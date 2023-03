Rusko je obviňováno, že bere rukojmí

30. 3. 2023

čas čtení 5 minut





Americký ministr zahraničí Antony Blinken vydal po zatčení Evana Gershkoviche ostře formulované prohlášení



Antony Blinken, americký ministr zahraničí, odsoudil ruské zatčení reportéra listu Wall Street Journal Evana Gershkoviče. Moskva byla obviněna, že bere rukojmí zatčením vysoce postaveného novináře, který by mohl být použit pro potenciální výměnu vězňů.



"Co nejdůrazněji odsuzujeme pokračující pokusy Kremlu zastrašovat, potlačovat a trestat novináře a hlasy občanské společnosti," uvedl Blinken v prohlášení.



Tisková tajemnice Bílého domu Karine Jean-Pierreová zatčení rovněž odsoudila a uvedla, že "útoky ruské vlády na americké občany jsou nepřijatelné".



Blinken i Jean-Pierreová doporučili všem občanům USA, kteří se stále nacházejí v Rusku, aby okamžitě odjeli. Antony Blinken, americký ministr zahraničí, odsoudil ruské zatčení reportéra listu Wall Street Journal Evana Gershkoviče. Moskva byla obviněna, že bere rukojmí zatčením vysoce postaveného novináře, který by mohl být použit pro potenciální výměnu vězňů."Co nejdůrazněji odsuzujeme pokračující pokusy Kremlu zastrašovat, potlačovat a trestat novináře a hlasy občanské společnosti," uvedl Blinken v prohlášení.Tisková tajemnice Bílého domu Karine Jean-Pierreová zatčení rovněž odsoudila a uvedla, že "útoky ruské vlády na americké občany jsou nepřijatelné".Blinken i Jean-Pierreová doporučili všem občanům USA, kteří se stále nacházejí v Rusku, aby okamžitě odjeli.



Gershkovich byl zadržen ve středu během reportážní cesty do uralského Jekatěrinburgu. Ve čtvrtek byl přivezen k Lefortovskému soudu v Moskvě ke krátkému slyšení, na kterém mu byla oficiálně přednesena obvinění. Soud nařídil, aby byl držen ve vyšetřovací vazbě nejméně do 29. května, informovala místní média.



Ruská bezpečnostní služba FSB tvrdila, že Gershkovich "shromažďoval utajované informace o činnosti jednoho z podniků ruského vojensko-průmyslového komplexu". Za toto obvinění hrozí maximální trest 20 let odnětí svobody.



"Wall Street Journal důrazně odmítá obvinění ze strany FSB a usiluje o okamžité propuštění našeho důvěryhodného a oddaného reportéra Evana Gershkoviche. Jsme solidární s Evanem a jeho rodinou," uvádí se v prohlášení listu.



Gershkovichovi přátelé a kolegové označili obvinění za absurdní a Gershkoviche označili za profesionála a obvinění proti němu za "směšná".



Zatčení se rovná "braní rukojmí jako nástroji jednání státu", napsal na Twitteru analytik ruských poměrů Mark Galeotti.



"Je jasné, že si vzali rukojmí," souhlasil Ivan Pavlov, přední ruský obhájce v případech špionáže, který nyní žije mimo zemi. "Vybrali si známého novináře z autoritativního média. Jde o to, aby měli eso v rukávu pro vyjednávání."



Podle Pavlova mohou podobné špionážní případy trvat od zatčení po vynesení rozsudku až dva roky a jedinou Gershkovichovou nadějí na propuštění je buď zařazení do výměny, nebo pád současného ruského režimu.



"Ještě v roce 2015 se nám občas podařilo dostat pár lidí ven, ale teď už je to nemožné," řekl.



Jednatřicetiletý Gershkovich žije v Moskvě šest let, mluví plynně rusky a je akreditován jako novinář na ruském ministerstvu zahraničí. Před nástupem do Wall Street Journal pracoval Gershkovich v Rusku pro Moscow Times a Agence France-Presse.



Před svým zatčením Gershkovich údajně pracoval na článku o skupině Wagner, soukromé vojenské skupině vedené podnikatelem Jevgenijem Prigožinem, která vede většinu bojů na Ukrajině.



Od té doby, co se ruský prezident Vladimir Putin loni v únoru rozhodl zahájit plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, je zpravodajství zevnitř Ruska mnohem obtížnější. Ruské ministerstvo zahraničí zařadilo desítky novinářů na černé listiny, které jim zakazují vstup, a dalším odmítlo udělit akreditaci.



Řada zákonů, včetně zákona zakazujícího "falešné zprávy", ztížila a znejistila poctivé zpravodajství o válce zevnitř Ruska a mnoho novinářů odešlo.





Je to však poprvé od začátku války, kdy byl zahraniční reportér obviněn z trestných činů.





Zdá se, že vysoce prominentní zatýkání cizinců v Rusku často slouží k posílení "výměnného fondu" vězňů, které může Rusko vyměnit za Rusy zatčené v zahraničí. Loni ruské úřady zatkly americkou basketbalistku Brittney Grinerovou kvůli obvinění z užívání drog a odsoudily ji k devíti letům vězení. V prosinci byla vyměněna za Viktora Bouta, obchodníka se zbraněmi přezdívaného Obchodník se smrtí, který byl dlouhodobě zadržován v USA.



Minulý týden zdroje uvedly, že probíhala jednání mezi západními zeměmi a Ruskem o možné výměně dvou údajných ruských špionů v hlubokém utajení zatčených ve Slovinsku, ale že se nepodařilo dosáhnout dohody. Někteří pozorovatelé spekulovali, že vznesení obvinění ze špionáže proti Gershkovichovi by mohlo mít za cíl zlepšit vyjednávací pozici Ruska při návratu těchto a dalších vězňů do Ruska.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

298

"Je to signál pro zahraniční novináře, že to je konec, žádná další práce. Nevyřčená imunita pro akreditované novináře už nefunguje," řekl Pavlov."Ruští novináři tento signál slyšeli už dříve a téměř všichni odešli. Zahraniční novináři pracovali dál, ale doba se změnila a už nemůžete doufat, že to bude jako obvykle," dodal.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ve čtvrtek ráno na Telegramu napsala, že to není poprvé, co byla novinářská akreditace v Rusku použita jako "krytí" pro jiné aktivity."To, co zaměstnanec Wall Street Journalu dělal v Jekatěrinburgu, nemělo s novinařinou nic společného," napsala.Putinův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Gershkovich byl "přistižen při činu", informovala agentura RIA Novosti."Peskovovo prohlášení je přímým důkazem toho, že za tím stojí Putin osobně a že nebude existovat žádný civilizovaný způsob, jak novináře dostat ven, pouze výměna," napsala politoložka Taťjana Stanovajová.