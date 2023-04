Provoz v odpolední špičce opět narušil v pořadí již osmý protest za snížení rychlostního limitu

5. 4. 2023

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva Praha 4. 4. 2023, 17:00 V pořadí již osmý pochod v rámci kampaně za snížení rychlostního limitu v Praze na 30 km/h uspořádala dnes v pět hodin odpoledne skupina Poslední generace. Průvod zahájil cestu na Náměstí míru. Na ulici Anglická účastníky zablokovala dopravní zácpa, ale zhruba po pěti minutách se opět mohli rozejít. Akci organizátoři zakončili na Náměstí republiky.

Protesty za snížení rychlosti pokračují již více než měsíc a přidává se stále více lidí. Dnes se zúčastnilo sto třicet jedna občanů znepokojených dopravní situací ve městě. Žádají radnici, aby zakročila a umožnila bezpečný pohyb nejen automobilům, ale i lidem volícím jiné způsoby přepravy, jako jsou chůze, MHD či jízda na kole.

“Z dostupných dat jasně vyplývá, že třicítka je významně bezpečnější, než padesátka. Nemůžu akceptovat, že auta ve městech dominují veřejnému prostoru a často někomu fyzicky ublíží, nebo ho dokonce zabijí. Chci, aby Praha byla město pro lidi, kde si děti můžou hrát na ulici a rodiče se nemusí bát dopravovat své potomky do škol na kole,” okomentoval protest jeden z organizátorů Michal Pech .

Ani dnešní průvod se neobešel bez naštvaných řidičů, kteří na protestující troubili a byli za to napomínáni policií. Jeden pěší odpůrce přišel k účastníkovi protestu a stříkl mu do obličeje sprej. “Někdo nám včera na Twitteru vyhrožoval, že na nás něco vylije. Nemusel to být ten stejný člověk. Čekal na nás u hlaváku, muž, zhruba 30 let, přijel na draze vypadajícím kole, rovnou šel k nám a když jsem byl na kraji, tak mi do obličeje nastříkal deodorant. Asi si doma při odchodu spletl spreje. Měl jsem brýle, tak mi to nic neudělalo, následně to prověřila policie. Neplánuju to dál řešit, když mi prakticky nic neudělal,” okomentoval útok účastník pochodu Antonín Šámal.

Plošný limit 30 km/h zavádí v posledních letech větší množství západních měst. Mezi nimi například Paříž, Brusel, Londýn, Barcelona, Oslo, Helsinki, a také kanadské Toronto. “Díky tomu, že třicítka ve městech už není nic nového, nemusíme ji vnímat jako žádný nebezpečný sociální experiment. Všechna města, která třicítku zavedla - často na přechodnou periodu - u ní už zůstala, protože z ní jejich obyvatelé jednoznačně benefitují. V Paříži například s plošnou třicítkou souhlasí 60% jejích obyvatel a přes 70% si myslí, že se díky ní zvýšila bezpečnost pro ohrožené skupiny obyvatel,” uvedla tisková mluvčí Poslední generace Veronika Holcnerová.

Poslední generace a další skupiny, které se ke kampani postupně přidávají, proto hodlají pokračovat, dokud nedosáhnou požadované změny. V tuto chvíli vzniká petice a začínají jednání s místními politiky, mimo jiné i s náměstkem pro dopravu Zdeňkem Hřibem. Aktivisté věří, že se jim díky kontroverzní kampani podařilo získat dostatečnou pozornost médií i veřejnosti a petice i jednání budou úspěšná.

Fakta k 30 km/h limitu: https://docs.google.com/document/d/19OsCd9JPfFVM3Fx8K04rSprk2K7zKynNLEzGYjGFJxQ/edit?usp=sharing

Mediální kontakt:

Veronika Holcnerová



veronika.holcnerova@gmail.com

