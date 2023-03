Trump: Rusko není hrozbou, účel NATO je nutno přehodnotit, je nutno vyhodit nynější americké politiky

17. 3. 2023

čas čtení < 1 minuta

Trump: Rusko není hrozbou, největší hrozbou jsou naši američtí představitelé, musíme přehodnotit účel NATO a většinu lidí na ministerstvu zahraničí, na ministerstvu obrany a ve výzvědných službách je nutno vyhodit, aby tam Trump mohl jmenovat ty správné lidi.

Trump says Russia is not a threat, our greatest threat is our American representatives, we need to reevaluate the purpose of NATO, and most of the people in the State Dept, DOD and Intel Services need to be fired so he can put the right people in. pic.twitter.com/9PC6PrONM9