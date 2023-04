Znečištění vzduchu (jako v Praze) způsobuje demenci

6. 4. 2023

Odborníci z Harvard TH Chan School of Public Health v USA se zabývali 14 studiemi zkoumajícími souvislost mezi demencí a expozicí jemným prachovým částicím (známým jako PM2,5). Jemné prachové částice jsou látky znečišťující ovzduší, které se skládají z drobných kousků pevných nebo kapalných látek, jež lidé vdechují při dýchání.



Z analýzy vědců vyplývá, že s každým zvýšením průměrné roční koncentrace PM2,5 o dva mikrogramy na metr krychlový se celkové riziko demence zvyšuje o 4 %. Jejich zjištění byla zveřejněna v časopise British Medical Journal.



Omezenější údaje naznačují, že rizikovým faktorem demence může být také expozice oxidům dusičitým a oxidům dusíku, které vznikají při spalování fosilních paliv. Výzkum nezjistil souvislost mezi ozonem - plynem vznikajícím v ovzduší v důsledku reakcí mezi znečišťujícími látkami - a demencí.



Přestože přetrvávají nejasnosti a při interpretaci výsledků je třeba opatrnosti, vědci uvedli, že výsledky "posilují důkazy o tom, že látky znečišťující ovzduší jsou rizikovými faktory demence".



V souvisejícím úvodníku odborníci z University College London ve Velké Británii varovali, že znečištění ovzduší má "potenciál podstatně ovlivnit riziko demence".



Napsali: "Současné odhady naznačují, že koncentrace PM2,5 ve velkých městech se značně liší, od méně než 10 mikrogramů na metr krychlový v některých městech (např. v kanadském Torontu) až po více než 100 mikrogramů na metr krychlový v jiných městech (např. v indickém Dillí), a proto má znečištění ovzduší potenciál podstatně ovlivnit riziko demence v celosvětovém měřítku.".



Zdůrazňují, že znečištění ovzduší je spojeno také se zvýšeným rizikem dalších zdravotních potíží, přičemž se odhaduje, že každoročně dojde k 6,5 milionu úmrtí v důsledku znečištění ovzduší.



"Přestože jednotlivci mohou podniknout kroky ke snížení své osobní expozice, například tím, že ve dnech s vysokým znečištěním ovzduší zůstanou doma, je toto řešení z dlouhodobého hlediska nepraktické, takže pro mnoho lidí je riziko nevyhnutelné," dodávají.



"[Tato] zjištění proto naléhavě zvyšují potřebu účinných politických opatření ke snížení znečištění ovzduší v celosvětovém měřítku."



Dr. Susan Mitchellová, vedoucí politického oddělení britské charitativní organizace Alzheimer's Research UK, která se na studii nepodílela, uvedla: "Špatná kvalita ovzduší je významným problémem veřejného zdraví a tento nový přehled pomáhá upevnit vztah mezi určitými typy znečištění ovzduší a rizikem demence.



"Jako jednotlivci však můžeme se vzduchem, který dýcháme, udělat jen málo. Proto je nezbytné, aby vláda vedla od začátku snižování znečištění ovzduší a z toho plynoucích škod na zdraví našeho mozku.





"Zbývá ještě odhalit "jak" - existuje několik biologických vysvětlení, která by mohla stát za spojením mezi znečištěním ovzduší a demencí, a my se připojujeme k výzvě autorů k dalšímu výzkumu, který by zlepšil naše znalosti v této oblasti."







