O politických kompromisech a realitě

27. 3. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



O Otázkách V. Moravce, jak proběhly tuto neděli, je velmi obtížné psát. Hlavním tématem, jak se mi zdálo, bylo stavební spoření. Jeho zrušením by se ušetřily asi 4 miliardy ve státním rozpočtu (srovnejme to se schodkem sto miliard, způsobený snižováním daní během rušení superhrubé mzdy v režii ODS + Ano + SPD). V pořadu se k tomu vyjadřovali čtyři lidé: Ivan Bartoš jako ministr pro místní rozvoj za piráty, Klára Dostálová z Hnutí Ano, která dříve vedla stejný rezort, ekonom Petr Zahradník a výkonná ředitelka Svazu měst a obcí, paní Radka Vladyková.

Nejvíce mne zklamal pan ministr, šéf pirátů, které jsem volil v posledních sněmovních volbách. Mluvil chaoticky, neustále odbočoval, používal slangové výrazy, míchal páté přes deváté. V zásadě navrhoval stavební spoření zrušit, ale peníze nechat pro politiku bydlení. Paní Dostálová navrhovala naopak stavební spoření posílit, aby lidé měli peníze na různá zateplování, rekonstrukce, opravy. K podobnému názoru se klonil i pan Zahradník. Prý by se to dalo financovat částečně z unijních peněz atd. Žádný konkrétní závěr, v němž by se člověk vyznal, ale nepadl.

Snad ještě složitější situace nastala s přechodem k tématu nového stavebního zákona a otázce, zda opravdu pomůže rychlejší výstavbě bytů pro bydlení. Na jedné straně je třeba politiky napříč spektrem pochválit, že dokázali najít ve Sněmovně kompromis a shodnout se. Česká politika potřebuje takové signály, že političtí protivníci spolu dokážou mluvit a řešit problémy. Zcela jiná otázka je to, zda se shodli na základě nějakých objektivních zjištění, která je donutila uznat realitu, nebo zda dohoda znamená pouze formální proces nějakých ústupků bez ohledu na realitu. Představme si, že je spor mezi dvěma stranami o to, zda se mají krávy pást na jedné ze dvou pastev: louka vlevo, nebo louka vpravo. Jedna z možností je zkoumat kvalitu pastvy na obou loukách, druhá možnost je v rámci kompromisu nechat trávy pást na rybníku, který je mezi loukami.

Z různých argumentů, které jsem ohledně tohoto zákona slyšel v Otázkách V. Moravce, na mne nejvíce zapůsobilo tvrzení paní Vladykové, že ve skutečnosti zatím není nic připraveno k tomu, aby zákon mohl reálně fungovat. Chybí prý úplně základní předpoklady, konkrétně třeba digitalizace celého procesu stavebního řízení. Abych řekl pravdu, svírá se mi žaludek z toho, že politici ženou krávy do rybníka, a mou si ruce, jak se dokázali domluvit. Ostatně podobně kompromisně byl konstruován služební zákon za pana Sobotky a pana Kalouska. Shoda politiků byla dojemná, ale výsledek je strašný.

Ještě bych se vrátil k panu Bartošovi. Přiznám se, že někdy na jaře 2021 jsem snil o tom, že premiérem České republiky bude on, naopak na pana Fialu v čele ODS jsem se díval s jistým soucitem, protože ODS přece nemůže už nikdy mít premiéra. Dnes musím přiznat, že jsem rád, že premiérem je pan Fiala a nikoli pan Bartoš. Ne že by mi pan Fiala nějak konvenoval, to vůbec ne, ale ve srovnání s tím, co předvádí pan Bartoš a piráti obecně, jde o solidní, ba možná excelentní politický výkon. Přesto budu piráty asi volit znovu, protože nemám žádnou jinou alternativu.

