Ruský přeběhlík osvětluje Putinovu paranoiu a jeho tajnou vlakovou síť

6. 4. 2023

Bývalý ruský bezpečnostní důstojník svědčil o Putinově přísné karanténě a říká, že Putin ztratil kontakt se světem



Vysoce postavený ruský bezpečnostní důstojník, který loni zběhl, poskytl vzácný vhled do paranoidního životního stylu Vladimira Putina a potvrdil podrobnosti o tajné síti vlaků, totožných pracovnácn v různých městech, přísné osobní karanténě a stupňujících se bezpečnostních protokolech.



Gleb Karakulov, který sloužil jako kapitán ve ruské Federální službě ochrany, mocenském orgánu pověřeném ochranou nejvyšších ruských představitelů, uvedl, že tato opatření byla navržena tak, aby maskovala místo pobytu ruského prezidenta, kterého popsal jako "patologicky se bojícího o svůj život". Gleb Karakulov, který sloužil jako kapitán ve ruské Federální službě ochrany, mocenském orgánu pověřeném ochranou nejvyšších ruských představitelů, uvedl, že tato opatření byla navržena tak, aby maskovala místo pobytu ruského prezidenta, kterého popsal jako "patologicky se bojícího o svůj život".

Šestatřicetiletý ministr tajný policista že vlak je používán proto, že "nemůže být sledován na žádném informačním zdroji. Dělá se to pro skryté účely". O existenci vlaku a tajné železniční sítě zahrnující paralelní tratě a stanice poblíž Putinových rezidencí v novogarjovském národním parku Valdaj a poblíž jeho rezidence Bočarov Ručej v černomořském letovisku Soči již dříve informoval ruský investigativní server Proekt.







Rozhovor s Karakulovem poskytlo Centrum pro politické informace (Dossier Centre), založené ruským miliardářem v exilu Michailem Chodorkovským, a potvrdil pověření tohoto vysoce postaveného ruského komunikačního inženýra, který s Putinem hodně cestoval a sděloval mu některé z jeho nejtajnějších zpráv.







Karakulov byl členem "terénního týmu" prezidentského ředitelství pro komunikaci, který šifruje zprávy nejvyšších ruských představitelů, a odhaduje se, že absolvoval více než 180 cest s nejvyššími ruskými představiteli. Zdá se, že je nejvýše postaveným zpravodajským úředníkem, který zběhl od začátku ruské války na Ukrajině.





V rozhovoru Karakulov označil Putina za "válečného zločince" a řekl svým kolegům, že by měli zveřejnit informace, které jsou před ruskou veřejností utajovány. "Náš prezident ztratil kontakt se světem," řekl. "Posledních několik let žije v informační izolaci a většinu času tráví ve svých rezidencích, které média velmi příhodně nazývají bunkry. Patologicky se bojí o svůj život. Obklopuje se neprostupnou bariérou karantény a informačního vakua. Váží si pouze svého života a života své rodiny a přátel."







Karakulov popsal virtuální stát ve státě, který zahrnuje hasiče, testovače potravin a další inženýry, kteří cestují s Putinem na jeho zahraničních cestách, a poskytl tak vzácný pohled z první ruky na míru paranoie a chráněný životní styl ruského prezidenta. "Říkají mu Šéf, ve všech ohledech ho uctívají a mluví o něm vždy jen v těchto termínech," řekl.







Karakulov také popsal, jak Putinovi zřídil tajnou komunikaci v letadlech, vrtulnících, na honosných jachtách a dokonce v protiatomovém krytu na ruském velvyslanectví v Kazachstánu během návštěvy v říjnu 2022, kdy Karakulov nakonec uprchl do Turecka a odtud do neznámé země na západě. Potvrdil, že Putin se při získávání informací do značné míry spoléhá na zprávy, které mu poskytují jeho bezpečnostní služby.







Putin nepoužívá mobilní telefon ani internet, uvedl Karakulov, a na zahraniční cesty s sebou nebere ani internetového specialistu. "Informace dostává pouze od svého nejbližšího okolí, což znamená, že žije v informačním vakuu," řekl.







Putin je stále v karanténě a vyžaduje, aby všichni zaměstnanci, kteří s ním pracují ve stejné místnosti, také prošli dvoutýdenní karanténou, což výrazně omezuje počet lidí, kteří s ním přicházejí do osobního kontaktu. Karakulov uvedl, že Putin používá identické kanceláře v Petrohradě, v Soči a v Novo-Ogarjovu a že tajné služby používají falešné autokolony a klamná letadla, jimiž předstírají, že Putin odjíždí.







"Je to lest, která má v první řadě zmást zahraniční zpravodajské služby a v druhé řadě zabránit případným pokusům o atentát na jeho osobu," řekl. Podle něj se Putinovo chování a životní styl výrazně změnily od vypuknutí pandemie koronaviru v roce 2020, kdy se prezident stáhl z většiny cest a veřejných vystoupení.







"Uzavřel se před světem," řekl Karakulov. "Jeho pohled na realitu se zkreslil." Rozhovor neposkytl informace o tom, jaké zprávy Karakulov Putinovi nebo jiným vrcholným představitelům zašifroval, ani bližší informace o Putinových přípravách na válku či strategii.





Karakulov popsal svůj riskantní útěk na Západ během Putinovy návštěvy Kazachstánu. Během cesty jeho manželka a dcera tajně odletěly do Astany. Zběhnutí několikrát odložili až téměř do konce cesty, kdy Karakulov svým kolegům řekl, že se necítí dobře, a poté s rodinou uprchl na letiště. Centrum pro dokumentaci uvedlo, že současné místo Karakulovova pobytu není známo. Karakulov je ve veřejné databázi osob podezřelých z trestné činnosti ruského ministerstva vnitra veden jako hledaný.



Tvrdil, že se stavěl proti válce na Ukrajině od února 2022, kdy Rusko zahájilo plnou invazi, ale čekal, až přesvědčí svou ženu, aby jako rodina společně uprchli. Uvedl, že dosud nemluvil se svými rodiči, kteří jsou stoupenci války.



Přísný karanténní režim sice podnítil zvěsti, že Putin může být vážně nemocný a obává se komplikací způsobených koronavirem, Karakulov však uvedl, že nezaznamenal žádné náznaky, že by Putin byl ve špatném zdravotním stavu.







