Čína je "palivem" požáru války na Ukrajině

22. 3. 2023

čas čtení 5 minut

Co se stane, když se setkají dva nejnebezpečnější lidé světa?, ptá se Gordon Chang. Co se stane, když se setkají dva nejnebezpečnější lidé světa?,

Brzy to zjistíme. Vladimir Putin a Si Ťin-pching se sešli ke svému 40. osobnímu rozhovoru. Jednání v Moskvě je naplánováno na středu.

Načasování návštěvy čínského prezidenta potvrzuje blízkost jeho ruského protějšku. Summit se koná mnohem dříve, než se očekávalo. Wall Street Journal 21. února uvedl, že by se pár mohl dát dohromady "v dubnu nebo na začátku května".

Jak se ukázalo, k oznámení schůzky došlo jen několik hodin předtím, než Mezinárodní trestní soud v Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta za deportaci ukrajinských dětí. Peking a Moskva musely vědět, že zatykač bude brzy oznámen, takže cesta by mohla být čínským způsobem, jak signalizovat podporu údajným ruským válečným zločinům, včetně genocidy, na Ukrajině.

Během třídenního setkání Si a podezřelý z válečného zločinu - není pochyb o tom, že Putin je vinen, i že je pachatelem dalších strašlivých činů - nepochybně vyjádří podporu druhému. Očekává se také, alespoň podle ruských médií, že podepíší významné dohody.

Určitě se bude diskutovat o dvanáctibodovém mírovém plánu Pekingu nazvaném "Postoj Číny k politickému urovnání ukrajinské krize", který byl zveřejněn 24. února. Si Ťin-pching bude nepochybně tlačit na přijetí svého návrhu, aby využil úspěchu íránsko-saúdské dohody, kterou čínští diplomaté zprostředkovali tento měsíc.

Čínský ukrajinský návrh byl "v podstatě ignorován", jak uvedla agentura Associated Press. A z dobrého důvodu. Mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby správně označil výzvu Pekingu k okamžitému příměří za "ratifikaci ruského dobytí". Zastavení bojů, řekl, by umožnilo ruským silám zotavit se, "aby mohly obnovit útoky na Ukrajinu v době, kterou si zvolí".

Čína podporuje Rusko ve válce na Ukrajině: Fakta

Pozorovatelé říkají, že v této době má Ukrajina na bojišti výhodu. Peking to ví. Umožnit Rusku přeskupit se není v zájmu nikoho jiného než Rusů.

A Číňanů. Ve skutečnosti je Ukrajina zástupnou válkou supervelmoci a Čína podporuje Rusko.

Rusko a Čína vědí, co je v sázce. Vladimir Putin je očividně invazí zcela pohlcen a Číňané jej podporují. Je například zřejmé, že Čína dala invazi na Ukrajinu zelenou. Rusko a Čína vydaly své společné prohlášení o 5 300 slovech poté, co se Putin setkal se Siem v Pekingu 4. února loňského roku, pouhých 20 dní před ruským útokem. Tehdy vyhlásili partnerství "bez hranic".

"Žádné limity" není příliš přehnané. Čína zvýšenými nákupy komodit účinně financuje ruskou válku. Kromě toho Peking nabízí Rusku finanční služby, protože Amerika a partneři odřízli ruské banky a instituce. Peking poskytuje do služeb Moskvy své diplomaty. Čínská centrální vláda a média komunistické strany zesilují ruské válečné dezinformace.

Čína navíc poskytuje smrtící pomoc. V počátečních okamžicích války se objevily zprávy, které naznačují, že Čína dodávala údaje o poloze, získané z bezpilotních letounů čínské výroby, které Ukrajina provozovala, do Ruska, aby mohlo zlikvidovat operátory dronů.

V poslední době existují také důkazy, které naznačují, že Čína prodává drony ruské skupině Wagner.

Peking skutečně dodává naléhavě potřebné zboží. V listopadu ukrajinský Defense Express oznámil, že téměř každý den nákladní letadlo An-124 převáželo vojenské výrobky z čínského Čeng-čou do Ruska. Ruská letadla při odletu vypnula transpondéry. Washington Free Beacon v lednu uvedl, že lety mimo jiné obsahovaly munici.

Bidenova administrativa co nejdéle odmítala uznat smrtící pomoc Číny a řekla pouze, že Peking uvažuje o jejím poskytnutí. Nyní musel Washington učinit přiznání. V polovině tohoto měsíce, podle Kyodo News, USA potvrdily přítomnost čínské munice na bojištích na Ukrajině.

Nyní, když je jasné, že čínský režim překročil "červenou čáru" prezidenta Joe Bidena, čínské vedení se pravděpodobně obává, co se stane dál. To by také mohlo vysvětlit načasování Siovy návštěvy.

V každém případě Si a Putin jasně koordinují politiku, rozdělují mezinárodní systém do táborů a v tomto procesu tvoří jádro nové osy. Válka na Ukrajině proto vypadá jako první konflikt rozděleného světa, který někteří nazývají "studená válka 2.0".

Jak loni v květnu prohlásil Henry Kissinger pro Financial Times: "Nyní žijeme ve zcela nové éře."

Joe Biden váhá

V první fázi této éry se iniciativy chopily Čína a Rusko. Prezident Biden naopak zatím neví, co má dělat. Svobodný svět potřebuje Reagana, ne Cartera. Biden se v tuto chvíli podobá Carterovi.

V hrubých rysech se tato doba podobá konci 30. let, kdy velké demokracie Západu byly v chaosu.

Čína a Rusko jsou naopak hybateli událostí. Čínské ministerstvo zahraničí charakterizovalo Siovu návštěvu v Moskvě jako "cestu za přátelstvím". "Bude to dále prohlubovat vzájemnou důvěru a vzájemné porozumění mezi Čínou a Ruskem a upevní politické základy a veřejnou podporu dlouholetému přátelství mezi oběma národy."

Peking věří, že nová éra bude trvat dlouho. To, co americký prezident v tuto chvíli udělá, proto ovlivní celé generace.

Zdroj v angličtině: ZDE

