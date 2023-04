Úniky informací z Pentagonu souvisí s mladým nadšencem do zbraní, který pracoval na vojenské základně

13. 4. 2023

Muž známý na internetu jako "OG" má prý přístup k velkému množství utajovaných materiálů a zpravodajské služby považuje za represivní





Muž odpovědný za únik stovek tajných dokumentů Pentagonu je údajně mladý rasistický nadšenec do zbraní, který pracoval na vojenské základně a který se snažil zapůsobit na dvě desítky kolegů z internetové chatovací skupiny.



Deník Washington Post vyzpovídal jednoho z dospívajících členů této skupiny, který muže, označovaného iniciálami "OG", popsal z jejich internetové korespondence a sdílel s ním fotografie a videa. The Post si také prohlédl video, na němž je muž identifikovaný jako OG na střelnici s velkorážní puškou.

"Do kamery vykřikuje řadu rasistických a antisemitských urážek a poté vystřelí několik ran na terč," uvedla zpráva. OG sdělil kolegům ze stejné internetové skupiny, že pracuje na vojenské základně, která nebyla ve zprávě jmenována a kde jeho práce zahrnuje studium velkého množství utajovaných informací.



Uniklé dokumenty odhalily tajemství o přípravách Ukrajiny na jarní protiofenzívu, o špionáži USA spojenců, jako je Ukrajina, Jižní Korea a Izrael, a o napětí mezi Washingtonem a spojeneckými hlavními městy ohledně vyzbrojování Kyjeva.



Přibývá důkazů, že únik nebyl zpravodajskou operací státního činitele s cílem zdiskreditovat USA, ale spíše důsledkem politiky Pentagonu, který uděluje bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné obrovskému počtu příslušníků armády, civilistů a dodavatelů. Počet zaměstnanců a dodavatelů v celé americké vládě s prověrkou na stupeň přísně tajné je přibližně 1,25 milionu.



OG podle všeho působil jako vedoucí na serveru, který původně v roce 2020 založila na komunikační platformě Discord malá skupina nadšenců do zbraní a hráčů internetových her. Skupina měla několik názvů, ale nejčastěji byla známá jako Thug Shaker Central. Od loňského roku OG údajně zveřejňoval dokumenty na kanálu serveru, který pojmenoval "Medvěd vs. prase", což je odkaz na válku na Ukrajině, ale také na virální video, na němž prasata bojují s černým medvědem.



Podle mladistvého člena skupiny, s nímž deník Post vedl rozhovor, měl OG "temný pohled na vládu" a zejména na orgány činné v trestním řízení. Zpravodajské služby vykresloval jako represivní sílu. Hovořil o "nadměrné moci vlády".



List uvedl, že podrobnosti anonymně potvrdili další členové skupiny a že si viděl celkem 300 fotografií utajovaných dokumentů, což je třikrát více, než se dříve předpokládalo.



O původu úniků na Thug Shaker Central poprvé informovala v neděli skupina investigativních novinářů Bellingcat, která také provedla rozhovor se tímtéž jejím členem, jemuž ještě nebylo 18 let.



Deník Washington Post však uvedl, že mladistvého člena, který byl s OG v kontaktu "v posledních několika dnech", do středeční noci, kdy byl článek zveřejněn, ještě nevyslechl žádný federální strážce zákona, přestože ministerstvo spravedlnosti zahájilo trestní vyšetřování a FBI po něm na začátku týdne vyhlásila pátrání. Ministr obrany Lloyd Austin slíbil, že při pátrání po úniku informací "obrátí každý kámen".





Současné místo pobytu OG není známo.







Na to, zda únik informací ovlivní plánování ukrajinské protiofenzívy, která je nyní v pokročilé fázi, je podle úředníka příliš brzy. Všeobecně se očekává, že útok proběhne na jihu země a možná i na východě. Cílem Ukrajiny je přerušit pozemní koridor spojující Krym s Doněckou oblastí a vypudit Rusy z okupovaného města Melitopol a přístavu Berdiansk.







Ve svém posledním vzkazu kolegům ze skupiny OG vzkázal, aby se "drželi při zemi a vymazali všechny informace, které by se ho mohly týkat", včetně kopií utajovaných dokumentů.Rusko zatím na únik informací reagovalo zdrženlivě. Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov ve středu naznačil, že únik informací může být dezinformačním trikem USA. "Vzhledem k tomu, že USA jsou stranou konfliktu a v podstatě proti nám vedou hybridní válku, je možné, že takové techniky používají k oklamání svého protivníka, Ruské federace," řekl Rjabkov ruským tiskovým agenturám.Ukrajinská vláda vyhodnocuje možné škody způsobené odhalením. Ve spisech jsou uvedeny podrobnosti o 12 nově zformovaných brigádách, vybavených západními bojovými tanky a obrněnými vozidly, které pravděpodobně povedou útok proti zakopaným ruským pozicím. "Určitě z toho lidé nemají radost," připustil ve středu jeden z úředníků. "Ukrajina byla loni kritizována za to, že není důvěryhodným partnerem. Na začátku invaze nám kvůli tomuto nedostatku důvěry nebyly poskytnuty zbraně. V důsledku toho jsme ztratili spoustu území a lidí. Toto vnímání bylo chybné. A nyní k tomuto úniku dochází ze strany USA."