Jak zločinná kultura siloviků a "bratrstev" v řadách elity dohnala Rusy k militaristickému šílenství

20. 3. 2023

čas čtení 4 minuty

Historické paralely jsou zřídka tak přesné, jak si myslí ti, kdo je používají. Nicméně tvrzení, že skupiny oddané autoritářskému a militaristickému étosu, které se v Rusku dostaly k moci po 90. letech, mají velmi blízko způsobu, jakým se podobné skupiny dostaly k moci v Německu za Hitlera, příliš nepřehání. Minimálně to mnohé vysvětluje, říká socioložka Světlana Stephenson. Historické paralely jsou zřídka tak přesné, jak si myslí ti, kdo je používají. Nicméně tvrzení, že skupiny oddané autoritářskému a militaristickému étosu, které se v Rusku dostaly k moci po 90. letech, mají velmi blízko způsobu, jakým se podobné skupiny dostaly k moci v Německu za Hitlera, příliš nepřehání. Minimálně to mnohé vysvětluje,

Ta zakládá svou argumentaci na logice civilizačních a decivilizačních sil, kterou vyvinul zesnulý německo-anglický sociální teoretik Norbert Elias ve svých diskusích o způsobech, kterými nacisté v Německu zvrátili proces přechodu k mírumilovnějším a civilizovanějším přístupům.

V Rusku se v důsledku krize 90. let prosadily sociální skupiny, které nesly autoritářský a militaristický étos. A pak tyto skupiny dokázaly potlačit slabé první výhonky ruské demokracie. Ve skutečnosti se aliance mafiánských skupin a silových struktur, která se stala elitou, vědomě bránila pokojnému vývoji.

Rozpad Sovětského svazu vedl ke zničení bývalé sociální struktury a otevřel cestu novým procesům sociální mobility. V průběhu boje o sovětské dědictví a kapitalistický majetek vystoupili do popředí "podnikatelé na základě síly".

Mladí lidé z ulice, bývalé sportovní osobnosti, afghánští veteráni a různé banditské komunity mezi sebou bojovaly o moc a majetek na úrovni ulic, čtvrtí, měst i celých regionů. A paralelně s nimi a často v tandemu bojovali také zástupci silových struktur, MVD a FSB.

Postupně jeden i druhý vytvořili koalice a přátelské vazby, protože sdíleli podobné cíle a přístupy k životu. Mnozí očekávali, že po násilném rozdělení zdrojů v 90. letech se tato koalice rozpadne a držitelé moci budou následovat ty, kdo se zavázali k pokojnějšímu a legálnímu přístupu.

Ale to se nestalo. Místo toho se k moci dostal jeden z nich, Vladimir Putin. A jak on, tak ti, kdo sdíleli jeho sklony, předpokládali, že přišel jejich čas, a tak přijali nacionalistickou ideologii, kterou předtím mělo jen málo z nich, aby rozšířili svůj vliv.

Jak tomu bylo v případě Hitlera a nacistů, nacionalistická ideologie poskytla držitelům moci i masám pocit moci a nadřazenosti. Tím připravila půdu k pomstě nejprve vůči vlastním protivníkům v Ruské federaci a poté nepřátelům v zahraničí.

Ti, od kterých se dalo očekávat, že jim budou vzdorovat, selhali v neposlední řadě kvůli anšlusu Krymu. Ten s sebou zřejmě přinesl lekci, že použití síly údajně může vyřešit problémy Ruska. Samozřejmě, že ti, kteří byli rádi, že "Krym je náš", nechápali, že to povede k velké válce.

Ale po vojenském vítězství na Krymu a poté v Sýrii se hlavním prostředkem existence ruské společnosti stala trvalá válka. Nezbyl nikdo, kdo by mohl soupeřit s elitami oddanými použití síly. Bylo to z velké části kvůli neočekávanému směru, který kremelská politika nabrala za posledních 20 let.

V rozporu s očekáváním z počátku 21. století se ruská vláda začala zapojovat nikoli do monopolizace, ale do rozsáhlého šíření násilí. Podporuje nacionalistické a polovojenské skupiny, zavádění sadistických praktik ve věznicích a mimosoudní odvety proti soupeřům.

Normalizace a šíření násilí byly také podporovány dekriminalizací rodinného násilí, militarizací církve a glorifikací armády ve školkách a školách, což jsou všechno kroky, které měly za následek sjednocení mocných a lidu kolem násilí.

Lze jen doufat, že po skončení vojenské agrese se v Rusku dostanou k moci nové síly se zájmem o mírový rozvoj - a civilizační proces tam konečně dostane šanci. Dokud bude válka pokračovat, je to nepravděpodobné. Namísto toho je stále pravděpodobnější opak.

Zdroj v ruštině: ZDE

0