7. 4. 2023 / Karel Dolejší

Senátní kolegové k výrokům čerstvé kroměřížské "posily" v horní komoře zarytě mlčí - s kritikou návrhu na apartheid ve vzdělávání však přišla občanská společnost.

Ačkoliv mezi rozumnými lidmi nemá cenu dohadovat se o to, co Jana Zwyrtek Hamplová na 9. senátní schůzi řekla, existuje-li záznam, dotčená osoba založila svou veřejnou obranu na tom, že prý co jasně zaznělo, to vlastně vůbec, ale vůbec nezaznělo.

Zatímco romské organizace výroky tvrdě zkritizovaly, senátorka vytáhla dvě jména Romů, s nimiž se sešla a kteří prý její návrh na segregované romské třídy podpořili. Jmenovaní ovšem sami tvrdí, že s ní absolutně nesouhlasí a dokonce na ni údajně podali trestní oznámení.

Připomeňme, že Zwyrtek Hamplová patří mezi ten typ "šiřitelů Pravdy" a "zastánců Svobody slova", který je schopen žalovat třeba i satirický web - jen proto, že si dovolil udělat z notoricky známé antivaxerky a obecně dezinformátorky legraci. Jinak řečeno, paní Zwyrtek Hamplová vystupuje za své právo kritizovat všechny a každého, kdykoliv, a současně za neprávo všech a každého, kdykoliv, sebemírněji kritizovat ji samotnou.

Kdybychom se o věci bavili mezi lidmi při zdravém rozumu, taková smrtící kombinace postojů by přirozeně musela rozcupovat reputaci "bojovnice za Pravdu" na hamplcimprcampr. Protože však prostředí, které Zwyrtek Hamplovou oceňuje, obdivuje a volí, zastává velmi specifické pojetí "Pravdy s velkým P", nestane se naší Janě z parku celkem vzato nic.

I u příznivců stále ještě o něco mírnějšího populisty Andreje Babiše jasně vidíme, že je jim jedno, jak velký nesmysl jejich idol vysloví a kolikrát za hodinu popře to, co před chvílí sám tvrdil. Důležitá je jemně nahořklá příchuť "zakázaného ovoce" a nádech "alternativní pravdy" z úst majitele největšího mediálního domu v ČR, která tvrdí přesný opak toho, co hlásá "mejnstrým".

Logická soudržnost sdělení je samozřejmě v takovém prostředí považována za "buržoazní přežitek" a za pět minut si natěšený konzument udržovaný McLuhanovými "horkými médii" v neustálé rozptýlenosti už ani nepamatuje, co před chvílí zaznělo. Apel se dotýká emocí a instinktů, rozum hraje úlohu čistě služebnou, omezuje se na racionalizaci dávno zastávaných postojů.

Motýle ani sysle tedy nevadí, gramaticky správně tvořených vět netřeba a k čertu s logikou. Není dokonce ani nezbytně nutné, aby idol dezolátů vířil emoce nejhrubšími vulgaritami. Dada světem vládne. I kdyby Otec či Matka Ubu vystoupili se zásadním prohlášením "Hudry hudry, kva kva kva", fanoušci by si do něj už naprojektovali svůj vytoužený "alternativní" smysl.

Hamplcimprcampr z reputace, která nikdy ani neexistovala, nás tedy nečeká. Senátorku natočili, jak navrhuje segregovat romské děti, nicméně její příznivci se přesto ochotně třeba i poperou kvůli přesvědčení, že to "vlastně" vůbec neřekla a "myslela to jinak" - jenže víte, zlá média, kterým se nedá věřit, to překroutila. Tihle prodejní novináři, oni naši Janu nemají rádi.

Už před dekádami nás strukturalisté varovali, že se v moderní kultuře odehrává znepokojivý degenerativní proces. Že v prostředí kdysi formovaném romantickým kultem tvůrčího génia a originality se tzv. úspěšní stále častěji zabývají především tím, jak odlišit vlastní znak od jiného znaku.

Staromódní strukturalisté ještě nestudovali marketingové techniky - a proto tomu, co se kolem nich dělo, ani sami příliš nerozuměli.

My ale vidíme na vlastní oči výsledek trendu, který diagnostikovali už v 60. a 70. letech minulého století.

Znaková produkce se ocitla v naprosté závislosti na procesu odlišování se, za kterým už nestojí vůbec nic, co by ještě stálo za sdělení.

Kočky by kupovaly Whiskas, Babiš, skvrn a špíny se zbavíš, fyjalová bída, ukrajinská vláda. Čínský vir, russkij mir.

Čím větší pitomost tvrdíte, tím jste "originálnější" a tím úspěšněji jste odlišili svůj produkt pro specifické publikum, které si chce připadat jako masový lidový elitní klub přísně vybraných zasvěcenců.

Představa, že do procesu může nějak vstoupit korekce názorů prostřednictvím uvádění faktů a hodnocení vnitřní logické soudržnosti názorů je z jiného světa, který už dlouho kolem nás přestává existovat. Světa, který po lidech požadoval mentální dospělost a myšlenkovou samostatnost, jichž nebylo zrovna lehké dosáhnout.

Mimochodem, Češi se v mediální gramotnosti v Evropě umisťují na úžasném osmnáctém místě.

Naostřete tedy v ohni zatvrzené špice jasanových oštěpů - a na signál náčelníka neprodleně spěchejte k lapací jámě na mamuty.

