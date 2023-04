Rusko: "Vláda je rodič, který vás bije"

5. 4. 2023

V důsledku mnoha staletí trvajícího vývoje se stát stal dominantním prvkem v identitě Rusů. Proto občanská společnost, která v jiných zemích je v rozporu se státem, v ruské verzi nahlíží svou roli a jedná podle názoru, že je součástí samotného státu, píše socioložka Natalja Forrat. V důsledku mnoha staletí trvajícího vývoje se stát stal dominantním prvkem v identitě Rusů. Proto občanská společnost, která v jiných zemích je v rozporu se státem, v ruské verzi nahlíží svou roli a jedná podle názoru, že je součástí samotného státu,

To znamená mnoho věcí - mimo jiné odlišný pohled na to, co jsou strany a hnutí, jaký je význam konzervativních hnutí v Rusku na rozdíl od Západu - a na možnosti, že se Rusko v případě porážky na Ukrajině rozpadne.

Rusové považují strany a parlament za místa, která mají spolupracovat, aby zajistili, že stát dosáhne svých cílů. Mezi ně mimo jiné patří maximalizace výhod pro ně samotné. Nejsou však poháněni metodou cukru a biče jako na Západě, ale touhou po tom, aby stát uspěl.

Konzervativní občanská hnutí na Západě a v Rusku se radikálně liší. První z nich chce udržet stát mimo sféru osobního života obyvatel, zatímco ruský konzervativec vidí stát jako vůdce, jako spojovací sílu společnosti a jako centrum identity.

A podpora centralismu v Rusku v posledních desetiletích znamená, že regionální lídři budou vždy hledat řešení v Moskvě, i když nesouhlasí s tou či onou politikou. Strukturálně je Rusko velmi silně sjednocené a zatím nejsou vidět žádné opravdu účinné odstředivé síly.

Pokud Moskva prohraje válku na Ukrajině a ekonomika zeslábne, pak je jisté, že systém bude decentralizovaný, přičemž regiony budou stále více spoléhat samy na sebe, bez pevné ruky a finančních dotací z centra. Pokud regiony nedostanou to, co chtějí, mohou docela dobře říci "ne" některým dalším požadavkům. To ale pravděpodobně nepovede ke kolapsu.

