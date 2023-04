Rusko úspěšně vede dezinformační válku na Blízkém východě

11. 4. 2023

Protiargumenty k ruské propagandě jsou na Západě tak všudypřítomné, že je těžké si představit, jak málo jsou slyšet jinde



Koncept ruské dezinformační kampaně - nasycení sociálních médií mluvčími Kremlu a podkopávání opozičních osobností - může znít povědomě, upozorňuje H.A. Hellyer.

Po loňské ruské invazi na Ukrajinu přijaly Spojené státy, Velká Británie a Evropská unie rychlá a rozhodná opatření proti ruské propagandě a zakázaly vysílání státem sponzorovaných televizních kanálů Russia Today (RT) a Sputnik a jejich kanály zablokoval i YouTube.



V arabsky mluvícím světě však ruské dezinformace nejsou takto blokovány - a v důsledku toho se Rusku na této frontě na širším Blízkém východě daří mnohem lépe.



Stačí prohledat sociální sítě, jako je Twitter, a budete zahlceni texty ruských zpravodajských serverů zaměřených na arabské publikum, které globální krizi s pšenicí přičítají nekalým motivům EU a USA a ne ruské blokádě a následnému odmítnutí spolupráce.



Podobně v prvních dnech války ruské zpravodajské kanály provozované v arabském světě sebevědomě prohlašovaly pro své milionové publikum, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uprchl z Kyjeva. Šířily dávno vyvrácené tvrzení, že Ukrajina vybudovala tajné laboratoře na vývoj biologických zbraní, a dokonce opakovaně publikovaly deepfake video se Zelenským, na němž Zelenskij prosí své vojáky, aby složili zbraně a vzdali se.



Jedinečná síla sociálních médií spočívá v tom, že podobné narativy účinně získávají vlastní hybnost. Jakýkoli narativ zabalený do dostatečně populárních klíčových slov a podnícený rozhořčením si může udržet viditelnost po celé týdny a měsíce a získat tak určitou legitimitu čistě díky své dlouhodobosti.



Například Bílé přilby v Sýrii byly předmětem neutuchající kampaně falešných zpráv, které je obviňovaly z útoků chemickými zbraněmi v Sýrii. Tyto lži pak šířila tamější prorežimní média a posiloval je Kreml. Tyto narativy pak byly udržovány takzvanými "měkkými sympatizanty" - uživateli, kteří neustálým zmiňováním určitých témat je na sociálních sítích znásobují a normalizují.



Stejný přístup ruských státem financovaných a podporovaných vysílacích stanic, který je patrný v Sýrii, je nyní viditelný i na Ukrajině. Stačí se podívat za mnohá falešná tvrzení, která jsou šířena po sociálních sítích, a najdeme jako jejich zdroj Sputnik a RT Arabic.



Druhý jmenovaný kanál, který je na Blízkém východě stejně významný jako kdysi byla ruská státní televize RT v Evropě, funguje 24 hodin denně na osmi satelitních stanicích, což z něj činí jednu z pěti nejsledovanějších zpravodajských stanic v regionu. Nejen to, RT Arabic je také jedním z nejoblíbenějších zpravodajských webů v regionu, v některých měsících překonává dokonce i Al-Džazíru, zatímco její kanál na YouTube má více oddaných odběratelů než kterákoli jiná dceřiná společnost RT. Celkem platformy RT Arabic na sociálních sítích nasbíraly dohromady 804 milionů zhlédnutí - toto číslo od února 2022 exponenciálně roste.



Významná přítomnost RT Arabic na internetu znamená, že prokremelská propaganda je podávána přímo mladým generacím v arabsky mluvícím světě - a její metody nejsou nijak rafinované. RT Arabic často zveřejňuje obsah dvakrát až třikrát rychleji než Al-Džazíra nebo BBC, a to často několikrát. Zdá se, že cílem je zahltit publikum přívalem informací, které jsou následně do zblbnutí retweetovány a přeposílány a tím slouží i k vytěsnění nesouhlasných hlasů.





Pod takovými hlavními sítěmi financovanými Ruskem se nachází také tapisérie dalších médií v celém regionu, která působí jako měkcí sympatizanti - podobně jako jsme toho svědky i v západních zemích. Tyto mediální zdroje pak papouškují prokremelská mluvící stanoviska a šíří mezi místní publikum. Působnost těchto mediálních zdrojů však přesahuje šíření nepravdivých zpráv o válce na Ukrajině - dává to Rusko do obranné pozice proti západním záměrům v regionu a staví ho do role nevyhnutelného vítěze konfliktu.







Tyto pokusy o lživé ospravedlnění ruské zahraniční agrese nacházejí živnou půdu v arabsky mluvících zemích, kde je mnoho lidí oprávněně rozčarováno z většiny západní zahraniční politiky posledních desetiletí. Navíc díky podpoře Izraele při okupaci palestinských území ze strany Washingtonu znějí námitky Západu proti ruské okupaci ukrajinských území obzvlášť nepřesvědčivě, i když mnozí lidé na Západě vyjadřují Palestincům sympatie - podle průzkumů Gallupovy komise stále častěji včetně amerických demokratů.

Navzdory tomu všemu však stále platí, že napříč západními hlavními městy je sebevědomý protiargument k ruské propagandě tak všudypřítomný, že je pro nás často těžké si představit, jak málo je slyšet jinde - nechť je to tedy výzva k pochopení toho, jak ruská propaganda úspěšně působí jinde.







