřejně prospěšných prací v přelomovém případu týkajícím se práva na potrat v této převážně katolické zemi.

"Nemám pocit, že bych před soudem stála sama," řekla Justyna Wydrzynska při úterním slyšení. "Stojí za mnou mé přítelkyně a stovky žen, které jsem zatím neměla to štěstí poznat."

Spolu s Maltou patří polské protipotratové zákony k nejpřísnějším v Evropě a umožňují přerušení těhotenství pouze v případě incestu, znásilnění nebo ohrožení zdraví matky. Pomáhat ženě při interrupci je rovněž nezákonné.





Justyně Wydrzynské, člence skupiny aktivistů Abortion Dream Team (ADT), která pomáhá Polkám získat léky usnadňující přerušení těhotenství v zahraničí, hrozily až tři roky vězení.





Před soudem ve Varšavě uvedla, že poslala pilulky ženě, která byla obětí domácího násilí, uvádí facebooková stránka ADT.





Ta žena zavolala na potratovou linku a požádala o pomoc s ukončením těhotenství. Aktivisté Wydrzynskou odkázali na tento případ, načež jí poslala poštou léky, které už měla doma.





"Pilulky, které jsem měla pro osobní potřebu a ty, které jsem poslala Anii, jsou v současné době nejbezpečnějším způsobem ukončení těhotenství v Polsku," citovala aktivistická skupina Wydrzynskou.





"Nechtěla jsem, aby Ania riskovala svůj život nebezpečnými kroky, když je řešení tak snadné a lékařsky bezpečné."





Zatímco za komunistického režimu byly potraty v Polsku volně dostupné, v roce 1993 byl tento zákrok silně omezen. Další omezení byla zavedena v lednu 2021, odkdy je zákrok legální pouze v případě trestného činu, jako je znásilnění nebo incest, nebo když těhotenství ohrožuje život nebo zdraví ženy.





Zákon však kriminalizuje pouze poskytovatele potratů, což znamená, že samovolné potraty - oblíbený způsob ukončení těhotenství - nejsou trestné. ADT pomohla v roce 2022 v Polsku více než 9 000 lidem získat přístup k lékařskému potratu.





Aktivisté ADT dbají na to, aby pracovali v mezích polského práva. Poskytují rady, jak si objednat potratové tablety ze zemí, jako je Nizozemsko, kde lze léky legálně zakoupit. Aktivisté ADT sami s žádnými balíčky nemanipulují.





Anjin případ byl výjimkou, řekla Wydrzyńska. Žena jí řekla, že je těhotná a čelí domácímu násilí. Její manžel jí bránil v cestě do Německa, aby se dostala k potratu. Její těhotenství pokračovalo a vzhledem k počátkům covidové pandemie nevěděla, zda bude moci získat tablety ze zahraničí.





"Věděla jsem, že Ania je ve velmi zoufalé situaci, a měla jsem sadu pilulek pro vlastní potřebu," uvedla u soudu Wydrzyńska. "Necítím se vinna. Když jsem si v této soudní síni vyslechla podrobnosti o Anjiině situaci, jen mě to utvrdilo v přesvědčení, že jsem se rozhodla správně."





Balíček s léky našel Anjin manžel, který o tom informoval policii. O několik dní později Ania potratila.





Wydrzyńska uvedla, že se proti rozsudku odvolá.





"Jsme silní a společně jsme ještě silnější," napsala ADT ve veřejném prohlášení. "Nikdy se nepřestaneme vzájemně podporovat a nepřestaneme pomáhat při potratech."





Činitelka organizace Human Rights Watch uvedla: "Toto znepokojivé a děsivé rozhodnutí vyžaduje, aby Evropská unie zakročila a zastavila kruté a koordinované útoky Polska na reprodukční práva a jejich obhájce.





Keina Yoshida, vedoucí právní poradkyně Centra pro reprodukční práva, uvedla v prohlášení: "Toto trestní stíhání představuje nebezpečný precedens pro útoky na obránce lidských práv v Polsku, kteří se snaží prosazovat reprodukční práva a zpochybňovat faktický zákaz potratů v Polsku."





Agnès Callamardová, generální tajemnice Amnesty International, řekla:: "Dnešní odsouzení představuje deprimující vrchol potlačování reprodukčních práv v Polsku, za který ženy a dívky - a ti, kdo jejich práva hájí - platí vysokou cenu."





Dodala: "Justyna neměla být vůbec postavena před soud, protože to, co udělala, by nikdy nemělo být trestným činem.





"Tím, že Justyna podpořila ženu, která ji požádala o pomoc, projevila soucit. Tím, že Justyna bránila právo na bezpečný potrat v Polsku, projevila odvahu. Dnešní zbabělý rozsudek neprokazuje ani jedno, ani druhé. Odsouzení musí být zrušeno."





Zdroj v angličtině ZDE

0