NATO se snaží zabezpečit východní hranici. Najde k tomu dost zbraní?

22. 3. 2023

čas čtení 8 minut

Spojenci se obávají tenčících se finančních zdrojů právě v době, kdy NATO usiluje o závazky ohledně nových zásob a jednotek podél východního křídla, píše Lily Bayer. Spojenci se obávají tenčících se finančních zdrojů právě v době, kdy NATO usiluje o závazky ohledně nových zásob a jednotek podél východního křídla,

Přidejte vojenské plánovače NATO na seznam těch, kteří se obávají o dostatek dělostřeleckých granátů.

V nadcházejících měsících aliance urychlí úsilí o hromadění vybavení podél východního okraje aliance a určí desítky tisíc vojáků, kteří mohou v krátké době přispěchat spojencům na pomoc – což je krok, jehož cílem je zastavit Rusko v rozšiřování války mimo Ukrajinu.

Aby se tak stalo, musí NATO přesvědčit jednotlivé země, aby přispěly různými prvky: Vojáky, výcvikem, lepší infrastrukturou – a především rozsáhlým množstvím drahých zbraní, vybavení a munice.

Vzhledem k tomu, že země se již obávají o své vlastní zásoby munice a Ukrajina naléhavě potřebuje od spojenců získat více granátů a zbraní, existuje riziko, že ne všichni spojenci NATO splní své sliby a přispějí k novým plánům aliance.

"Pokud tu nebude někdo, kdo pořádá potluck a říká každému, co má přinést, pak by každý přinesl bramborové lupínky, protože bramborové lupínky jsou levné a snadno se shánějí," řekl James J. Townsend Jr., bývalý náměstek amerického ministra obrany pro evropskou politiku a politiku NATO.

"Národy," dodal, "by raději přinesly bramborové lupínky."

Je to výzva, které NATO čelilo v minulosti a experti se obávají, že by se mohla stát trvalým problémem pro západní alianci, protože ruská válka se protahuje do druhého roku. Zatímco USA a EU plánují získat více zbraní - rychle - proces doplňování zásob bude nevyhnutelně nějakou dobu trvat.

To by mohlo narazit na aspirace NATO. Vojenští lídři letos na jaře předloží aktualizované regionální obranné plány, které mají pomoci nově definovat, jak aliance chrání svou miliardu občanů.

Počty budou těžké, přičemž oficiální činitelé budou hovořit o až 300 000 vojácích NATO, kteří by pomohli k tomu, aby nový model fungoval. To znamená spoustu koordinace a přemlouvání.

"Myslím, že potřebujete síly, abyste realisticky čelili Rusku," řekl jeden vysoký vojenský představitel NATO a zdůraznil potřebu výrazně "více vojáků" a zejména více sil v "pohotovosti".

Tlak na "připravenost"

Existuje několik úrovní "připravenosti".

První úroveň - která se může skládat z asi 100 000 vojáků připravených k přesunu do 10 dnů - by mohla být rekrutována z Polska, Norska a pobaltských států (Estonsko, Lotyšsko a Litva), řekl Heinrich Brauß, bývalý náměstek generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánování sil. Může také zahrnovat mnohonárodní bojové skupiny, které aliance již zřídila na východním křídle.

Druhá úroveň vojáků by pak podpořila tyto vojáky, připravená k nasazení ze zemí, jako je Německo, za 10 až 30 dní.

Ale proces by mohl být složitý. Proč? Protože pohybovat se tak rychle, i když dostanete měsíc, vyžaduje spoustu lidí, vybavení a výcviku - a spoustu peněz.

Některé armády budou muset zvýšit své náborové úsilí. Mnoho spojenců bude muset zvýšit výdaje na obranu. A každý si bude muset koupit více zbraní, munice a vybavení.

Ben Hodges, bývalý velitel americké armády v Evropě, řekl, že "připravenost" je "v podstatě, máte všechny věci, které byste měli mít k plnění mise přidělené jednotce určité velikosti?"

