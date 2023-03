Kyodo: USA "potvrdily použití čínské munice na Ukrajině"

21. 3. 2023

čas čtení 1 minuta

Spojené státy potvrdily použití čínské munice na Ukrajině, uvedla japonská agentura Kyodo News s odvoláním na zdroje v administrativě země. Spojené státy potvrdily použití čínské munice na Ukrajině, uvedla japonská agenturas odvoláním na zdroje v administrativě země.

Podle partnerů agentury mají americké úřady podezření, že je používána ruskou armádou. Zároveň není známo, zda se Čína podílí na dodávkách. Pokud se to potvrdí, Washington je připraven jednat, píše Kyodo News.

"Americká vláda rozhodla, že munice nalezená na Ukrajině byla vyrobena v Číně, po analýze jejího složení a dalších faktorů. Nezveřejňuje však, jaký druh munice byl nalezen," uvádí se v publikaci.

Zdroje agentury také uvedly, že americká zpravodajská služba má údaje, podle kterých Peking zvažuje možnost poslat zbraně a munici do Ruska. "Je to něco, na co jsme ostražití a nadále to pozorně sledujeme," řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí pro Kyodo News.

Americký prezident Joe Biden během rozhovorů s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem protějšek varoval před vážnými důsledky, které by mohly nastat, pokud Čína poskytne Rusku vojenskou podporu v bojích na Ukrajině.

V pátek Kreml oznámil, že Si Ťin-pching navštíví Rusko ve dnech 20. až 22. března na pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina. Objasnil rovněž, že během návštěvy budou podepsány "důležité dvoustranné dokumenty".

Tento týden Politico oznámilo, že Čína dodává Rusku kopie pušek M16, které jsou v celních údajích označeny jako "civilní lovecké pušky". CNN také oznámila, že ukrajinská armáda v Doněcké oblasti sestřelila čínský bezpilotní letoun Mugin-5.

Zdroj v ruštině: ZDE

0