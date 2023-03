Podniky odmítly investovat do Putinových projektů: Ministerstvo financí zjistilo deficit bilionu rublů

24. 3. 2023

Národní projekty, které byly zahájeny v roce 2018 a s jejichž pomocí prezident Vladimir Putin slíbil překonat chudobu, přivést Rusko mezi 5 největších ekonomik na světě a zajistit technologický průlom, nedokážou přilákat investory. Národní projekty, které byly zahájeny v roce 2018 a s jejichž pomocí prezident Vladimir Putin slíbil překonat chudobu, přivést Rusko mezi 5 největších ekonomik na světě a zajistit technologický průlom, nedokážou přilákat investory.

Plány na mimorozpočtové financování projektů s celkovými náklady 26 bilionů rublů selhaly o více než polovinu, řekl ve středu Nikolaj Begchin, ředitel odboru programově cíleného plánování a efektivity rozpočtových výdajů ministerstva financí.

Z 1,8 bilionu rublů, které úřady plánovaly v loňském roce vybrat od soukromých a státních společností, obdržel rozpočet pouze 794 miliard, stěžoval si Begchin u kulatého stolu v Radě federace.

Tato situace se opakuje rok od roku a je typická pro všechny národní projekty. "Chronicky, to, co bylo v plánu, není realizováno" a problém se stal "hrozivým", řekl úředník - a dodal, že "to naznačuje nepřiměřenost původních plánovaných ukazatelů mimorozpočtového financování" (citováno RBC).

Celkově měly úřady v úmyslu shromáždit 7,5 bilionu rublů z podnikání - neboli o něco více než čtvrtinu nákladů na národní projekty. Jejich cílem bylo snížit chudobu o polovinu, zastavit přirozený úbytek obyvatelstva a zdvojnásobit růst neenergetického exportu.

V loňského rozpočtu bylo na financování národních projektů přiděleno 2,8 bilionu rublů. Nakonec však ministerstvo financí zvýšilo výdaje o 500 miliard rublů na 3,3 bilionu. Zdrojem dodatečných peněz se téměř ve všech případech stal vládní rezervní fond, řekl Begchin.

Zda budou v letošním rozpočtu rezervy, které by kompenzovaly nedostatek soukromých peněz, zůstává otázkou. V lednu až únoru dosáhl deficit federální pokladny 2,6 bilionu rublů (34 miliard dolarů), což je 86 % ročního plánu.

Za dva měsíce klesly daňové příjmy z ropy a plynu o 46% a poplatky z neprimárních sektorů ekonomiky o 9,1%. Celkové rozpočtové příjmy klesly o 25% na 3,163 bilionu rublů.

Současně se výdaje zvýšily o jedenapůlnásobně a dosáhly 5, 744 bilionu rublů. Jinými slovy, téměř každý druhý rubl utracený vládou zůstal bez daňových příjmů.

V rozpočtu na rok 2023 ministerstvo financí stanovilo deficit ve výši 2 % HDP neboli 3 biliony rublů, ale ve skutečnosti může být situace mnohem horší, domnívají se analytici Deutsche Bank.

Podle DB vláda ztratí 1,5-2 biliony rublů kvůli poklesu cen ruské ropy a snížení její produkce o 500 tisíc barelů denně od března.

Dalších 500 miliard rublů může rozpočet ztratit kvůli "příliš optimistické prognóze pro ekonomiku", domnívá se banka: Ministerstvo hospodářského rozvoje předpovídá pokles HDP pouze o 0,8 %, zatímco DB očekává pokles o 2,5 %. Konečně, 0,5-1 bilion rublů mohou představovat dodatečné rozpočtové výdaje.

