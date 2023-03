Český Ústav pro studium totalitních režimů se opět zapletl do kontroverze

21. 3. 2023 / Albín Sybera

čas čtení 4 minuty



ÚSTR je často obviňován z toho, že působí spíše jako prodloužená ruka pravicových vlád než jako vědecko-výzkumný orgán

Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) propustilo celou redakční radu svého časopisu Paměť a dějiny a vedoucího vzdělávacího oddělení, které spolupracuje na projektech s Ministerstvem školství ČR a s evropskými partnerskými institucemi.

Ředitel Ladislav Kundra, který byl loni jmenován pravicí ovládaným Senátem, byl obviněn z řady personálních změn motivovaných ideologickou agendou využívat ústav spíše jako nástroj antikomunistické propagandy než k výzkumu. Zaměstnanci ÚSTR vydali otevřený dopis, ve kterém obvinili Kundru a jeho zástupce Kamila Nedvědického z toho, že neuvedli žádné důvody pro nedávné propouštění a z neopodstatněné kritiky uznávané učebnice Soudobé dějiny.





"Autorský tým je tímto rozhodnutím vedení šokován," uvedla spolueditorka Tereza Arndtová v dopise, který podepsalo dalších 18 kolegů a který byl zveřejněn na internetových stránkách Dějiny pod tlakem.





Na učebnici se podle dopisu podílelo "dvacet odborníků a desítky pedagogů" a nakladatelství Fraus se chystá vytisknout další kolo doprovodných pracovních sešitů. Soudobé dějiny byly také loni oceněny na slavnostním předávání cen v německém Frankfurtu nad Mohanem jako druhá nejlepší evropská učebnice.





"Vedení [ÚSTR] se opakovaně odmítlo sejít a vysvětlit důvody své kritiky," cituje se v prohlášení vedoucí autorského týmu učebnice Jaroslav Pinkas. Zaměstnanci také upozorňují, že vedení Kundry brání další propagaci učebnice, což má dopad i na vzdělávací projekt s Národním muzeem.





"Vedení nepochopitelně ignoruje společnou snahu ministerstva školství" a dalších koordinátorů projektu a "ohrožuje další domácí i mezinárodní spolupráci" včetně omezování distribuce již vytištěných knih o muzeích komunistické éry, uvedl náměstek odboru školství Václav Sixta.





Kondrovo vedení vydalo vlastní tiskové prohlášení, v němž "odmítá lživá tvrzení a nepodložená obvinění ze strany osob nerespektujících pravidla slušné diskuse".





Není to poprvé, co se Kundra a jeho politika dostali pod palbu kritiky. Kvůli jeho jmenování odstoupil orgán vědecké rady ÚSTR a Český rozhlas odvysílal obvinění Kundry z plagiátorství, které on popírá.





V říjnu 2022 Kundrovo vedení propustilo francouzskou historičku Murial Blaive spolu s dalšími šesti historiky v rámci snahy o "zvýšení efektivity práce".





Kundra se vyjádřil v Českém rozhlase, že má jiné "vidění dějin" než zmínění historici.





Blaive se proti Kundrovi ucházela i o post šéfa ÚSTR a po svém vyhazovu ji podpořili signatáři otevřeným dopisem, který podepsal i historik z Yaleovy univerzity Timothy Snyder a několik stovek zahraničních i domácích historiků, badatelů a novinářů.





Blaive tvrdí, že nové vedení institutu vidí komunismus pouze černobíle, jako boj dobra a zla, boj s pachateli a oběťmi. To podle ní ignoruje skutečnost, že Češi byli často za komunismu dobrovolnými účastníky na fungování režimu. Vytváří to "pokřivené" vyprávění, které je "parodií na historii", říká.





ÚSTR byl založen jako státní instituce v roce 2007 s cílem zkoumat komunistický a nacistický režim v Československu. Od té doby je často obviňován z toho, že spíše než jako vědecko-výzkumný orgán působí jako prodloužená ruka pravicových vlád a zaměřuje se spíše na formování představ o minulosti než na výzkum složitého dědictví komunistické minulosti a postoje Čechů k ní.





Komunistická minulost je v české politice stále silným faktorem, jak ukázaly nedávné prezidentské volby, v nichž zkoumání komunistické minulosti kandidátů často převažovalo nad jejich současnými politickými kvalitami.





Původně vyšlo v angličtině na serveru Intellinews ZDE

0