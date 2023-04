Oxfam: bohaté státy používají finanční kouzla, aby ušetřily na dotování globálních klimatických opatření

13. 4. 2023

čas čtení 3 minuty

varuje bohaté země před používáním účetních triků k umělému navyšování svých závazků v oblasti globálního financování klimatu.

V době, kdy se ve Washingtonu na jarním zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu scházejí vedoucí představitelé světových finančních institucí, Oxfambohaté země před používáním účetních triků k umělému navyšování svých závazků v oblasti globálního financování klimatu.

Mezinárodní charitativní skupina ve své analýze odhaduje, že země s nízkými a středními příjmy budou do roku 2030 potřebovat minimálně 27,4 bilionu dolarů navíc, aby "zaplnily finanční mezery v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, sociální ochrany a boje proti změně klimatu" - a také aby řešily škody, které již způsobily extrémní klimatické jevy, píše Jake Johnson.

Zvyšování úrokových sazeb americkým Federálním rezervním systémem a dalšími mocnými centrálními bankami prohlubuje finanční problémy chudých zemí, protože náklady na obsluhu dluhu rostou, což ohrožuje klíčové veřejné investice.

"Navzdory zoufalé ekonomické situaci nejchudších zemí a mnoha politickým diskusím o bilionech potřebných k řešení chudoby, nerovnosti a změny klimatu, nic nenasvědčuje tomu, že by bohaté země byly ochotny zaplatit skutečnou cenu za spravedlivou a udržitelnou budoucnost," konstatuje Oxfam.

Skupina konkrétně poukazuje na nedávný proces doplňování zdrojů Mezinárodní rozvojové asociace, která je součástí Světové banky a která údajně věnuje pomoc chudým zemím prostřednictvím grantů a půjček.

Oxfam také kritizoval "zelené dluhopisy" a další podobné "finanční inovace", které - ačkoli pozitivně vyznívají a jsou potenciálně přínosné - v konečném důsledku přinášejí minimální užitek v porovnání s tím, co je nezbytné k tomu, aby pomohly odvrátit klimatickou katastrofu v zemích, které se na vzniku krize podílely nejméně.

"Kdyby to bohaté země myslely s investicemi do lidí a planety vážně, šly by nad rámec svých finančních kouzel," řekl nastupující dočasný výkonný ředitel Oxfam International Amitabh Behar. "Je načase, aby vlády našly své morální kořeny a zdanily ty nejbohatší, abychom mohli odvrátit klimatickou katastrofu a vymanit všechny potřebné všechny z chudoby."

Analýza Oxfamu bohatým zemím navrhuje několik politických kroků, včetně skutečného splnění jejich stávajících závazků v poskytování pomoci chudým zemím a ukončení "účetních triků spočívajících v odčerpávání velkých částek pomoci, které dárcovské země utrácejí za takové položky, jako jsou náklady na uprchlíky a příspěvky na vakcíny“.

Skupina rovněž vyzvala bohaté země, aby usilovaly o "výrazné a progresivní zvýšení daní z příjmů superbohatých; z majetku, půdy, dědictví a ze zisků nejbohatších společností, zejména z neočekávaných zisků, jakož i zisků z fosilních paliv a finančních transakcí".

"Pokud by vlády bohatých zemí byly ochotny provést odvážné a progresivní daňové reformy, bylo by peněz více než dost," soudí Oxfam. "Nemůžeme připustit, aby se nejbohatší země oháněly tím, že si "nemohou dovolit" získat biliony potřebné na sociální a klimatické výdaje v nejchudších zemích. Je zřejmé, že k mobilizaci těchto peněz by byla jednoduše zapotřebí politická vůle."

Celý článek v angličtině ZDE

0