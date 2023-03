Ukrajina označila Křetínského německý velkoobchod Metro za "sponzora války"

22. 3. 2023

čas čtení 6 minut

Ukrajinská Národní agentura pro prevenci korupce přidala v Německu sídlícího nadnárodního velkoobchodníka s potravinami na svůj seznam "mezinárodních sponzorů války". Metro je obviněno z udržování obchodu s Ruskem, upozorňuje Pavel Krantz. Ukrajinská Národní agentura pro prevenci korupce přidala v Německu sídlícího nadnárodního velkoobchodníka s potravinami na svůj seznam "mezinárodních sponzorů války". Metro je obviněno z udržování obchodu s Ruskem,

Německý velkoobchod Metro čelí zvýšené kritice ze strany ukrajinského úřadu NACP a znepokojených občanů kvůli jeho rozhodnutí pokračovat v obchodních operacích v Rusku.

Ukrajinský NACP odůvodnil přidání velkoobchodu na svůj takzvaný seznam mezinárodních sponzorů války a tweetoval, že vedení Metra nepřestalo "financovat ruskou agresi" a že "klíčový akcionář Daniel Křetínský je úzce spojen s ropným, plynárenským a bankovním sektorem ruské ekonomiky".

Křetínský je český oligarcha, který drží 29,99 % podíl v METRU a také vlastní EPH, český holding, který v první polovině roku 2022 vykázal rekordní zisk díky velkému podílu v ruském plynárenském byznysu.

Generální ředitel společnosti Metro Steffen Greubel učinil prohlášení, v němž obhajoval rozhodnutí společnosti zůstat v Rusku již na jaře loňského roku. Nyní, více než rok poté, co ruské síly překročily hranice na Ukrajinu, se zdá, že společnost je neochvějná ve svém rozhodnutí pokračovat v podnikání v této zemi.

V písemném prohlášení poskytnutém DW mluvčí společnosti uvedl: "Metro odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu."

Obhajoval rozhodnutí společnosti zachovat provoz v Rusku slovy: "Po pečlivém interním přezkoumání jsme se rozhodli zachovat provoz ruské dceřiné společnosti, protože společnost také nese odpovědnost za 10 000 kolegů a mnoho našich zákazníků, kteří od nás odebírají své potraviny."

Ve fiskálním roce 2021/2022 společnost Metro zvýšila své tržby v Rusku na celkovou hodnotu 2,9 miliardy eur (3,9 miliardy dolarů).

Další potravinářské společnosti na seznamu NACP

K 16. březnu se k Metru připojilo dalších 16 subjektů v databázi mezinárodních sponzorů války NACP, která je monitorována London Stock Exchange Group. Mezi další společnosti zabývající se spotřebním zbožím patří americká společnost P&G (Proctor & Gamble) a francouzská Auchan.

Gallen ve Švýcarsku zjistil, že do listopadu 9 opustilo zemi méně než 7 % společností EU a G20 s dceřinými společnostmi v Rusku. Podle studie má většina společností, které zůstávají, sídlo v Německu.

Podle webových stránek NACP bylo Metro vybráno jako sponzor války kvůli jeho pokračujícímu partnerství se Sberbank - která je většinově vlastněna ruským státem - jeho rozvoji franšízového projektu řetězců obchodů s potravinami v Rusku nazvaném Fasol a přijímání plateb Mir.

Stanice metra v Turecku přijímají platby Mirem, karetním platebním systémem zřízeným ruskou centrální bankou, který byl v řadě zemí zablokován poté, co USA loni v září pohrozily sankcemi subjektům, které jej přijímají.

Mluvčí Metra uvedl: "Od začátku války nebyly v Rusku provedeny žádné investice do růstu kromě zachování stávajících obchodních operací a nadále velmi pozorně sledujeme vývoj."

Ukrajinské občany uráží nečinnost podniků

Zatímco citoval frustraci s rozhodnutím společnosti pokračovat v podnikání v Rusku, Taras Korpaňuk sdílel video, jak píše "krvavé peníze" červenou barvou sprejem přes dveře prodejny Metra na Ukrajině.

Za tento vandalský čin dostal pokutu od místní policie a od té doby se s manažerem stanice Metro usmířil.

Korpaňuk je spoluzakladatelem "Port Frankivsk", dobrovolnické skupiny pojmenované podle knihy o městě Ivano-Frankivsk na Ukrajině, která se zaměřuje na obstarávání zásob, jako jsou neprůstřelné vesty a puškohledy, a jejich dodávání na strategická místa.

Na otázku, proč se osobně zajímá o podnikání Metra v Rusku, Korpaňuk řekl DW: "Válka se stala lakmusovým papírkem ukazujícím vnitřní fungování některých společností." Dodal, že obdivuje podniky, které v loňském roce učinily obtížné rozhodnutí stáhnout se z Ruska, i když to znamenalo ztrátu příjmů.

"Je to mocné znamení pro (ruský) lid," řekl, "protože když vidí společnosti opouštět svůj trh, chápou, že něco není v pořádku. Komplikuje jim to život a dává jim to další důvod, aby začali zpochybňovat diktaturu."

Podnik s pobočkami na obou stranách frontové linie

Mezinárodní obchod společnosti Metro zahrnuje 34 zemí, včetně Ruska a Ukrajiny. Metro Cash & Carry působí na Ukrajině od roku 2003 a v současné době zde provozuje 23 velkoobchodních center.

Na internetových stránkách Metro Ukraine se v prohlášení o seznamu mezinárodních sponzorů války NACP píše: "Rozhodnutí [NACP] se týká METRO Russia... Připojujeme se k požadavkům státu ohledně uzavření podniků v agresorské zemi a budeme i nadále vyvíjet tlak na mezinárodní partnery na korporátní a diplomatické frontě... Metro Ukrajina pro Ukrajinu."

Mluvčí Metra zopakoval úsilí společnosti o podporu programů pomoci na Ukrajině a dodal, že "naší nejvyšší prioritou je podpora našich ukrajinských kolegů, zachování provozu obchodu pro dodávky potravin a pomoc lidem v zemi, stejně jako uprchlíkům z Ukrajiny prostřednictvím konkrétních iniciativ."

Pro zaměstnance Metra na Ukrajině však může být těžké počítat prohlášení centrály o solidaritě s tím, že společnost nadále profituje z obchodních operací prováděných v Rusku.

V prohlášení zveřejněném společností Metro Ukraine na sociálních médiích se uvádí, že členové ukrajinské dceřiné společnosti "opakovaně apelovali" na ústředí metra v německém Düsseldorfu a požadovali "okamžité ukončení podnikání na území agresorského státu".

Zdroj v angličtině: ZDE

0