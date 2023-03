Dělej to, co říkám, ne to, co dělám: Bush byl ještě horší než Putin

23. 3. 2023 / Fabiano Golgo

Seděl jsem u svého stolu v krátce působícím zpravodajském týdeníku Redhot, když do místnosti spěšně vstoupil šéfredaktor časopisu Rolling Stone (v současnosti známý komik) Luděk Staněk a řekl mi, abych ho následoval nahoru do jeho redakce, kde měli velkou televizní obrazovku napojenou na satelit. Cestou mi řekl, že došlo k útoku na Světové obchodní centrum. Jeho tým mlčky stál a nevěřícně sledoval. Během několika minut byla přímo před našima očima napadena druhá věž. Nečekaně mnoho lidí zatleskalo... João Correia, Američan portugalského původu narozený v New Yorku, který pracoval pro nakladatelství Stratosféra jako marketingový ředitel, byl šokován a znechucen. Odchytl mě stranou a zeptal se, jak je možné, že Češi právě jásali při výbuchu letadla do Světového obchodního centra.

Řekl jsem mu, že to možná souvisí s pocitem, že Spojené státy jsou imperialistická velmoc, která uplatňuje svou moc často velmi krutými způsoby, jako například ve válce ve Vietnamu, nemluvě o podpoře diktátorských vojenských režimů v Latinské Americe a blízkém přátelství s monstrózními systémy, jako je ten saúdskoarabský. Také to, že Amerika slepě podporovala Izrael, vyvolalo u mnoha lidí odpor kvůli politice apartheidu této země vůči Palestincům. Joãoa mé argumenty stále nedojímaly a prohlásil, že na protest proti tomu, co nazval "českými prasaty", odchází z práce a vrátí se do Ameriky, aby pomohl svému národu v boji proti terorismu.

Jeho americký patriotismus v kontrastu s českým cynismem, jehož jsme byli svědky, se mi zdál být jako takové očekávané klišé.





Okamžitě jsem se vrátil do redakce a nařídil celé číslo, které bylo téměř připraveno k tisku, vyhodit do koše, protože jsme se chystali celý časopis věnovat útokům na Světové obchodní centrum a Pentagon. Dalším projevem tohoto cynismu byla vzpoura týmu proti mému rozhodnutí, který se zlobil, že jejich již zredigovaná práce nebude otištěna, a byl zděšen mým návrhem, abychom strávili noc předěláváním všeho. Většina z nich chtěla jít v šest večer domů a zapomenout na to. Pouze Pavel Koller, mladý Rom, který požádal o možnost naučit se novinařině a pracovat pro nás zadarmo, zůstal až do konce, aby pomohl těm několika málo, kteří pochopili vážnost situace, udělat přes noc 80 stran materiálu.





Můj zvláštní celostránkový úvodník se ptal, proč tolik lidí nenávidí Ameriku, což byla myšlenka, která se vynořila díky epizodě s potleskem, jež se odehrála dříve toho dne. Na rozdíl od všech ostatních tištěných médií v České republice (a ve většině světa) jsem poukázal na řadu chyb, kterých se Bílý dům v průběhu let dopustil a stále dopouští. Vysvětlil jsem, proč měl Usáma bin Ládin své ospravedlnění, které, jakkoli byly jeho metody nesprávné, vycházelo z některých pravd o zasahování USA do života muslimského světa. Díky mému odlišnému přístupu se Redhotu prodalo více výtisků než tradičnějších a mnohem lepších titulů Týden a Reflex. Zatímco ty o útocích informovaly zcela v souladu s pohledem amerických médií, my jsme to dělali kriticky vůči Georgi W. Bushovi.





Ještě téhož dne mi zavolal zástupce šéfredaktora Lidových novin a ptal se mě, proč jsem v tragické chvíli, kdy potřebovaly podporu, publikoval tolik článků kritizujících Spojené státy. Ještě ten večer jsme se sešli v hospodě Koala nedaleko Národní banky v centru Prahy s dalšími pěti nebo šesti šéfredaktory předních českých publikací.