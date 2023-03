Rusko cíleně odvádí do armády krymské Tatary

24. 3. 2023

Mnoho neruských národů v hranicích Ruské federace tvrdí, že Moskva odvádí muže z jejich řad neúměrně ve srovnání s etnickými Rusy - a že úmrtnost nerusů v ruské armádě na Ukrajině je také vyšší. Mnoho neruských národů v hranicích Ruské federace tvrdí, že Moskva odvádí muže z jejich řad neúměrně ve srovnání s etnickými Rusy - a že úmrtnost nerusů v ruské armádě na Ukrajině je také vyšší.

To vyvolalo debatu o tom, zda jsou tyto výsledky primárně výsledkem touhy Kremlu vést imperiální válku pomocí příslušníků národností, které se snaží marginalizovat nebo dokonce zničit, nebo zda situace místo toho odráží skutečnost, že nerusové jsou obecně chudší a více obývají venkov, a tak je pravděpodobnější, že vstoupí do armády jako do sociálního výtahu.

Nová statistika z Ruskem okupovaného Krymu však podobnou debatu neumožňuje. Tam, krymskotatarští aktivisté říkají, že 90 % všech povolávacích rozkazů je posíláno do vesnic obývaných převážně nebo výhradně příslušníky jejich národnosti, což je vzorec, který může vysvětlit pouze etnické cílení.

Toto oficiální ruské zaměření na odvod krymských Tatarů je v souladu s represemi, které moskevští okupanti vůči tomuto národu podnikli. Tataři v současnosti tvoří jen asi 15 % celkového počtu obyvatel Krymu, protože Rusko obsadilo ukrajinský poloostrov v roce 2014. Tento ruský přístup se kvalifikuje jak jako válečný zločin, tak zločin proti lidskosti.