"Dělostřelecký prapor potřebuje vystřelit X granátů za rok pro účely plánování, aby si udržel úroveň své odbornosti," řekl. Tankový prapor musí zasáhnout cíle, reagovat na různé situace a "prokázat odbornost za pohybu, ve dne i v noci, zasáhnout cíle, které se pohybují".

"Je to všechno velmi náročné," řekl a poukázal na potřebu výcvikových střelnic a munice, stejně jako udržení odbornosti, kvůli personálním změnám v průběhu času. "To samozřejmě vyžaduje čas a je to také drahé."

A to dokonce i v případě, že země dokážou najít společnosti, které rychle vyrobí kvalitní střely.

"Měli jsme tendenci snažit se hromadit munici levně... je to prostě hrubě nedostatečné," řekla Stacie Pettyjohnová, ředitelka obranného programu v Centru pro novou americkou bezpečnost. "Myslím, že problémy, které mají naši spojenci v NATO, jsou ještě naléhavější, protože mnozí z nich se často spoléhají na USA jako na pojistku."

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg mezitím opakovaně řekl, že spojenci v posledních měsících zintenzivnili práci na výrobě a že aliance pracuje na nových požadavcích na zásoby munice.

Problém ale také uznal.

"Současná míra spotřeby ve srovnání se současnou mírou výroby munice," řekl na začátku března, "není udržitelná."

Velká zkouška

Jakmile budou vojenské plány NATO hotové, hlavní města budou požádána, aby zvážila – a případně dala k dispozici vojáky, letadla, lodě a tanky pro různé části plánů.

Zkouška pro NATO přijde letos v létě, kdy se v Litvě sejdou lídři 30 členských zemí aliance.

"Žádáme státy - na základě zjištění, která máme z našich tří regionálních plánů - o to co potřebujeme, abychom tyto plány vytvořili," řekl vysoký vojenský představitel NATO, který hovořil pod podmínkou anonymity.

"Myslím, že nejtěžší věc," dodal úředník, "je zadávání veřejných zakázek."

Někteří spojenci již uznali, že splnění potřeb NATO bude vyžadovat mnohem více investic.

"Je zapotřebí větší rychlosti, ať už jde o materiál, personál nebo infrastrukturu," řekl deníku Bild am Sonntag německý plukovník André Wüstner, šéf nezávislého sdružení ozbrojených sil.

Například německá armáda plní přidělené mise, řekl, "ale to není nic ve srovnání s tím, čím budeme muset přispět NATO v budoucnu."

A zatímco Berlín má nyní tolik vychvalovaný fond ve výši 100 miliard eur na modernizaci německé armády, dosud nebyl utracen ani cent z těchto peněz, uvedla německá parlamentní komisařka pro ozbrojené síly Eva Högl počátkem tohoto týdne.

Základem otázky připravenosti je sporná debata o investicích do obrany.

V roce 2014 se vedoucí představitelé NATO zavázali, že do deseti let vydají na obranu 2 % svého ekonomického výkonu. Na červencovém summitu ve Vilniusu budou muset lídři rozhodnout o novém cíli.

"2 % jako podlaha" se v tuto chvíli zdají být "těžištěm" v debatě, řekl jeden vysoký představitel NATO, zatímco varoval, že "2 % by nestačila všem".

Druhou otázkou je zbytek příspěvků. Úředníci a experti očekávají, že většina vojáků vysoké pohotovosti bude pocházet od evropských spojenců. To však znamená, že evropská hlavní města budou muset zintenzivnit své úsilí, protože Washington zvažuje, jak se vypořádat s výzvami z Číny.

Odpověď ukáže, zda to NATO myslí se svými ambicemi vážně.

"Je těžké zajistit, abyste zůstali na vrcholu své vojenské hry během míru, když neexistuje hrozba," řekl Townsend, bývalý americký představitel. NATO, řekl, se nachází "uprostřed" zátěžového testu.

"Všichni říkáme správné věci," dodal. "Ale projdeme to na konci dne a uděláme správnou věc? Nebo se budeme snažit z toho dostat přinášením bramborových lupínků? Porota je nepřítomná."

Zdroj v angličtině: ZDE

0