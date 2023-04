K 1. aprílu:

Marthy´s Kitchen pod tlakem veřejnosti připouští status rodinné české restaurace a redefinuje svá pravidla

1. 4. 2023 / Peter Chvojka

čas čtení 3 minuty

Jsme bistro mířící na tradiční českou nukleární rodinu. Jsme lepší podnik, jehož řád Vám proto podáme s aluzemi na klasická díla vysoké kultury. 1. Rodina je muž, žena a dvě děti. Holčička a chlapeček. (I na hradech, výstavách či vlecích máte u rodinného vstupného uvedeno 2+2). Do našeho bistra proto choďte ve čtyřech. Máme stoly ve tvaru čtverce. Čtverec je symbol podstaty, bodu nula, rovnoměrnosti, vyváženosti. Touto geometrií je dán váš prostorový výskyt v našem bistru. Ne náhodou je nejdůležitějším obrazem 20. století Malevičův Černý čtverec. Před návštěvou našeho bistra si obraz dlouze prohlédněte. Naléhavě Vás žádáme: nejsme uzpůsobeni na zákazníky, kteří neumí vysvětlit smysl Černého čtverce. Namátkově se na něj budeme ptát (školským slovníkem: je možná přepadovka).

Obrázek: Černý čtverec

2. I kdybyste smysl obrazu Černý čtverec vyložili, ale máte dvě dcery či dva syny, nenaplňujete zcela esenci čtverce. Jako základní stavební kámen společnosti nejste souměrný. Přisedněte proto ke stolům s níže položenou deskou s cedulkou „pokání“, u nichž se klečí.

3. Rodiče zaujmou místa naproti sobě a děti také tak, aby nemohly sedět vedle sebe. Děti budou sedět s rukama za zády. V případě, že by děti hovořily či se dorozumívaly mimikou, domluví jim nejprve matka verbálním způsobem. Pokud by to nepomohlo, zjedná nápravu otec, přičemž může použít donucovacích prostředků (vyhrožování, napadení).

(Nenechte se zmást severskými výchovnými trendy: ve Švédsku zakázali fyzické tresty v roce 1979, ale tady jsme v Čechách 2023! O přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 1 a bod 4 zákona o některých přestupcích se nejedná, neboť by musel otec vyhrožovat či napadnout dospělého.)

4. Jestliže nejsou děti ani otcem neutralizovány, ukažte jim logo naší restaurace s mužem hrozícím vařečkou. Je to náš šéf a je Vám plně k dispozici. Jeho obvyklou promluvu k dětem „seřežu tě jako psa“ neberte doslova (ani my v našem pracovním kolektivu, když k nám takto mluví, ji nebereme doslovně). Psy má rád a Vaši čtyřnozí přátelé jsou u nás v bezpečí.

5. Pokud máte více dětí než dvě, zanechte přebývající děti v bývalé montovní hale vedle restaurace za vraty s nápisem Sofiina volba (klíče od vrat si vyzvedněte u našeho výčepního, nezapomeňte děti zamknout, buďte opatrní, aby neutekly děti již v hale zamčené, klíč přineste zpět výčepnímu).

Děkujeme za pochopení, respektování a dodržování našich pravidel. Diskuze nevedeme, komentáře vypínáme. Jsme minded-unfriendly. Hájíme zájmy silnějších, slušných a většiny. A kdybychom byli třeba jediní na světě, budeme toto rodinné či národní stříbro střežit s patosem posledních tónů, jež se linuly z podpalubí Titanicu. Těšíme se, že se nalodíte do našeho bistra.















